Her trener ukrainske soldater i Norge

Et sted i Trøndelag står soldater i tilgjorte skyttergraver. Høye smell braker på skytebanen.

– Vi må trene og lære for å hjelpe våre brødre, sier en av de ukrainske soldatene til TV 2.



ANONYM: Både krainske soldaten og tolken TV 2 intervjuer må holdes anonyme. Foto: Frank Lervik / TV 2

Området skal ligne mest mulig på slagmarken, og soldatene får spesialtrening innenfor flere viktige felt.

De ukrainske soldatene kom for to uker siden og skal bli en måned, fullt utrustet med utstyr fra det norske Heimevernet.

– Det er interessant og uvant. Her er det høyt kvalifiserte instruktører, virkelig gode skytebaner, sier han.

SANITET: Soldatene får grundig sanitetsopplæring. Utdanningen kalles Tactical Combat Casualty Care (TCCC) og skal behandle skader man vet tar liv i krig. Foto: Kristian Kapelrud/ Forsvaret

Soldatene kan ikke identifiseres, som er for deres egen sikkerhet.

– Vi er opptatt av operasjonssikkerhet, og ønsker å skjerme ukrainerne som er her og beskytte identiteten deres, sier major i HV 12, Otto Løvland.



– Det foreligger en trusselvurdering, men det viktigste er å unngå identifisering av navn og ansikt som kan avslører via internett, fortsetter majoren.



Løvland mener de ukrainske soldatene kan lære mye av treningsopplegget i Trøndelag.

– Utrolig mye faktisk, vi har god kompetanse innenfor det vi tilbyr. Vi har lang erfaring og høyt utdannet fagpersonell, og får god respons fra ukrainerne, sier han.

HEIMEVERNET: Instruktører fra Heimevernet følger med på hvordan de ukrainske soldatene gjør det i ulike øvelser. Foto: Kristian Kapelrud/ Forsvaret

– For deres skyld, men også for vår

Fredag får de besøk av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).



Det gjør inntrykk på forsvarsministeren å observere opplæringen Heimevernet driver.



– Krigen kommer nært, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.



TOLK: Instruktøren fra Heimevernet følger med mens tolken oversetter dialogen mellom soldatene. Foto: Kristian Kapelrud/ Forsvaret

– Det er viktig at vi stiller opp for Ukraina så lenge der er behov for det, for deres skyld, men også for vår del. Dette er jo et bidrag til norsk og europeisk trygghet og sikkerhet, sier Gram.

Treningsleiren er ikke et engangsopplegg. Når soldatene om et par uker ferdige på leiren, er planen at det skal komme lærevillige erstattere.

– Hvor lenge tenker dere at regjeringen kan holde på med dette?

TILDEKKET ANSIKT: Foresvaret understreket viktigheten av at soldatene som deltar på treningsleiren ikke blir identifisert. Her i samtale med forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Regjeringen har samlet seg om Nansen-programmet, et femårig støtteprogram for Ukraina, så dette er jo en langvarig forpliktelse, sier forsvarsministeren og legger til:

– Vi skal stille opp for Ukraina så lenge der er behov for det.