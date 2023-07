Her skal det bøtte ned

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Østlandet søndag.

– Det kan bli 20 millimeter nedbør på en time, kanskje enda mer noen få steder, forteller meteorolog Eldbjørg Moxnes til TV 2.

Styrtregnet vil komme søndag ettermiddag, og vare utover kvelden.

– Det vil roe seg ned sent på kvelden og natt til mandag. Det vil nok vare ganske mange timer innenfor det området, men kanskje litt spredt.



NEDBØR: Kartet viser hvor på Østlandet man kan forvente store nedbørsmengder. Foto: Meteorologisk institutt

Moxnes kommer samtidig med råd om hvordan man skal håndtere styrtregnet.

– Når det er såpass mye nedbør på kort tid, må man ha noen steder vannet kan renne unna. Sørg for at sluk er åpne og ikke tett. Hvis man vet at vannet renner steder man ikke vil ha det så kan man lede de andre steder.

I tillegg bør man holde seg unna bratte skråninger og bekker som fort kan bli veldig store dersom det kommer en skikkelig byge.

– Man må også være forsiktig når man er ute å kjører. Store mengder nedbør kan gi dårlig sikt og fare for vannplaning, sier Moxnes til TV 2.

– Det blir gjerne litt kraftige vindkast, så ta inn hagemøbler eller passe på at det ikke kan blåse av gårde.