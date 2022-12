Her møter han Biden

Volodomyr Zelenskyj landet på Joint Base Andrews utenfor Washington i 18.30-tiden onsdag kveld. Presidenten og hans følge ble fløyet til USA av det amerikanske luftforsvaret.

Kun minutter etter klokken 20 møtte Zelenskyj USAs president Joe Biden og presidentfruen Jill Biden.

– Det er en stor ære for meg å være her. Jeg setter pris på all hjelpen fra president Biden, sier Zelenskyj.

Biden er klar på at USA og det amerikanske folket støtter Ukraina i deres ønske om fred.

– Det amerikanske folk står stolt ved det ukrainske folkets side. Det ukrainske folket fortsetter og inspirere verden, sier han.

Den amerikanske presidenten fikk en medalje av Zelenskyj,

– Ufortjent, men jeg setter pris på det, sa Biden da han mottok medaljen.

Volodymyr Zelenskyj ga Joe Biden en medalje i Det ovale kontor i Det hvite hus. Foto: Brendan Smialowski / AFP / NTB

Det er varslet en felles pressekonferanse med Zelenskyj og Biden i 22.30-tiden norsk tid.

Etter besøket i Det hvite hus skal Zelenskyj videre til Kongressen der han skal holde tale til de folkevalgte i begge kamrene.

Takker det amerikanske folk

Zelenskyj-rådgiver Mykhailo Podolyak sier til nyhetsbyrået Reuters at USA-besøket er høyst symbolsk og at det har en ekstremt stor betydning. Besøket vil optimalisere nøkkelområder i det militære samarbeidet og mobilisere bred politisk støtte, ifølge rådgiveren.

– Jeg vil takke det amerikanske folk, president Biden og Kongressen for deres støtte, skrev Zelenskyj i et Instagram-innlegg etter at han hadde landet i Washington.

Zelenskyj ble tatt i mot av Ukrainas ambassadør til USA, Oksana Makarova. Foto: Ukrainas presidentkontor / AFP / NTB

Han sier han vil ha samtaler med amerikanske ledere om hvordan det ukrainske forsvaret skal styrkes.

– Neste år skal vi heise det ukrainske flagget over hele landet og gjeninnføre frihet for det ukrainske folk, skriver presidenten og legger ved bilder av seg selv på amerikansk jord.

Folk i ukrainske farger er i gatene i Washington. Foto: Daniel SLIM / AFP / NTB

Ny støttepakke

Allerede før han landet kunngjorde utenriksminister Antony Blinken en ny amerikansk hjelpepakke til Ukraina på 1,85 milliarder dollar. Om lag 1 milliarder dollar omfatter våpen og utstyr fra amerikanske lager.

Det inkluderer blant annet det avanserte luftvernsystemet Patriot. Patriot-systemet har lenge vært etterspurt fra ukrainsk side og er det mest avanserte våpensystemet som Vesten så langt har utstyrt det ukrainske forsvaret med.

– Patriot er det beste du kan få tak i. Men det er ikke slik at et våpensystem kan endre hele krigen. Dette er langvarig utmattelseskrig, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen til TV 2.

Luftvernsystemet Patriot. Foto: Jung Yeon-je / AFP / NTB

850 millioner dollar vil bli kanalisert gjennom USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Deler av denne summen vil bli brukt til å finansiere et system for satellittkommunikasjon.

Denne potten vil trolig omfatte satellittnettverket SpaceX Starlink som eies av Elon Musk.

– Mens Russland fortsetter sine brutale angrep mot kritisk infrastruktur i Ukraina, ønsker USA president Zelenskyj velkommen til Washington. Vi understreker dermed vår forpliktelse overfor det ukrainske folk, sier Blinken i en uttalelse.

Holdt hemmelig

Det var først sent tirsdag kveld norsk tid at amerikanske medier begynte å melde at Zelenskyj skulle komme til Washington. Bekreftelsen kom ikke før klokken 7 onsdag morgen i en Twitter-melding fra Zelenskyj.

Ifølge Punchbowl-grunnlegger Jake Sherman har kun et fåtall personer i Kongressen hatt kjennskap til det planlagte besøket.

Store sikkerhetsstyrker hadde tatt plass på taket av Det hvite hus før møtet mellom de to statslederne. Foto: Carolyn Kaster / AP /NTB

CNN skriver at den ukrainske presidenten takket ja til en formell invitasjon for rundt en uke siden, og at det siden den gang har blitt jobbet med å planlegge sikkerhetstiltak under besøket. Det er ikke kjent hvordan reisen fra Ukraina til USA er organisert.

Lederen for Representantenes hus, Demokraten Nancy Pelosi, skal tidligere tirsdag ha sendt ut en oppfordring til de Kongressmedlemmer om å komme til Washington onsdag for en kveld med «et veldig spesielt fokus på demokrati