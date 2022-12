Her skal det produseres mer strøm enn beboerne bruker

Tirsdag la kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ned grunnsteinen til det som skal bli 200 nye leiligheter på Lade i Trondheim.

Det unike med boligprosjektet er at det inkluderer et lite kraftverk så beboerne skal slippe å bekymre seg for dyre strømregninger

— Her bygger vi energibrønner ned i berggrunnen og vi skal ha solceller og solfangere på taket. Dette settes sammen i en energisentral som NTE (Nord-Trøndelag Energiverk) skal drifte for boligkundene, forklarer konserndirektør Torbjørn Brevik i Skanska til TV 2.

GRØNN GRUNNSTEIN: Inne i grunnsteinen ligger FNs bærekraftsmål, Paris-avtalen og Skanskas klimaveiviser. Foto: Frank Lervik/TV2

Varmen fra grunnen skal gi nok energi til å varme opp tappevann samt oppvarming av boligene. Solcellene skal produsere elektrisitet til annet forbruk.

Ikke gratis

Men beboerne slipper ikke helt unna strømregningen.

— De vil betale en fast lav avgift for tappevann og oppvarming, som jo er det som krever mest energi i husholdningen. Strømmen de bruker utover det, som kaffetrakter og TV, må de betale vanlig pris for, forteller Brevik.

I mars til oktober vil imidlertid strømregninga kunne gå ned mot null fordi man produserer så mye strøm selv, presiserer Skanska.

KREVER REGELENDRING: Konserndirektør Torbjørn Brevik i Skanska mener regelverket for salg av overskudds-strøm må endres. Foto: Frank Lervik / TV 2

— Dette er fremtiden

Kommunal- og distriktsministeren var overstrømmende begeistret for prosjektet.

— Her bidrar man både til energisparing, men også energiproduksjon. Dette er et fantastisk viktig prosjekt for fremtiden som vil være med på å kutte utslipp, og med det hjelper oss å nå de målene vi har, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Regelverk hindrer fritt salg

Byggenæringen kom også med et lite spark til ministeren og hans regjering. De mener det kompliserte regelverket for å selge overskudds-strøm må endres radikalt for at man skal se flere slike prosjekter i tida fremover.

— På gode sommerdager, når vi her vil produsere mye energi, er det begrensinger på hvor mye strøm vi kan selge og legge ut på det vanlige strømnettet. Man er nødt til å gjøre noe fundamentalt med regelverket når det gjelder dette, sier Skanska-sjefen.

Med et endret regelverk, der man fritt kunne ha solgt all overskudds-strøm, kunne beboerne i det nye prosjektet også tjent penger på strømsalg, ifølge Skanska.

VIL TILRETTELEGGE: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik lover å snakke med byggebransjen for å tilrettelegge for flere slike prosjekt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Vil snakke med bransjen

Sigbjørn Gjelsvik lover å bidra der han kan og inviterer byggenæringa til et tett og konstruktivt samarbeid.

— Jeg skal snakke med olje- og energiministeren om det også, men det viktige er at her har man kommet ganske godt på vei. Vi ønsker å sette oss ned med bransjen for å finne gode løsninger for denne typen prosjekt fremover, lover ministeren.

BYGGINGA I GANG: Det er på denne tomta Skanska bygger sitt nye prosjekt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Stor interesse

Av 200 boliger på Lade er allerede to tredeler solgt.

— Interessen har vært skyhøy, selv om man må betale litt mer for disse boligene enn de andre i nærområdet. Mange ser verdien av lave energipriser over tid, tror konsernsjef Torbjørn Brevik.