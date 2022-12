Her seiler den lille sjarken rett inn i Sjøforsvarets skytesone

«Dette er KNM Storm. Du ligger nå midt i en skyteøvelse.»

Klokken er 11.34, men himmelen over Andfjorden står i full brann. Om få dager vil ikke vintersola engang nå over de bratte fjellene på Andøya og Senja.

Det spraker på internlinja mellom krigsskipene.

«Vi får flytte oss lenger sør. Ikke så veldig samarbeidsvillig han der. Nå kaster han ut et garn ... Ignorerer oss helt.»

Brått svarer fiskeren - på klingende vestlandsk - på VHF-radioen.

«Jaja. Du må berre skyte. Eg går aust. Då er eg vel ute av veien.»

DAVID: Denne lille sjarken hadde ingen planer om å la seg påvirke av kanonene til en fregatt og to korvetter, og tøffet rett inn i sikkerhetssonen og dermed utsatte han hele skytingen.

Så sto de der. Tre krigsskip - to korvetter og en fregatt - og ventet tålmodig på at en fisker sakte, men sikkert krysser inn - og gjennom - skyteøvelsens sikkerhetssone.

Helt uvitende om at Sjøforsvarets hovedvåpen peker rett mot han.

Og når solen nesten har gått ned, kan KNM «Fridtjof Nansen» endelig trykke på den store knappen.

Skuddene jaller gjennom fjorden.

KANON: Når Sjøforsvaret skal skyte skarpt til sjøs, oppretter de store sikkerhetssoner. Men ting går ikke alltid som planlagt.

Sårbarheter

Sjøforsvarets årlige storøvelse, Flotex, er i gang. Øvelsen skal sikre kompetanse, men også trene besetningen på krigføring i norske farvann.

Nytt av året er at deler av øvelsen er lagt til norsk sokkel.

KANON: Hovedkanonen på de norske fregattene er en 76 mm OTO Melara og kan skyte to granater i sekundet. Denne gangen var målet en flytebrygge - slept av et slepefartøy - mange kilometer unna. Les mer KANON: Hovedkanonen på de norske fregattene er en 76 mm OTO Melara og kan skyte to granater i sekundet. Denne gangen var målet en flytebrygge - slept av et slepefartøy - mange kilometer unna. Les mer KANON: Hovedkanonen på de norske fregattene er en 76 mm OTO Melara og kan skyte to granater i sekundet. Denne gangen var målet en flytebrygge - slept av et slepefartøy - mange kilometer unna. Les mer

– Med en lang kyst har vi også potensielle sårbarheter. Det så vi eksempel på med anslaget mot olje- og gassinstallasjonene i Østersjøen.

Det sier Sjøforsvarets sjef, Rune Andersen, om bord på KNM «Fridtjof Nansen».

Jobbet på spreng

Det er nå en måned siden Forsvaret hevet beredskapen til et nivå vi ikke har sett i moderne tid.

En av årsakene var at også norske olje- og gassinstallasjoner ble pekt på som mulige sabotasjemål etter eksplosjonene i Østersjøen i september.

For da meldingen kom, jobbet Forsvaret på spreng i kulissene.

SJEF: Rune Andersen var denne uken på besøk på Sjøforsvaret ulike fartøy i forbindelse med den årlige storøvelsen Flotex.

«Hva trenger Norge?»

– Flere av oss fikk litt puls da meldingene om sprengte gassledninger tikket inn. Hva tenkte du?

– Jeg tror alle vi i Forsvaret umiddelbart startet å tenke på hva vi kunne gjøre for å raskest mulig øke sikkerheten rundt denne kritiske funksjonen, sier Andersen.

For da eksplosjonene var et faktum, og enorme mengder gass boblet opp til havoverflaten, gikk det ikke lang tid før telefonen til Sjef Sjø begynte å ringe.

Nå hadde marinesjefer rundt hele nordsjøbassenget ett spørsmål: Hva trengte Norge?

– Vi diskuterte konsekvensene av problemstillingen overført til norsk olje og gass, og hva dette ville bety for europeisk energisikkerhet, sier Andersen.

TILSTEDE: - Det er veldig spesielle tider vi lever i. Vi skriver jo historie på mange fronter hele tiden, på godt og vondt, sier Rune Andersen, Sjef Sjø.

Bedt om å ta ledelse

Norge ble videre bedt om å ta en ledende rolle i samarbeidet om å beskytte infrastrukturen i Nordsjøen.

– Vi måtte rigge et samarbeid som sikret oss god oversikt i Nordsjøen, og som kunne holde på over lang tid, forteller Andersen.

Da alliansens marineledere ringte, var Andersen tydelig på hva han trengte.

– Jeg svarte at vi trengte økt militær tilstedeværelse og at vi umiddelbart måtte omprioritere allerede planlagt aktivitet, slik den fikk en effekt i Nordsjøen.

HANGARPRART: I følge Sjef Sjø har Forsvaret lenge vurdert infrastrukturen på norsk sokkel som sårbar. Her snakker han til besetningen på KNM "Fridtjof Nansen".

Større alvor

At det er et større alvor nå, enn for barre en måned siden, merker de ansatte i Forsvaret.

– Fattern var litt bekymra da jeg sa jeg skulle i Marinen, humrer menig Albert Strøm.

– Hverdagen om bord går stort sett som normalt. Men det er mer snakk om viktigheten av arbeidet, og de virker mer giret på at vernepliktige skal søke seg videre, sier 22-åringen.

MASKINROMMET: Simensen er ansatt og jobber om bord på fregatt. - Vi er mer bevisste på at ting kan skje. Men dette er noe vi har sagt oss villige til, sier han. Les mer FLOTEX22: På tavlen i kontrollrommet står det "Gjennomfør øvelse på en sikker måte, med fart optil 24 knop". Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer Skipssjef Stian Schnelle Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer

Under Flotex-øvelsen deltar også de splitter nye maritime patruljeflyene P-8A Poseidon, som skal erstatte dagens Orion-fly.

– Det er første gang vi er med i en øvelse sammen med Sjøforsvaret, sier skvadronssjef Per-Jørgen Tiller.

– Flyene har stor utholdenhet og avansert sensorkapasitet og blir en viktig brikke overvåking og antiubåtkrigføring.

PÅ VINGENE: Om kort tid skal tre av de fem P-8 flyene være operative, forteller skvadronssjef Per-Jørgen Tiller på Evenes.

Stormaktsrivalisering

De alliertes tilstedeværelse har også økt i våre nærområder, og i år har det vært et rekordantall anløp fra allierte fartøy i Norge.

Rivalisering og konkurransen mellom stormaktene skjer med andre ord rett utenfor stuevinduet vårt.

– Til tross for at vi har en landmilitær konflikt i Europa, tror jeg rivaliseringen mellom stormaktene vil finne sted i de områdene der grensene ikke er trukket, sier sjef for Sjøforsvaret, Andersen.

Ber om større volum

Og med Nord-Atlanteren som nærmeste nabo - et svært aktuelt militært område for både for Russland og Vesten - må også Norge vise muskler i nord.

DRONE: Forsvarets kystjegere deltok også under årets Flotex. Tidlig om morgningen testet de Puma-drone for første gang fra fregatt Les mer TEKNOLOGI: Ved å sende opp droner fra fregatter får krystejegernes droner en enda større rekkevidde. - Offisielt kan dronen fly ti kilometer, sier troppsjef i KJK, Erik. Les mer KJK: Kystjegerne opererer både på land og på havet. Les mer HYBRID: Kystjegerkommandoen er Forsvarets øyne og ører langs kysten og holder primært til i Nord-Norge. Les mer MER KYST: Gitt ny innsikt på sikkerheten rundt gass- og energianlegg, har KJK blitt litt skjerpet, med et større fokus på kysten. Det forteller troppssjef Erik. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer

– Aktivitetsnivået er økende. Da blir det et spørsmål om volum og sørge for at vi har et tilstrekkelig ressurser, sier Andersen.

– Forsvarssjefen har nå fått i oppdrag fra regjeringen å komme med et fagmilitært råd om hva fremtidens forsvar trenger. Hva mener du trengs?

– Vi må gi prioritet på det maritime domenet slik at vi har tilstrekkelig fartøy og fly som kan være til stede sammen med allierte.

HAVARIØVELØSE: Her øver besetningen på KNM "Fridtjof Nansen" på brannøvelse. Røyken legger seg tykt i gangene, mens røykdykkerne leter etter "skadde" på lugarene. Les mer HAVARIØVELØSE: Her øver besetningen på KNM "Fridtjof Nansen" på brannøvelse. Les mer HAVARIØVELØSE: Her øver besetningen på KNM "Fridtjof Nansen" på brannøvelse. Les mer HAVARIØVELØSE: Her øver besetningen på KNM "Fridtjof Nansen" på brannøvelse. Saniteten fylles opp av "skadde" kollegaer. Les mer HAVARIØVELØSE: Her øver besetningen på KNM "Fridtjof Nansen" på brannøvelse. Les mer

Forsterker forståelsen

Eksplosjonene i Østersjøen har også ført til endringer i Sjøforsvaret.

– Vi har vært nødt til å forsterke situasjonsforståelsen vår og tilstedeværelse rundt viktig infrastruktur, sier Andersen.

Spesielt mye har Sjøforsvaret lært av samarbeidet med olje- og gassindustrien når det kommer til overvåkning og beskyttelse av infrastruktur på havbunnen.

– I tiden fremover kommer vi til å invitere til et enda tettere samarbeid med hele den maritime næringen, sier Andersen.