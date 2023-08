– Dette er videoer man aldri har sett før. Det er sjeldent at man får se en sånn hai på nært hold, for de holder til langt ute på havet, forteller Keno Ferter til TV 2.

I sommer har en gruppe forskere i Havforskningsinstituttet holdt på med en uvanlig aktivitet i havet utenfor Lofoten – å fiske hai med fiskestang.

Målet har vært å fange håbrann. Det er en av flere haityper som holder til i norske farvann, og den er nært beslektet med den beryktede hvithaien.

– Det er ganske intenst når det skumle hodet kommer opp gjennom vannoverflaten. Her snakker vi skikkelig haisommer, sier Ferter.



SKUMMEL TANNREKKE: – De ser veldig skumle ut, men de er helt ufarlige for mennesker, sier forskeren. Foto: Havforskningsinstituttet

Haiene som fiskes opp blir utstyrt med satellittmerker før de slippes ut igjen.

Årsaken til at forskerne gjør dette, er at de er med i det internasjonale prosjektet «Sharks on the move» som er finansiert av Norges Forskningsråd, der de skal finne ut mer om den mystiske håbrannen.

Keno Ferter og Otte Bjelland i Havforskningsinstituttet har vært ute på tokt med folk i Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet.

– Vi skal undersøke haienes migrasjonsruter i Norge, før vi setter dataene i sammenheng med menneskelig aktivitet, sier Ferter.

Den rødlistede haiarten har historisk sett blitt fisket opp i store mengder, spesielt på Vestlandet, men ble fredet i Norge og EU i 2010, ifølge Store norske leksikon.

– Det er ikke så mange som er klar over at det finnes slike haier i Norge. Bestanden har gått ned veldig mye, men er heldigvis på vei opp igjen, forklarer Ferter.

PÅ HAITOKT: Inspektør Harald Knotten (f.v.) og Skipper Palmar Knardal i Fiskeridirektoratet, samt forskerne Keno Ferter og Otte Bjelland. Foto: Fiskeridirektoratet

Skal spore haiene i et halvt år

Havforskningsinstituttet gjennomførte sin første vellykkede merking av håbrann i fjor sommer.

Det som er nytt i år, utenom antallet hai som er dratt opp, er at merkingen som brukes er langt mer avansert i år, ifølge forskeren. I tillegg er merkene langt mer kompliserte å feste på haiene.

– Vi fester to forskjellige merker i ryggfinnen. Den ene skrus inn med skruer, og har en antenne som stikker ut, som gjør oss i stand til å spore haiene i sanntid hver gang de kommer til havoverflaten, sier han.

I tillegg blir det satt på et merke som logger temperatur, og som skal gi informasjon om hvor dypt i havet håbrannen dykker.

AVANSERT MERKING: Merkene ser ut som metallplater med silikon på hver side, og har en antenne som bidrar med å sende stedsdata. Foto: Havforskningsinstituttet

Merkene skal sitte på haiene i minst et halvt år. Det gjør at forskerne etter hvert får samlet inn store mengder data om hvordan håbrannen oppfører seg.

– Kombinasjonen av disse merkene gjør at vi får vite veldig mye om disse haiene, utdyper Keno Forter.

Håbrannen er en kraftig svømmer, og forskerne har tidligere sett haier dukke opp i Norge etter å ha blitt merket utenfor Frankrike.

Én av haiene våre som ble merket ved Lofoten for to uker siden har allerede beveget seg over 600 kilometer, forteller forskeren.

Styrkeprøve

Teamet fra Havforskningsinstituttet som er ute på tokt bruker fiskestenger spesiallaget for storfisk. Det typiske fiskesnøret er blant annet skiftet ut med en kraftig vaier foran kroken.

Slik haifangst er det som kalles «big game» på fiskerspråket. Håbrannene blir over to meter lange, og veier mellom 150–200 kilo. Det gjør merkeoperasjonen til en skikkelig styrkeprøve.

– Haiene er ganske rolige når de kommer inn til båten, men den begynner å klikke og sprelle noe voldsomt når den skjønner at den ikke kommer seg vekk, forteller Ferter.

Da gjelder det å få kontroll på håbrannen på en måte som ikke gjør skade på verken båt, folk eller hai, ifølge forskeren.

MYE KREFTER: Håbrannen kan veie flere hundre kilo, og blir ofte flere meter lange. Foto: Havforskningsinstituttet
TAR I: Fritidsfisker André Starkenberg. Foto: Havforskningsinstituttet

– Alt gjøres veldig skånsomt. Vi skal jo følge haien en stund, og vil ikke at den skal få varige mén, sier han.

Når haien er på vei inn, skrur de av hovedpropellen slik at den ikke skal sette seg fast. De må likevel holde sidepropellene i gang, ettersom haien ikke liker at båten står i ro.

Deretter festes haien i et tau, som gjør at forskerne blir i stand til å feste merkene før den slippes ut igjen.

– Det å være i nærkamp med en hai på over to meter krever konsertrasjon, øvelse og et kaldt hode. Det er ganske intenst å legge på tauet når man ser rett inn i en munn fullt av skarpe tenner, sier Ferter.

– Det er ingen andre som har opplevd dette i Norge, legger han til.

Ikke farlig for mennesker

Til tross for en tannrekke som kan sette en støkk i enhver fisker, utgjør ikke håbrannen noen fare for mennesker, forsikrer han:

– De ser veldig skumle ut, men de er helt ufarlige for mennesker. De er ikke kjent for å angripe, og er en viktig del av økosystemet.



Dietten til håbrannen går i stedet ut på sild, sei og makrell, blant annet.

– Vi er ekstremt spente på hva denne forskningen vil vise oss, sier Keno Ferter.