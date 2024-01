Her prøver han på noko Økokrim ikkje har sett i Noreg før

25-åringen reiste Europa rundt for å rundlure folk. Så vart han stogga ved Hønefoss.

Dømt for bedrageriforsøk mot 240.000

Den ganske spesielle rettssaka gjekk over to dagar i Oslo tingrett før jul.

Ein 25 år gamal malaysisk student stod tiltalt for grovt bedrageri av 103 personar og forsøk på grovt bedrageri av over 240.000 personar.

Mannen erkjente straffskuld. Men han fortalde retten at han hadde blitt pressa til å jobbe i eit kriminelt miljø grunna stor spelegjeld.

– Eg hadde ikkje noko alternativ. Dei truga meg og familien min på livet. Dei sa dei skulle ta meg og selje organa mine, sa mannen før han braut fullstendig saman i gråt i tingrettssalen.

BERGEN: Den tiltalte 25-åringen køyrde rundt i sentrum av Bergen og Oslo med bil. Med seg hadde han spesialutstyr som Økokrim ikkje har sett i Noreg før. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ny metode

Straffesaka mot mannen (25) var den første og største i sitt slag i Noreg, ifølge Økokrim.



Bedrageriet er gjennomført med ein metode som dei aldri tidlegare har sett her til lands.

Metoden går ut på å køyre rundt i bil på folkerike plassar. I bilen hadde mannen datamaskin, mobil, antenne, store batteri og falske basestasjonar med 4G- og 2G-dekning.

Mobiltelefonar vil alltid prøve å knytte seg til den basestasjonen i nærleiken som har sterkast dekning. Slik klarte mannen å «fange» veldig mange mobiltelefonar ved å køyre rundt med sine falske basestasjonar.

Vidare sende han ut ein bråte med tekstmeldingar til dei mobiltelefonane. Meldingane gav seg ut seg frå å vera anten frå DNB, Bank Norwegian eller DHL.

Målet var å lure folk til å trykke på ei lenke der ein gav frå seg kredittkort- eller bankinformasjon.

– Om alle hadde blitt lurt, hadde vi snakka om tap på milliardar av kroner, sa statsadvokat Marianne Bender til TV 2 før rettssaka.

AKTOR: Marianne Bender, statsadvokat, førte saka for påtalemakta i Oslo tingrett. Foto: Aage Aune / TV 2

Tre år i fengsel

No er dommen frå Oslo tingrett klar.

25-åringen er dømd til tre år fengsel for bedrageria og forsøka på massebedrageri.

– Det er tale om ein svært samfunnsskadeleg kriminalitet som råkar tilliten til bankar og digitale banktenester, og som i tillegg får alvorleg betydning for dei privatpersonane som har blitt utsatt for bedrageria, seier Oslo tingrett i ei pressemelding frå Økokrim.

Økokrim seier dei aldri før har sett ei liknande bedragerisak i Noreg. Dei meiner saka er eit konkret døme på kvifor det er så viktig å få bukt med digitale bedrageri.

– Det spesielle med denne saka er at det er så enormt mange forsøk på bedrageri og spørsmålet er kva som er riktig straff for så mange forsøk. Vi meinte riktig straff var seks års fengsel, seier statsadvokat Marianne Bender.

– Så vi vil no vurdera å anke dommen, slik at lagmannsretten og eventuelt Høgsterett får sjansen til å avgjera kva som er riktig straff for så mange forsøk på bedrageri, seier statsadvokat Marianne Bender.

Tingretten trur ikkje på tiltalte

Mannen sin forklaring går i korte trekk ut på at stadig høgare gjeld til privatpersonar, og seinare gamblingproblem, førte han inn på eit kriminelt spor der tilbakebetaling måtte skje ved å utføre arbeid for kriminelle.

Han fortalde at han blei pressa til å reise til å reise frå student-tilværet i Australia, til Europa i fjor sommar. Svindlargruppa var avhengige av at han var fysisk til stades i dei europeiske storbyane, før dei tok over svindeloperasjonen så fort han hadde «fanga» mobiltelefonane med utstyret sitt.

Oslo tingrett meiner derimot at mannen gjekk inn i bedragerimiljøet frivillig, for å kvitte seg med spelegjelden på litt over 200.000 norske kroner.

«Det er heller ikke noe spor i chatteloggene, mellom tiltalte og de øvrige involverte, som tilsier at tiltalte har vært tvunget til å gjennomføre handlingene. Tvert imot fremstår tiltalte i meldinger på Chat og Facebook Messenger som motivert av mulighetene for det potensielt store utbyttet», summerer dommarane.

Reiste rundt i Europa

Mannen var først i Slovenia, Austerrike, Tyskland og Liechtenstein før svindlarane bestemte seg for å setje kursen mot Noreg i august. Til slutt vart han pågripen ved Hønefoss, på veg frå Bergen til Oslo.

– Kvifor valde de Norge?, spurte statsadvokat Bender under rettssaka.

– Fordi vi trudde ingen andre hadde gjennomført slike bedrageriforsøk i Noreg før. Og då var det større sjanse for å «få fisk», svara tiltalte.

Presedens

Økokrim meiner nordmenn må rekne med å oppleve fleire liknande massebedrageriforsøk i framtida.

Statsadvokat Marianne Bender er difor oppteken av at domstolane tek stilling til straffenivået på saker der fleire tusen, og fleire hundre tusen, er utsett for svindel og svindelforsøk.

– Ein sånn type sak, med så utruleg mange bedrageriforsøk ved hjelp av denne metoden, er ikkje tidlegare prøvd i rettssystemet.

I sin prosedyre bad ho om fengselsstraff i seks år for massebedrageri-forsøka.