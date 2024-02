Her sliter politikerne selv med å holde fingrene av fatet

Onsdag på Stortinget. Regjeringen har nettopp presentert nye anbefalinger om mobilbruk i skolen. Statsministeren er på plass for å svare på spørsmål.

I salen sitter stortingsrepresentantene på rekke og rad.

En, to, tre skjermer.

Følger de med på de flammende innleggene fra talerstolen, eller er det andre ting som distraherer?

– Jeg er dame. Jeg klarer to ting på en gang, sier Erna Solberg (H) til TV 2.



– Mer interessant

Jonas Gahr Støre (Ap) sier han selv observerte at flere hadde nesa ned i skjermen mens han svarte på spørsmål fra stortingspolitikerne.

– Jeg så det samme. Jeg ser det også når jeg taler på enkelte partimøter at halvparten ser på mobilen. Det er fordi vi «multitasker», men jeg mener det trengs en stor kulturell endring på dette området, sier statsministeren til TV 2.

SPØRRETIMEN: Støre sier han observerte at flere fulgte med på mobilen mens han talte. Foto: Erik Edland / TV 2

Han fikk med seg at hans rival Solberg var blant dem som satt på mobilen under spørretimen.

– Hun syntes vel det var mer interessant enn å høre på meg da, sier Støre spøkefullt mens han innrømmer at han sikkert selv har brukt mobilen under stortingsmøter.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har messet tydelig mot mobilens inntog i skolehverdagen siden hun ble statsråd, og i dag kom Utdanningsdirektoratets anbefalinger om strengere regler for bruk av mobiltelefoner og smartklokker i skolen. Blant anbefalingene er at det som hovedregel skal være mobilfritt i friminuttene på ungdomsskolen.



– Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier Nessa Nordtun.

Melding til kjæresten

Tilbake på Stortinget forteller Solberg at hun også bruker mobilen som notatblokk.

– Det har blitt den nye lille datamaskinen.

Hun var langt ifra den eneste bergenser som fiklet med mobilen under spørretimen.

Rødt Sofies Marhaug brukte tid på å tekste sin utkårede Mímir Kristjánsson fra samme parti.

MELDING: Marhaug og Kristjánsson kunne ta opp tråden igjen muntlig utenfor stortingssalen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hvem er mest avhengig av mobilen av dere to da?

– Jeg tror det er Mimir, men vi er begge veldig avhengig. Så er jeg også av og til avhengig av å bruke mobilen for å få tak i han, sier Marhaug.

SKJERM: I Stortingets vandrehall har politikerne fullt fokus på spørsmål fra journalister. Foto: Erik Edland / TV2

– Jeg klarer tre ting



Blant dem som vendte blikket fra talerstolen til skjermen foran seg under onsdagens spørretime var Arbeiderpartiets Sverre Myrli. Han mener bestemt at han ikke blir forstyrret av mobil og iPad, og at han klarer og konsentrerer seg om to ting samtidig. Minst!

– Jeg klarer faktisk tre ting. Både bruke telefon, iPad og høre på debatten i salen.

– Får du med deg det som blir sagt da?

– Det meste. Så blir debatten tatt opp her også, så hvis vi lurer på noe så kan vi gå inn og se på det senere.

NYHETER: Aps parlamentariske leder, Rigmor Aaserud, oppdaterer seg på kong Charles helsetilstand. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil ha strengere regler

Miljøpartiet De Grønnes nestleder, Lan Marie Berg, er en annen som ble fristet av mobilen under stortingsmøtet.

– Heldigvis er det ikke noe mobilforbud i stortingssalen, sier Berg lattermildt.

MOBILBRUK: Også Berg (Mdg) ble observert med nesa i telefonen inne i stortingssalen. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun mener samtidig at telefonen tar vel mye oppmerksomhet gjennom dagen både for voksne og barn.

– Vi gjør for mye på mobiltelefonene. Det er problemet. Noe er jobb, men ikke alt. Spørsmålet er om vi blir klokere eller ikke av dette. Jeg tror vi voksne har mye å lære når det gjelder å redusere vår skjermbruk og så har vi et ansvar for at de ikke skal forstyrre barn i undervisning. Vi vil ha mobilfrie klasserom med unntak for pedagogisk bruk.