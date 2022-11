Her vil sola glimte til: – Ser bra ut

SØLEPYTT: Et syn vi har blitt vant til den siste måneden. Nå kan meteorologen røpe at solen vil vise seg i spesielt én landsdel. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Vi er inne i den siste uka av høstmåneden november, før vi blar om kalenderen og adventstiden entrer banen.

Ingrediensene solstråler og skyfritt dekke har i november glimtet med sitt fravær. Måneden har i kjent stil servert grått og vått vær.

I deler av landet har det så å si vært konstant grått de siste ukene, uten tegn til sol.

Nå kan meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo dele at det blir litt bedre denne uka – uten av vi trenger å bytte ut paraplyen med solbriller av den grunn.

Her blir det opphold

Hun forklarer at et høytrykk over Russland gradvis vil bevege seg vestover mot Skandinavia denne uka.

– Da vil det stort sett bli liggende en høytrykksrygg over Nord-Norge, og lavtrykkene passerer vest for oss, sier Bergheim.

Det vil derfor stort sett bli oppholdsvær nord i landet.

– Egentlig nesten hele uken. Det blir kanskje litt spredt regn i Lofoten og Vesterålen, og litt nedbør i kystområdene i Troms og vest i Finnmark.

OPPHOLD: Nordlige deler av landet kan nyte oppholdsvær denne uka. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det vil ligge et skydekke over Nord-Norge, som kan lette i perioder, sier meteorologen.

– Temperaturmessig skjer det ikke så veldig mye i starten av uka. I Troms og Finnmark ligger det og svinger rundt null grader.

Mens i Nordland holder temperaturen seg på plussiden, både natt og dag. Meteorologen tror imidlertid temperaturen her kan synke til minusgrader fredag.

Her vil regnværet fortsette

På Sørlandet og Østlandet ligger det en front mandag. Denne fronten blir liggende til tirsdag, før den beveger seg inn i Trøndelag, ifølge meteorologen.

– Det vil fortsette å regne i perioder på Sør- og Østlandet tirsdag. Etter hvert når regnet også Trøndelag, spesielt onsdag og torsdag, sier Bergheim.

Hun sier det stort sett vil komme som regn i lavlandet, mens det blir snø i høyere strøk.

– Den samme fronten vil fortsette å gi litt nedbør i disse områdene onsdag, men det vil bedre seg seg i løpet av torsdag, da det stort sett vil bli oppholdsvær.

Ikke fullt så grått som før

Bergheim forteller at været vil bli bedre på Sør- og Østlandet – som den siste tiden har hatt det grått – denne uka.

– Det blir mindre grått enn det har vært mandag utover uka. Og det er større nedbørsmengder mandag enn det som er ventet resten av uka. Selv om det blir grått og nedbør, blir det fortsatt litt bedre enn i dag, sier hun.

Temperaturen i Sør-Norge vil ifølge meteorologen holde seg på samme nivå, før det synker noe i helga.

Men ...

Oppholdsværet vil imidlertid ikke vare lenge.

– På fredag kommer det kanskje litt nedbør igjen, i området nord på Østlandet og på kystområdene på Sør- og Østlandet.

– Hva er det som har gjort det grått så lenge i disse områdene?

– Det er rett og slett posisjonen på høytrykk og lavtrykk som gjør at frontene kommer opp fra sør og inn mot Sør og Østlandet.

Østlandet blir derfor ikke liggende i le.

– Det ser ut til at kystområdene på Østlandet og Sørlandet får det dårligste været.

VÅTT: Meteorologen sier særlig to deler av landet får det verste været. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

– Det er hovedsakelig vindretningen som gjør det. Til vanlig kommer det inn fra vest, og da rammes Vestlandet av nedbør.

Ukas værvinner

Men slik er det altså ikke denne uka, noe som bidrar til at Vestlandet trolig peker seg ut som ukas værvinner.

– For Vestlandet sin del gir den samme fronten litt regn i dag, men det bedrer seg egentlig fort i løpet av tirsdag. Store deler av tirsdag og resten av uka ser ganske bra ut for Vestlandet sin del.

– Det blir oppholdsvær og perioder med sol onsdag, torsdag og fredag.