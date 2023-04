Tall fra Vinmonopolet tyder på en knallbra påske for hytte-kommunene. En av disse kommunene opplevde mest økning i alkoholsalget i påsken.

ØKNING I HYTTEOMRÅDER: Tall fra Vinmonopolet tyder på tidenes påske for hyttekommuner, som her i Flå kommune i Viken fylke. Foto: Tor Egil Buøen

Ferske tall TV 2 har bedt om viser at Vinmonopolet solgte 2,2 millioner liter ulike former for alkoholholdig drikke i løpet av påskeuken i år.

Det er særlig tre små kommuner som utmerker seg med høy salgsvekst denne påskeuken, sammenlignet med påsken i fjor.

Her tok salget av

Totalt sett hadde Vinmonopolet en salgsnedgang på seks prosent sammenlignet med påskeuken i fjor. Det er likevel noen steder som virkelig har solgt mer alkohol enn i 2022.

Vinmonopolet i Flå ligger på førsteplass med 33 prosent vekst i påskeuken fra i fjor.

Like bak er Vinmonopolet i Eggedal med 32 prosent vekst. På tredjeplass ligger Froland Vinmonopol med 28 prosent vekst.

SLAPPERE I BYENE: Salget på Vinmonopolene i byene blir slappere i påskeuken når alle drar til fjells. Foto: Gorm Kallestad

Merker når hyttefolket kommer

Ordfører i Flå kommune Merete Høntorp Gandrud (AP) ler når TV 2 ringer for å fortelle henne at det er Flå som har hatt mest vekst i påskeuken i landet.

– Det er kanskje ikke den rekorden vi har lyst til å slå, ler Gandrud.

Flå kommune ligger i Viken fylke, ikke langt unna Geilo og andre populære hytteområder. Gandrud tviler ikke på at dette henger sammen med vinmonopolets vekst i Flå.

POPULÆRT: Mange tok turen i alpinbakken i strålende sol på Geilo første påskedag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– I Flå er vi 1100 innbyggere, og vi har 2500 hytter. Jeg vet ikke om det kun er de 2500 hytteeierne som bidrar til veksten.

Gandrud mener Flå er et perfekt stoppested for mange på vei opp til Geilo og Hemsedal.

– Jeg tror mange stopper i Flå for å gjøre unna handelen litt tidligere, før de kommer frem til hyttene sine, sier hun.

Flere til utlandet

Presseansvarlig i Vinmonopolet Jens Nordahl tror flere faktorer er grunnen til at det ikke ble solgt mer i år enn i fjor.

– Vi tror flere reiser til utlandet i påsken i år enn de gjorde i fjor, sier han.

Nordahl viser til at koronapandemien i fjor kan ha bidratt til å færre dro utenlands i fjor. Han tror flere dro utenlands i år, og at det kan ha bidratt til at salgstallene er noe lavere i 2023 enn de var i 2022.

TREND: Alkoholfrie varer har økt med ti prosent i påskeuken fra i fjor sammenlignet med i år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Denne favoritten er på vei ut



Nordahl sier at rødvin tidligere har vært den mest solgte varen hos Vinmonopolet, men at de edle dråpene stadig mister fotfeste. I påsken ble det solgt hele ni prosent mindre rødvin, enn i fjor.



– Av det totale salget vårt er 44 prosent rødvin, men det er på vei ned. At rødvinen mister sin popularitet er en langsiktig trend vi har sett over tid.

Blant drikker med lavere sukkerinnhold, som hvitvin og rosévin, ser man en økning. Alkoholfri drikke øker med hele ti prosent.

– Det er en klar trend vi ser at folk leter etter lettere drikker med færre kalorier. Slike makrotrender blir synligere i påskeuken, sier Nordahl.