Her reddar Maya liv

Maya hugsar godt stemma i telefonen som var på nippet til å gi opp. For eit par år sidan kunne det vore ho sjølv.

FRIVILLIG: Maya er frivillig i Kirkens SOS, og ein av mange som brukar tid i jula på å stille opp for dei som treng nokon å snakke med. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Telefonen hos Kirkens SOS ringer.

Maya (30) sit klar. Ho svarar raskt.

I andre enden er ei jente som er ute og køyrer bil. Ho er fortvila.

Maya høyrer fort at her kan det stå mellom liv og død.

– Jenta seier klart og tydeleg at bilturen kom til å ende i ein fjellvegg, seier Maya.

Ho er trent på slike situasjonar, og veit korleis ho skal gå fram.

– Då er det berre å puste godt med magen. Stille spørsmål. Gjere det ein kan for å vise at ein er ein stødig støttespelar, seier Maya.

TRAVELT: Det er stor pågang på hjelpetelefonane til Kirkens SOS: Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Står om liv

Maya hugsar godt telefonsamtalen. Det var verken første eller siste gong ho snakka med nokon som ville ta sitt eige liv.

Like fullt blei det ein samtale ho aldri kjem til å gløyme.

Maya veit nemleg sjølv korleis det er å sitte i den bilen.

For nokre år sidan sleit ho sjølv med depresjon og sjølvmordstankar. På det tyngste, vurderte også ho å ta sitt eige liv.

– Ein gong eg var ute å køyrde bil, la eg meg over i motsett køyrefelt og sette kursen rett mot tunnellveggen. Men så kom det ein bil i mot, og eg svingte tilbake. Eg ville ikkje skade nokon andre, seier Maya.

ERFARING: Maya veit av erfaring kor viktig det er å snakke om ting som er vanskeleg. For nokre år sidan, sleit ho sjølv med depresjon. No har ho det bra, og er klar for å hjelpe andre. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Då ho parkerte bilen trygt heime hos seg sjølv, innsåg ho at situasjonen var gått for langt.

Ho fann ut at ho måtte be om hjelp.

– Eg opna opp for ein person om korleis eg hadde det. Deretter byrja ting å snu til det betre.

Maya blei sjukemeld, og fekk hjelp til å handtere depresjonen.

No ønskjer ho å bruke sine eigne erfaringar til å hjelpe andre.

Stor pågang i jula

Hjelpetelefonane har stort behov for frivillige som Maya.

Kirkens SOS åleine får over 300.000 henvendingar i løpet av et år. Dei klarar besvare om lag 200.000 av dei.

Heile 15 prosent av henvendingane er frå folk som vil snakke om sjølvmordstankar.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

No merkar hjelpetelefonane at det nærmar seg jul.

– Me merkar konkret at mange i dei øvrige helsetenestene tar seg fri i jula, for då treng brukarane oss. Det er mange fleire som kjenner på einsemd og som berre treng nokon å snakke med, seier Monica Csango, kommunikasjonsleiar i Kirkens SOS.

TRENG FRIVILLIGE: Monica Csango er kommunikasjonsleiar i Kirkens SOS. Ho seier dei alltid har bruk for fleire frivillige til å møte den store pågangen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hjelpebehovet aukar

Psykologspesialist Caroline Verdich seier det er svært vanleg å kjenne på vonde kjensler i jula.

Forventningar, tradisjonar og sosiale verdiar er med å bidrar til at fleire kjenner på utanforskap.

– For mange er jula med på å forsterke einsemd og kjensle av å ikkje høyre til, som igjen kan gjere at hjelpebehovet aukar, seier Verdich.

– Vi veit at slike vonde kjensler kan bidra til at nokre vel å ta sitt eige liv på høgtidsdagar, seier Verdich, som samstundes understrekar at sjølvmordstala ikkje er høgare i julehøgtida enn elles i året.

Ho meiner like fullt at det er viktig å ha eit større fokus på psykisk helse og einsemd.

– Det er mykje skam knytt til det å streve med si mentale helse. Openheit rundt slike tema er viktig, og kan bidra til at fleire ber om hjelp.

– Uansett kva det er dei ringer inn om, så skal dei føle at dei ikkje treng å stå i det åleine, seier Maya. Av omsyn til rolla hennar som frivillig, har vi valt å berre omtale henne med fornamn. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Reddar liv

Maya er flink til å halde praten med innringarane gåande. Ofte er det det viktigaste ho kan gjere.

Klarar ho å overtale jenta til å leve ein dag til?

Når jenta parkerer bilen i garasjen og låser seg inn heime hos seg sjølv, kan Maya puste letta ut.

I dag har ho truleg redda eit liv.

– Det er sterkt å vere med på den bilturen, og at den faktisk endar opp i garasjen heime. Det er utruleg meiningsfylt.

Maya oppmodar alle som har det vanskeleg, til å vere open om det.

– Viss du ikkje har nokon, ta kontakt med hjelpetelefonane. Her får du den støttespelaren du treng.