Her møter kronprinsen amerikanske marinesoldater

I strålende solskinn gikk kronprins Haakon (49) om bord på det sagnomsuste hangarskipet «USS Gerald R. Ford», fra kongebåten «Stjernen» fredag formiddag.

Skipet, som rommer rundt 4500 amerikanske marinesoldater, ligger for øyeblikket i Bunnefjorden i Oslo, og ifølge Kongehusets nettside ble kommandoflagget til gjestende flaggoffiserer tradisjon tro heist da kronprinsen gikk om bord.

VERDENS STØRSTE KRIGSSKIP: «USS Gerald R. Ford» er det nyeste hangarskipet til den amerikanske marinen opplyser Kongehuset på sin nettside. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Han har selv fartstid i den norske marinen, og er utnevnt som henholdsvis admiral i det norske Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret.

49-åringen fikk omvisning om bord på skipet, som i tillegg til personell huser over 90 fly og helikoptre, og møtte også noen utvalgte marinesoldater.

ENGASJERT KRONPRINS: Den 49 år gamle admiralen, kronprins Haakon, brukte kongebåten «Stjernen» for å komme seg til hangarskipet i Bunnefjorden. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

I tillegg til kronprinsen, var også sjef for marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud, og Deputy Chief of Mission Sharon Hudson-Dean ved USAs ambassade i Norge, til stede under det kongelige skipsbesøket.

Regnes for å være verdens største krigsskip

Det var en engasjert og interessert kronprins som fikk orienteringer av skipssjefen, kommandør Rick Burgess, og sjef for hangarskipgruppen, flaggkommandør Erik Eslich.

Det er tidligere opplyst at Forsvaret av sikkerhetsmessige årsaker ikke gir detaljer om hvor hangarskipet USS Gerald R. Ford skal seile etter oppholdet i Oslo, men det er kjent at skipet skal delta i øvelser med Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker, mens det er på sitt første operative tokt.

– Å få anledning til å besøke Oslo, og oppleve Nordsjøen og Arktis er noe vi ser frem til, sa fartøysjef Rick Burgess til TV 2 på mandag.



Hangarskipet er for øvrig 333 meter langt og 78 meter høyt, og er dermed regnet for å være verdens største krigsskip.

OM BORD PÅ KRIGSSKIPET: Kronprins Haakon har selv fartstid i den norske marinen, og er utnevnt som henholdsvis admiral i det norske Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret. Her om bord på det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford» fredag formiddag. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Flåtebesøket har også skapt blest i landet, ettersom flere tusenvis av de amerikanske marinesoldatene gikk i land onsdag ettermiddag, og tok Oslo by med storm.

– Det er veldig hyggelig å gå litt av båten og få være i et så vakkert land, sa James Powell, en av marinesoldatene, til TV 2 da vi møtte ham og to medsoldater i Karl Johans gate.