Partileder i MDG, Arild Hermstad, er ikke imponert over regjeringens klimapolitikk. I sin tale til landsmøtet fredag gav han statsministeren og olje- og energiministeren det glatte lag.

– Vår tids aller største solidaritetskamp er kampen mot klimakrisen. Miljøbevegelsen for dette århundre er det fagbevegelsen var for det forrige, sa Arild Hermstad på talerstolen på Miljøpartiet de grønnes landsmøte.

Hermstad mener olje- og energiminister Terje Aasland maner til dugnad for å finne mer fossil energi i Barentshavet. Samtidig er FNs generalsekretær tydelig på at vi må slutte med leting etter olje og gass.

KRASS KRITIKK: Partilederen gir regjeringen det glatte lag for deres klimapolitikk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Den siste bensinstasjonen på kloden

– Regjeringen vår misbruker den norske dugnadsånden og mener at profittdrevet oljeleting som skader klimaet er dugnad. Jeg gremmes, dette er ikke dugnad. Det er faktisk så langt unna en dugnad som det er mulig å komme.

Hermstad mener regjeringen leter febrilsk etter argumenter for å «forklare hvorfor de mener at det er Norge som må være den siste bensinstasjonen på kloden.»

– Hver gang en ny krise kommer, så er visst svaret at den norske regjeringen må finne ny olje.



DUGNAD: Hermstad ville ikke være med på det han kaller regjeringens dugnad for å lete etter ny olje. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Partilederen vil ikke satse på det han kaller en «solnedgangsbransje». Norge må heller satse på energieffektivisering, grønn skipsfart, havvind og andre grønne næringer.

– Mindre norsk olje gir mindre risiko for farlige klimaendringer og dermed et tryggere samfunn for alle nordmenn.



Vil ha solidaritetsfond for Ukraina

SOLIDARITET MED UKRAINA: MDG vil opprette et solidaritetsfond for Ukraina. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hermstad understreker i talen at MDG støtter å sende norske våren til de ukrainske styrker. Og at Norge må sende så mye gass som mulig på kort sikt.

Da Hermstad besøkte Brussel i og EU i vår, var det flere han møtte som reagerte på at den norske regjeringen tjener enorme summer på Putins krig, forteller han.

– Derfor vil MDG ha et solidaritetsfond for Ukraina. Vi mener hele krigsprofitten skal gå til umiddelbar hjelp og langsiktig oppbygging av Ukraina, energiomstilling i Europa og å hjelpe de fattigste landene som rammes av høyere energi- og matpriser.