Her skal Nato øve på ulike krigsscenarioer

Nato har punget ut for et toppmoderne situasjonsrom for å øve på krig.

SITUASJONSROM: Her øver Nato på ulike scenarioer som kan oppstå under en krigssituasjon. Foto: Kristian Myhre / TV 2.

Natos Joint Warfare Centre (JWC) inviterte onsdag til åpningsseremoni av det renoverte fjellanlegget på Jåttå i Stavanger. Renoveringen og oppgraderingen har kostet over 350 millioner kroner.

Med det nye, oppgraderte fjellanlegget 70 meter under jorden vil JWC kunne levere avanserte og komplekse øvelser til Natos kommandostruktur.

Oppgraderingen gjør hovedkvarteret enda bedre egnet til å levere øvelser.

– Etter to års arbeid med oppgraderinger vil Natos investeringer hjelpe oss til å øve på ulike strategier, sa generalmajor Piotr Malinowski, øverstkommanderende sjef på Natos Joint Warfare Centre, under den offisielle åpningen av det topp moderne fjellanlegget og situasjonsrommet.

– Dette senteret viser at Nato tilpasser seg og går videre mot vår mål om å gjøre Nato bedre. Jeg er stolt over å tjenestegjøre for Nato, den mest suksessrike militæralliansen i historien, konkluderte Nato-toppen fra Polen.

ÅPNET SITUASJONSROMMET: Generalmajor Piotr Malinowski fra Polen og statssekretær i Forsvarsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2.

– Viktig at Nato må kunne øve på krig

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen fra Forsvarsdepartementet var også tilstede under åpningen.

– Det er viktig for Norge med Natos tilstedeværelse, og jeg er stolt over å åpne det nye senteret. Nato må kunne trene og øve på krig, og de som jobber her kan nå forberede seg om det verste skulle skje. Det er ufattelig viktig for Norge og Nato som helhet at de er beredt og kan trene i fredstid, poengterer Bentzen til TV 2.

Han kan ikke få understreket nok hvor viktig medlemskapet i Nato er for Norge.

– Nato er ufattelig viktig for Norge. Vi har store øvelser sammen, som Cold Response, og så er det soldater fra alle alliansens land i Stavanger. På grunn av Putins krig i Europa er derfor Nato og alliert samhold så ufattelig viktig, sier Bentzen.

Statssekretæren sier videre at han tror Nato vil være tilstede i Stavanger og Norge «til evig tid».

– Nato er mer relevant enn noensinne, og vil alltid være relevant, og på plass i evigheten, slår Bentzen fast.

NATO-BASE: Natos JWC på Jåttå utenfor Stavanger voktes av bevæpnede vakter. Foto: Kristian Myhre, TV 2.

Forsvaret klar til å vokte oljeriggene

Etter det som trolig er sabotasje mot Nordstream-kablene i Østersjøen, har det vært økt fokus på å bedre sikkerheten rundt Norges olje -og gass-installasjoner i Nordsjøen. Bentzen bekrefter at Forsvarsdepartementet er klar til å bidra.

– Vi har økt beredskapen for vår sektor, og har kapasitet tilgjengelig om det skulle være nødvendig, forteller han.

Overfor TV 2 gjør han det imidlertid klart at Forsvaret foreløpig ikke har fått en anmodning av politiet til å bistå med å sikkerhetstiltak for installasjonene i Nordsjøen.

– Da vil vi i så fall få en anmodning om bistand fra Olje- og energidepartementet eller Justisdepartementet. Det er de som følger med på plattformene, og derfor må spørsmål om sikkerhetstiltak rettes til dem. Såvidt meg bekjent har vi har ikke fått noen anmodning om bistand enda, opplyser statssekretær Bentzen.