Her tar Kirsti (77) gult belte

Det er onsdag formiddag, og i lokalene på Lade i Trondheim vrimler det av barføtte, godt aldrende kvinner og menn i hvite taekwondo-drakter.

Det er graderingsdag, og alle skal testes ut i nye ferdigheter.

Spent før gradering

En av dem er Kirsti Stamnes på 77 år. Hun håper å kunne knytte det gule beltet rundt midjen i løpet av dagen.

Etter en halvtimes oppvarming er hun klar.

POPULÆRT: Gruppa med taekwondo-seniorer teller nå 71 personer. Alderen er fra 60 til 85 år. Foto: Frank Lervik / TV2

– Jeg er spent, men tror det går bra. Selv om vi er godt voksne, så liker vi utfordringer, både for kropp, sjel og sinn.



– Hvordan kom du på å begynne med taekwondo?



– Jeg hadde jo aldri drømt om å begynne med dette, men da jeg hørte om tilbudet på radioen, ringte jeg kommunen og spurte om de hadde plass til meg. Det hadde de, sier 77-åringen og smiler.



ALLSIDIG TRENING: Både kropp, hode og sjel får næring under en økt med taekwondo. Foto: Frank Lervik / TV2

Enorm interesse

Høsten 2021 startet Trondheim kommune et samarbeid med Trondheim Taekwondo. De ville skape en egen treningsgruppe for de over 60 som hadde lyst på et sprekt aktivitetstilbud.

– Vi hadde håpt på en håndfull eldre. Vi hadde ikke drømt om at vi etter så kort tid skulle komme opp i 71 deltakere med en snittalder på 73 år, smiler daglig leder Gunnar Rugsveen i Trondheim Taekwondo.



Forebygging sparer kommunen for penger

Trondheim kommune er stolte over prosjektet og kaller det en gedigen suksess.

– Vi ønsker jo at eldre skal bo hjemme lengst mulig og vi ønsker ingen på sykehjem. Denne treningen ser vi er forebyggende. Man får trent kropp, styrke, sjel og hukommelse som gjør at folk klarer seg selv hjemme, sier Hildegunn Sletvold. Hun er sjef for aktivitetstilbudet for hjemmeboende i Trondheim kommune.

STOLT: Hildegunn Sletvold har ansvaret for at hjemmeboende i Trondheim har et aktivitetstilbud. Foto: Frank Lervik / TV2

– Kommunen sparer penger på dette?



– Ja, dette er en helt genial måte å spare penger på, og en vinn-vinn-situasjon for de eldre og for hele samfunnet, mener Sletvold.

Effektfullt for eldre

En spørreundersøkelse av deltakerne som ble gjennomført i 2022, og igjen i 2023, viser at treningen har hatt stor effekt på relativt kort tid.

– For de som har holdt på lengst, ser vi stor utvikling på balanse, og de unngår fallskader. Samtidig har de bygd seg et sosialt nettverk gjennom treningen, sier Gunnar Rugsveen.

– Selv for meg som har holdt på med taekwondo i 25 år, kom det som en stor overraskelse at denne treningen er så godt tilpasset en godt voksen aldersgruppe.



FRIVILLIGE: Instruktører fra Trondheim taekwondo-klubb stiller opp gratis for å trene de eldre. Her er daglig leder i klubben Gunnar Rugsveen i gang med oppvarming. Foto: Frank Lervik / TV2

– Gratulerer med gult belte

Graderingen er ferdig, og Kirsti skal få dommen. Rugsveen har notert gjennom hele seansen og er svært godt fornøyd.

– Du gjennomfører trygt og sikkert, og du sparker kjempebra. Så alt i alt en solid gjennomføring. Gratulerer med gult belte, lyder dommen fra kampsport-eksperten.

GULT BELTE: Kirsti klarte graderingen og kan nå ikle seg det gule beltet. Foto: Frank Lervik / TV2

– Hva føler du nå, Kirsti?



– Det er en god følelse, og jeg får skryt for ting jeg tidligere har slitt med, så jeg er på rett vei. Vekst er viktig, også for oss som er godt voksne.