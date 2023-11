Her sliter Putins menn: – Har blitt som en kvern for russerne

Ukraina ble natt til fredag rammet av det største droneangrepet på flere uker.

Landets nest største by Kharkiv er blant stedene som ble angrepet.



Hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, sier til TV 2 at det pågår kamper mange steder langs den lange frontlinjen, og at nettopp området rundt Kharkiv er spesielt utsatt for bombing.

MÅL: Kupjansk har blitt et viktig mål for de russiske styrkene. De grønne sirklene viser områder hvor det har pågått kamper de siste 24 timene. Russiskokkuperte områder er markert i rødt. Foto: Institute for the study of war

Han viser til kart over frontlinjen utarbeidet av den amerikanske tankesmien Institute for the study of war. Kartene skal vise hvordan situasjonen var fredag.

På østfronten er det harde kamper rundt byen Kupjansk, der russisk bombardement dominerer området.

– Kharkiv ligger veldig nære og logistikklinjene er enklere enn andre steder på fronten. Derfor har russerne veldig stort bombardement, for eksempel på onsdag, mot over 100 byer langs hele frontlinjen nordøst i landet.

Vil endre stillingskrigen

USA kunngjorde fredag en ny militær støttepakke til Ukraina verdt 425 millioner dollar.



Pakken omfatter blant annet luftvern, artillerigranater og panservern til bruk mot de russiske invasjonsstyrkene.



Røseth sier Ukrainas forsvarssjef samtidig etterlyser mer teknologi på ukrainsk side for å endre stillingskrigen som preger områdene øst på fronten.



– Ukrainas forsvarssjef har kommet ut med en rapport og beskrevet dette som en stillingskrig, med lite bevegelse, selv om det er veldig høy intensitet langs frontlinjen.

– Tre ganger så mye styrker

Lengre sør, i Bakhmut i Donetsk fylke, pågår det fremdeles tunge kamper, men her er det først og fremst Zelenskyjs menn som har initiativet, sier Røseth.

Avdijivka er en by russerne har prøvd å ta tilbake siden midten av oktober, for å få en inngangsport til resten av fylket.

KAMPER: I Avdijivka, innenfor den grønne sirkelen, pågår det harde kamper, med store tap. De grønne sirklene viser områder hvor det pågår aktive kamper. De røde områdene er russiskokkuperte områder. Foto: Institute for the study of war.

– Der har de tre ganger så mange styrker som ukrainerne, og har angrepet med mange pansrede kjøretøy.

Han sier situasjonen har tilspisset seg for russerne nettopp her.

– Det har blitt som en kvern for russerne. Her har de lidd veldig store tap, både når det kommer til soldater og utstyr. Situasjonen her gjør det vanskelig for russerne å mobilisere styrker til andre steder på frontlinjen.

Stanset av russiske miner

Sørvest i landet, i landsbyen Robotyne i Zaporizjzja, har russerne fortsatt kontroll, selv om ukrainske styrker har gjort innhogg på frontlinjen.

– Ukraina hadde forsert de russiske hovedforsvarslinjene, men det gikk så sent på grunn av sterk minelegging. Russerne klarte å etablere nye forsvarslinjer, som hindret Ukraina i å få gjennombrudd.

MINER: En ukrainsk soldat fjerner miner nær byen Izum i Kharkiv fylke. Foto: Reuters/Sofiia Gatilova

Derfor har det stoppet opp noe, til tross for at det pågår harde kamper, sier Røseth.

– Ukrainerne prøver å komme inn litt lenger sør, men det er trått, her står det litt stille etter en positiv utvikling for en måned siden.

Tror på fremgang

– Er det urealistisk å spå et ukrainsk gjennombrudd nå som vinteren kommer?

– Jeg tror hvis vi ser lengre vestover, hvor det er mindre minelegging, og Ukraina har et brohode over elven til Kherson by, er det håp om mulig fremgang, selv om det veldig risikofylt å krysse elven.

Røseth trekker også frem landsbyen Robotyne som et mål som kan være innen rekkevidde. Men vinteren og det påfølgende klimaet blir en utfordring.

– I fuktighetsperioden blir det vanskelig å gjennomføre offensive operasjoner, og det blir vanskeligere å overraske fienden. De blir nødt til å forholde seg til veisystemene, og da blir angrepene mer forutsigbare.