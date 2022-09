Åndalsnes blir i september ett av opptaksstedene for innspillinger til en av episodene av den svært populære TV-serien om den styrtrike mediemogulen Logan Roy (Brian Cox) og maktspillet i den eksentriske familien.

HOVEDROLLE: Brian Cox spiller Logan Roy i Succession. Foto: Macall Polay

Serien har tidligere vunnet ni Emmy-priser, og vant natt til tirsdag prisen for beste dramaserie under utdelingen i Los Angeles. Totalt vant «Succession» åtte Emmy-priser.

Bergens Tidende meldte 31. august at Juvet landskapshotell i Fjord kommune - ikke langt fra Trollstigen - blir ett av stedene hvor innspillingen skal finne sted. HBO sendte forrige mandag ut en pressemelding hvor de bekrefter at Norge blir innspillingssted for en av episodene i sesong fire.

Til fjells

For et par uker siden søkte linjeprodusenten TrueNorth Norway på Facebook-siden Rauma Info etter medhjelpere til filming av en TV-serie. Ifølge annonsen skal dette skje i perioden 12. til 26. september.

Nå kan TV 2 fortelle at gondolen fra Åndalsnes sentrum til toppen av Nesaksla og restauranten Eggen blir base for deler av innspillingen.

Ifølge hjemmesiden til Romsdalen.no holder både gondolen og restauranten stengt deler av tirsdag og hele onsdag i neste uke. Det skal også skytes scener i Trollstigen, på Atlanterhavsveien og på Molde flyplass.

GONDOL: Pendelbana opp til toppen av Nesaksla ble åpnet i mai i fjor og blir nå base for en Hollywood-produksjon. Foto: Arne Rovick /TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger kommer skuespillerne i «Succession» direkte fra opptak i New York til Nord-Vestlandet en av de første dagene.

Produksjonen har søkt Norsk filminstitutt om 13 millioner kroner fra den statlige insentivordningen. I dokumentene TV 2 har mottatt, står det at det er én episode som skal spilles inn i Norge. Totalbudsjettet for hele sesong fire er på 1,8 milliarder kroner.

Cruise tilbake

Møre og Romsdal har tidligere vært lokasjon for flere store Hollywood-produksjoner. «Mission Impossible» 7 ble spilt inn både på Hellesylt og i Romsdalen og la igjen 200 millioner kroner lokalt. Samtidig mottok produksjonen 50 millioner kroner i refusjon av kostnadene sine i Norge av Norsk filminstitutt.

En smule entusiastisk kulturminister Abid Raja møtte Tom Cruise på filmsettet i Romsdalen og filmet en videohilsen fra skuespilleren i september 2020. Se videoen her:

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk, sier Cruise.

Filminstituttet har også besluttet av «Mission Impossible 8» skal få refundert 68 millioner kroner av innspillingskostnadene når Tom Cruise kommer til Norge for å spille inn filmen. Det er foreløpig ikke kjent når og hvor dette skal skje.

James Bond-filmen «No time to die» og Marvel-filmen «Black Widow» er andre store produksjoner som har skutt scener i Møre og Romsdal.