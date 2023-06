Her slår krigsveteranen (102) verdensrekorden

Ivar Kristoffersen er krigsveteran og tidligere fallskjermhopper. Onsdag bestemte bergenseren seg for å gjøre noe som ingen andre har gjort før han.

– Dette klarer du helt fint, sier datter Lise Kristoffersen, støttende til sin far før han skal inn i vindtunnelen.

Stolte barn, barnebarn og oldebarn var til stede ved VossVind for å heie Ivar frem.

Han blir den eldste vindtunnelflygeren i verden, 102 år og 171 dager gammel.

– Jeg er veldig imponert over han, sier oldebarn Ulrik Nygard.

FORBEREDELSENE: Ivar Kristoffersen får hjelp med å gjøre seg klar. SIKKERHET FØRST: Ivar Kristoffersen får på seg hjelm og briller. SNART SKJER DET: Ivar Kristoffersen sitter klar i rullestolen sin.

– Jaggu var det så vidt

Ivar har flydd i vindtunnelen på Voss to ganger før. Senest i 2021 tok han norgesrekorden som den eldste vindtunnelflygeren i landet.



Selv ser ikke Ivar på seg selv som en verdensrekordholder.

– At jeg får en verdensrekord, det tror du ikke på når du ser meg, sier han.

Men rekord ble det, og det er barnebarn, Ingrid Kristoffersen, glad for.



– Det var veldig spennende. Det var verdensrekorden vi hadde håpet på, og så gikk det kjempebra!

– Jeg klarte det, men jaggu var det så vidt, sier Ivar like etter rekorden ble satt.

STOR JUBEL: Datter, Lise Kristoffersen med far, Ivar Kristoffersen, etter rekorden er satt. VERDENSREKORD: Ivar Kristoffersen blir gratulert av VossVind og familien. STOLT: Ivar Kristoffersen sammen med datter, Lise Kristoffersen.

Kom tilbake to år senere

Da Ivar sist prøvde seg i vindtunnelen i 2021, ble han spurt om han kom tilbake om noen år for å prøve seg på en verdensrekord. Da var svaret klart «ja».



Siden den gang har han både brukket lårhalsen og fått problemer med armen. Likevel var han på plass på Voss for å bevise en gang for alle hva han er laget av.

– Det er skikkelig moro altså, sier Ivar i etterkant av flygningen.

LETTET: Ivar Kristoffersen kan puste lettet ut, og ta seg en velfortjent vaffel.

Han forteller at han får en ny lyst til å fly når han har vært i vindtunnelen. Noe som ikke er så rart, fordi Ivar har hoppet i fallskjerm siden han var i 50-årene.

FALLSKJERMHOPPER: I 1973 ble Ivar Kristoffersen klubbmester i Bergen fallskjermklubb.

Den stiligste oldefaren

Lise sier at faren hennes har hatt et langt og innholdsrikt liv. Han gikk blant annet over hundre turer opp Ulriken i Bergen i året, også etter fylte 90 år.

Under okkupasjonen av Norge kjempet han også som norsk soldat i Matrefjellene. Da var han bare en ung mann i 20-årene.

I en alder av 102 år fortsetter han å imponere, og oldebarnet hans, Ulrik, synes det er spesielt stilig å ha en slik oldefar.

– Jeg tror ikke jeg hadde fått det til. Det er veldig kult at jeg har en oldefar som har satt verdensrekord nå.

