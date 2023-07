Her mishandles hanen til døde

I videoen hører man tilskuerne fleipe og le. – Dyret lider maksimalt, sier leder for dyrevernsorganisasjon.

Videoen av en person som dreper en hane på brutalt vis, spres i sosiale medier.

I videoklippet, som skal være filmet i Innlandet, ser man personen kaste hanen med full kraft i bakken.

Deretter tramper han åtte ganger på dyret, før han tar den opp og kaster den fra seg igjen – til latter fra de som ser på og filmer opptrinnet.

– Lett å finne de skyldige

Overfor Oppland Arbeiderblad bekrefter politiet at de har opprettet sak og startet etterforskning.

– Politiet vil foreta nødvendige etterforskningsskritt for å sikre bevis i saken, sier politiadvokat Einar Gauslaa Bergem i Innlandet politidistrikt til OA.

Avisen har også vært på stedet der hendelsen skjedde og tatt bilder av fjær som ligger igjen på plassen.

REAGERER: Noah-leder Siri Martinsen sier de har anmeldt saken til Innlandet politidistrikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ntb

Dyrevernsorganisasjonen Noah er blant dem som har delt en sladdet versjon av videoen på sine sosiale medier.

– Det er en video av grov dyremishandling, den er svært opprørende. Dette dyret lider maksimalt, for å si det på den måten. Det er skjerpende at dyremishandlingen også fremstår å være postet på sosiale medier av underholdningsgrunner, skriver leder og pressekontakt Siri Martinsen i Noah til TV 2.



I tillegg til at det er ulovlig å utøve vold mot dyr, slår dyrevernloven fast at avliving av dyr ikke skal skje som et selvstendig underholdningselement.

Videoen har vakt sterke reaksjoner i sosiale medier.

– Vi har sendt anmeldelse til Innlandet Politidistrikt og har fått en rekke tips i saken, som gjør at vi mener at det vil være lett for politiet å finne frem til de skyldige og gjøre etterforskning, skriver Martinsen.

– Grusomt

Fylkesleder Elisabeth Gjems i Norsk Bondelag sier hun aldri har hørt om lignende.

– Alle husdyr skal ha det bra. Det er helt grusomt å høre om den historien der.

Det er ikke brakt på det rene hvor gjerningspersonene har hentet hanen fra. Oppland Arbeiderblad skriver at flere har tipset dem om at de skal ha fått hanen gjennom en gi bort-annonse.

– Det er et tankekors. Man må være sikker på hva som skjer med dyrene man eventuelt overlater til andre. Det er litt leit, da man en vant til at man kan stole på at folk har gode hensikter, sier Gjems.