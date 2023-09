Her spiller de inn Hollywood-julefilm i Norge

– Filmen handler om et par som møtes i USA, før han inviterer henne hjem på juleferie i Bergen. Her opplever hun andre tradisjoner enn hjemme, og blir forelsket, sier produsent Alex Coscas.

– Så det blir en lykkelig slutt?

– Haha, ja, jeg tror ikke det er en uventet avsløring, akkurat. Det er en julefilm på en familiekanal, sier han og ler.

For det er ingen tvil om at kanalen Hallmark holder seg til det kjente, kjære og veldig koselige når de er i Norge for å spille inn julefilmen «My Norwegian Holiday».

HVITT: Hva? Snø i Bergen i september? Når Hallmark skal lage film, så er «snø» det minste problemet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Til tross for en regnvåt september, er Bryggen i Bergen kledd med «snø», grantrær og julekuler.

– Hallmark tror snø er lik jul, så dette blir et av årene med mest snø i Bergen, flirer Coscas foran trillebårene med hvitt kunstpulver.

LOVER: Produsent Alex Coscas sier det ikke er noen hemmelighet hva slags film de lager - en tvers gjennom koselig julefilm med «happy ending». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kjente serier

Det er skuespillerne David Elsendoorn og Rhiannon Fish som har hovedrollene i filmen.

Hun har spilt i «Home and Away» og flere julefilmer, mens han har spilt i over tjue episoder av den kjente serien Ted Lasso.

Nå er de altså på Vestlandet for å gjenspeile norsk kultur på lerretet. Han, som bergenseren «Henrik» som har fått med seg sin store kjærlighet «JJ» til Norge for å feire jul.

GLEDER SEG: Skuespillerne Rhiannon Fish og David Elsendoorn er kjent fra flere serier, og gleder seg til å gi det norske publikummet en koselig juleopplevelse gjennom karakterene «JJ» og «Henrik». Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg håper publikum vil synes at vi klarer å formidle en ærlig og gjenkjennelig bit av den norske kulturen. Samtidig gleder vi oss til å gi folk en koselig juleopplevelse, sier Elsendoorn.

– Åh, den er så koselig! Det er det som er så fantastisk med disse julefilmene, og alle elsker en lykkelig slutt, sier Fish.

Mesteparten av filmen er spilt inn i Irland, mens flere av ute-opptakene altså er gjort i Bergen.

– Jeg er veldig nysgjerrig på om seerne klarer å se hvilke scener som faktisk er filmet her, og ikke, sier hun.

Hollywood

Det er uansett ikke tilfeldig at Hallmark har valgt selveste Bergen som innspillingssted.

Rose-Linn Jensen har vært finansdirektør i den California-baserte kanalen siden 2015, og er fra byen.

– Det er veldig koselig å være her, og vi får brukt mye lokalt mannskap. Familiene er med som statister, så dette er veldig flott, sier Jensen, som har bodd i Amerika siden gymnaset.

– Du holder bra på dialekten?

– Haha, jeg prøver. Det er noen norske ord jeg stusser over, og da får jeg kjeft fra familien om at jeg ikke er flink nok, sier hun.

HJEMVENDT: Finansdirektør Rose-Linn Jensen i Hallmark er fra Bergen, men har bodd i USA siden tenårene. Nå er hun tilbake med et helt filmmannskap på slep. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Snart premiere

Filmskaperne kaster uansett ikke bort tiden. Allerede 1. desember – om ni uker – skal filmen ha premiere i USA.

Jensen sier selskapet er i forhandlinger, for å sikre at nordmenn også får enkel tilgang til filmen.

– Dette er første gang vi er i Norge, men vi håper det blir flere, sier Jensen.

Hun sier amerikanerne setter pris på å bli tatt med til andre steder på kloden, slik at de får oppleve andre kulturer gjennom skjermen.

– Det er flott natur, fjell og fjorder her. Bryggen er også veldig interessant for dem. Tilhengerne av Hallmark er «superfans», så det er lov å håpe at mange vil reise på ferie hit etter å ha sett filmen.

LYS: Kom du i julestemning nå? Det er bare tre måneder igjen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Tro på humoren

Så spørs det om en film, skrevet av en amerikansk manusforfatter, med en amerikaner og en nederlender i hovedrollen blir god norgesreklame.

Produsenten er i alle fall helt trygg på at humoren blir god.

– Jeg vet den er morsom, fordi John Kaare sa til meg at han lo da han leste manuset, sier Coscas og peker på den norske linjeprodusenten som flirer.

– VI har god tro på at humoren er autentisk, og at manusforfatteren gjorde en god jobb med å formidle den norske kulturen.