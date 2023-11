Hester jaget ulv til skogs

Ulven klarte å passere et eletrisk gjerde og gikk inn til to hester. Men da aksjonerte de.

Live Høisveen Ekeberg filmet ulven like før hun ble vitne til hestedramaet i bygda Romedal i Stange kommune.

– Ulven gikk inn til hestene og gikk nærmere og nærmere. Og da endte det med at hestene steilet mot den. De kastet seg etter, og ulven rømte til skogs, forteller hun.

ØYENVITNE: Live Høisveen Ekeberg filmet ulven med mobiltelefonen. Foto: Olav T. Wold

Monika Haugli eier hestene som jaget ulven. Hun lå og sov da det skjedde, og ble varslet på telefonen.

– Jeg er litt stolt av hestene. Etterpå fortjente de en premie. De fikk både høy og gulrøtter, sier hun.

Ulven har denne uken blitt godt kjent på Hedmarken, gjennom en serie artikler og videoer i Hamar Arbeiderblad. Den har drept flere sauer og labbet rundt i sentrum av Løten, Brumunddal og i bygda Romedal.



STOLT: Monika Haugli ga premie til hestene som klarte å jage ulven. Foto: Olav T. Wold

Den går nært bebyggelse, og folk kan plystre etter den fra bilene.



Det skjedde da Sara Loise Lie filmet ulven.

– Se på ulven, sier hun i bilen og begynner å plystre. Ulven er ikke mange meterne unna.



– Kom den da du plystret?



– Den stoppa litt opp og så på oss flere ganger. Men den er jo ikke direkte tam.

Flere mener ulven bør skytes fordi den labber rundt i et område der det bor mange barn. Det er også mye hunder, katter og hester i bygda.

PLYSTRET: Sara Loise Lie filmet og plystret på ulven. Foto: Asbjørn Øyhovden

Monika Hauglie og Sara Loise Lie er enig i at ulven må bort, men mener det ikke nødvendigvis må skje gjennom avlivning.

– Det burde være mulig å bedøve den og flytte den til et annet område der den kan fortsette å leve. Det er et vakkert dyr, men det er farlig å ha det her, sier Sara Loise.

– Hvor sulten skal den bli før det skjer noe? Og er det barn eller dyr det går utover da?, spør Monika.



SPOR: Her er ulvesporene utenfor hesteinnhengningen. Foto: Monika Haugli

Statsforvalteren mener det ikke er juridisk grunnlag for avlivning eller flytting.

– Den har tatt sauer men beitesesongen er over, så dette er ikke en trussel. Det er heller ikke grunn til å tro at det er fare for mennesker. Dette er nok en ulv på vandring, som nå har litt problemer med å få passert E6, sier seniorrådgiver Ståle Sørensen.



Sara Loise har fått mange morsomme kommentarer etter at plystrevideoen først ble kjent i en artikkel i Hamar Arbeiderblad.

– Kjæresten min sa at plystring med vinduene nede i bilen ikke er det smarteste man kan gjøre om man vil overleve, ler hun.