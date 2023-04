Skal du bestille bord til 17. mai må du være raskt ute. Allerede nå er det fullbooket flere steder. Mange tar seg godt betalt for at du skal få det beste bordet.

Å få bord på 17. mai kan allerede bli vanskelig i hovedstaden.

Flere populære steder ble fullbooket allerede flere måneder i forkant av nasjonaldagen.

Noen har virkelig gjort en innsats for å sikre seg et bord.

På Lekter'n i Oslo tikket det inn bookinger dagen etter 17. mai i fjor.

POPULÆRT: 17 mai er en av de mest populære dagene i året, og kampen om en god sitteplass er stor. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi er fullbooket på alle våre restauranter. Det er helt tydelig at folk er ivrige etter å få sikret seg et fint sted å feire nasjonaldagen på. Vi jobber hele tiden for at vi skal kunne åpne opp for flere, sier Markus Gjelseth, administrerende direktør i Mat & Drikke gruppen.

Han er sjef for fire restauranter på Aker Brygge, blant annet Louise og Pastis. Samtlige er fullbooket.

De gjorde det mulig å kjøpe billetter i februar. Tre uker senere var alle solgt.

20.000 kroner for bord

Flere av stedene tilbyr kreative metoder for booking. Blant annet må du betale for en drikke-pakke for et sted å sitte.

Ønsker du å sitte på en av serveringsstedene til Rekom må du bla opp tusenlappene for de beste bordene.

– På for eksempel Lawo Terrasse tar vi betalt for bordene. Her ligger prisen på rundt 5000 kroner til 20.000 kroner.



REKOM: Adrian Sneen er regionssjef for Rekom. Foto: Privat

Det sier regionssjef for Rekom i Oslo, Adrian Sneen. Den største delen av prisen er for drikkevarer, men det er og for størrelsen på bordet og hvor lenge bordet er booket for.

– Vi gleder oss veldig, som vanlig!

Selv om bordene til 20.000 kroner er veldig populære, er det på Stortorvet Gjestgiveri at pågangen er størst.

UTESERVERING: Mange ser frem til en øl i solen på 17. mai. Foto: Ole Edlan / TV 2

– Det er litt kniving om plassene her. Sist jeg sjekket er det bare et par bord ledig.

Sneen forteller til TV 2 at den gode pågangen for å få bordplass har var helt siden mai i fjor.

– Noen booker rett etter 17. mai året før, men vi ser en solid økning fra nyttårsaften av, sier han.

Tar ikke betalt for bord

Hos Mat og Drikke gruppen har de valgt å ikke ta seg betalt for å få spesifikke bord.

– Hos oss er det førstemann til mølla! sier Gjelseth.

Har du booket bord hos en av gruppens restauranter, kan du allikevel måtte betale i forkant av besøket. Dette opplyser Gjelseth er for å sørge for at de besøkende skal vente så lite som mulig og for å sikre en god flyt.

– For logistikkens skyld har vi valgt å forhåndsselge pakker med mat og drikke for at ventetiden skal bli kortere.

– Vi synes det er helt fantastisk at alle våre steder er fullbooket og at Aker Brygge er blitt en så populær 17. mai destinasjon. Vi gleder oss allerede til feiringen, sier Gjelseth.

Ser stor pågang

– Pågangen har allerede vært massiv i år på alle våre serveringssteder.

Det sier Joao Harrison, som er markedsføringssjef for NoHo i Norge.

Foto: Rekom

Blant deres restauranter er det Prindsen Hage, Colonel Mustard og Grisen som er blant de mest populære for uteservering på 17. mai.

Prindsen Hage har en kapasitet på 1400 personer utendørs. I år er det ikke åpent for reservasjoner her, kun drop-in.

– Vi fikk meldinger allerede så tidlig som i november 2022 fra folk som ville booke bord for 17. mai, sier Harrison.

OSLO: Barnetoget i Karl Johans gate i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

Heller ikke på Grisen er det mulig å booke bord. Her har det vært stor pågang siden januar.

Vil du derimot besøke et av NoHo sine serveringssteder og booke bord, opplyser Harrison at det er mulig å reservere bord på Colonel Mustard.

– Også her har pågangen om reservasjon av bord vært stor siden startet av året.