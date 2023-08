Her sparte kommunen millioner på å være forberedt

FLOMVOLL: Flomvollen i Fåvang i Gudbrandsdalen reddet verdier for 100 millioner kroner under ekstremværet «Hans». Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

FÅVANG/SOKNDAL (TV 2): Millionene blir bare flere og flere etter ekstremværet «Hans». Bygdene Fåvang og Kvam sparte over 100 millioner kroner. Andre frykter skader for opp mot en milliard.

– Nei, Gud skje lov, utbryter ordfører Anne Marie Olstad i Nord-Fron når TV 2 spør om det er blitt skader etter «Hans» i Kvam.

Langs Veikleåa i Kvam er bebyggelsen nærmest blitt skylt bort tre ganger – under flommene i 2001, 2011 og 2013.

FANGET GRUS OG TRÆR: Såkalte bunnlastsperrer til 140 millioner kroner fanget opp grus og trær som ellers kunne tettet elveløpet og skapt oversvømmelser gjennom Kvam sentrum. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Verdt det

Men under ekstremregnet «Hans» gikk det bra. For i 2016 sto nemlig en såkalt bunnlastsperre ferdig til å ta imot flomvannet og all grusen og trærne som følger med. Prisen på flomsikringen var 140 millioner kroner.

BUNNLASTSPERRE: Denne flomsikringen demper vannstrømmen og hindrer stein og grus i å tette elveløpet lenger ned. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Ja, det mener jeg absolutt det er verdt, sier ordføreren.

– At vi er føre var og flomsikrer mer. Det er mye bedre at vi er føre var og klarer å flomsikre i stedet for at vi må reparere i etterkant.

Spart inn etter én flom

Rune Voldsrud, som er daglig leder ved Fåvang sag, strekker seg så langt han kan oppover veggen til det nye flisfyringsanlegget som brukes til å tørke trelast.

SLAPP UNNA: Hit ville vannet gått dersom det ikke hadde vært for flomvollen, viser daglig leder ved Fåvang sag, Rune Voldsrud. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– Her hadde antakelig vannet stått tre til tre og en halv meter opp på veggen, sier han.

Men han slapp å se Gudbrandsdalslågen flomme inn over anlegget, til tross for at vannivået gikk 60 centimeter over nivået fra storflommen i 1995.

For i Fåvang har nemlig kommunen, næringslivet og NVE i samarbeid bygget en flomvoll som klarte å holde flomvannet unna – med 20 centimeters margin.

Flomvollen kostet 40 millioner kroner.

– Slik vi ser det, hadde det i hvert fall vært skader på Fåvang sag i alle fall for 50 millioner, sier Mostuen.

Kommunen regner med de samlede skadene på renseanlegg, legekontor, renseanlegg, idrettsanlegg og bedriftene hadde rundet 100 millioner kroner.

– Når du ser det er spart inn igjen etter bare én flom, så forrenter det godt. Det kan ikke være så vanskelig, mener Voldsrud.

Frykter enorme skader

Sokndal kommune i Rogaland slapp unna «Hans». Heldigvis, skal man tro ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).

– Det vil være over 350 bygninger som vil ligge under vann, sier Sayed.

BEKYMRA: Sokndal-ordføreren ser elva som renner gjennom sentrum fra kontorvinduet sitt hver eneste dag. Han håper flomsikring blir høyere prioritert fremover. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han snakker om hva som vil skje om en 200-årsflom rammer regionen. Sokndalselva renner like gjennom kommunesenteret Hauge i Dalane.

– Rådhuset, skolen, sykehjemmet og hele sentrum vil ligge under vann, sier ordføreren.

For åtte år siden fikk kommunen en forsmak. Ekstremværet «Synne» la store areal under vann. Nå har Sayed fått støkken i seg, etter å ha sett de enorme vannmassene som har rammet østover i landet.

– Et av alternativene som er sett på for å hindre at elva flommer over er flomvoller, men å ha opp mot fem møter høye flomvoller midt i et sentrum går jo ikke, sier han.



Drømmen er en flomtunnel, som kan lede vannet ut i fjorden dersom volumet i elva blir for brutalt.

ILLUSTRASJON: Slik kan en flomtunnel i Sokndal se ut. Arbeidet er fortsatt i en planfase. Foto: Sweco / Sokndal kommune

Problemet? En slik tunnel ser ut til å koste opp mot 450 millioner kroner.

Sayed vet at dette handler om penger, og at det er tøft å få et statsbudsjett til å gå opp. Men, han håper «Hans» har gjort at flom- og skredsikring blir høyere prioritert på Stortinget.

– Jeg håper vi får en tverrpolitisk støtte til økt satsing på dette nå, sier ordføreren og legger til:

– For et lite lokalsamfunn som Sokndal: dette er kommunesenteret vårt. Vi får ikke til samfunnsutvikling om dette ikke blir løst.

NVE: – Må bruke større ressurser

– Disse dagene har vi sett at prosjektene som har blitt gjennomført har vist seg å virke, og har gjort at skadene ble mindre enn de ellers ville blitt, sier Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).



VARSLINGSSENTER: NVEs varslingssenter ble aktivt brukt under ekstremværet i august. Lund sier det er noe av det viktigste de har. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han trekker frem flere prosjekter som har redusert skader forårsaket av ekstremværet «Hans».

– Det er ofte dyre komplekse prosjekter, men det er for samfunnet mye billigere å sikre på forhånd fremfor å rette opp og erstatte i dyre dommer, sier NVE-sjefen og legger til:

– I tillegg har du velferden til folk. Det å vite at der man bor er man sikret i tilfelle ekstremvær, det er en verdi som betyr mye, men som er vanskelig å tallfeste.



Han tror vi enda ikke har sett det totale omfanget av skadene etter «Hans», og tror reparasjons- og erstatningskostnadene vil øke fremover.

– I Norge er det mye vann og mye fjell. Det vil komme flommer og det vil komme skred, så vi kan aldri sikre oss helt fra at ting skjer. Men vi kan gjøre mer for å hindre at det får så store konsekvenser, sier Lund og slår fast:

– Vi burde i årene og tiårene fremover bruke enda større ressurser på å sikre oss mot flommer og skred,