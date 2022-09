Her løftes det amerikanske militærflyet til 800 millioner kroner

Det var under en øvelse 12. august at det amerikanske militærflyet Osprey måtte gjøre en kontrollert nødlanding som følge av teknisk feil.

Nødlandingen skjedde i naturreservatet Stongodden sør på Senja –og flyet har ligget strandet der siden da.

Fire omkom

Nødlandingen skjedde knappe fem måneder etter at et fly av samme type styrtet i Beiarn i Nordland, der mannskapet på fire omkom.

Ulykken skjedde i forbindelse med Nato-øvelsen «Cold Response».

Ifølge Nordlys kom nødlandingen på Senja i august på toppen av flere andre sikkerhetshendelser, noe som skal ha ført til beslutningen om å sette hele Osprey-flåten på bakken inntil videre.

Krevende løft

Tirsdag ble det 20 tonn tunge hybridflyet, som har en prislapp på over 800 millioner kroner, løftet ut av naturreservatet i en krevende operasjon.

Operasjonen ble ledet av Luftforsvaret med et hundretalls deltagere fra Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Statsforvalteren og det amerikanske forsvaret, samt flere sivile aktører.

Luftfartøyet ble løftet opp fra bakken av en kranbåt med 70 meter lang arm, og over på en flytende lekter som frakter fartøyet til Sørreisa.

Der blir den heist på land og satt på en lastebil som etter planen skal frakte maskinen til Bardufoss onsdag.

I SVING: Mye maskineri var i sving under bergingen av «Osprey»-maskinen på Senja. Foto: Trygve Hongset / Luftforsvaret

Bygget rampe

– Det har vært både spennende og utfordrende, sier sjefssersjant Odd Helge Wang ved Maritim helikopterving på Bardufoss i en pressemelding fra Luftforsvaret.

Wang har ledet arbeidet på stedet.

– Flyet stod for langt unna vannkanten til å kunne løftes direkte ut med kranbåten. Sammen med soldater fra Ingeniørbataljonen på Skjold bygget vi en rampe av stokkematter så vi kunne slepe flyet, forteller Wang.

Rampen skal ha vært over 70 meter lang.

Miljøhensyn

At Ospreyen stod i et naturreservat var med på å komplisere operasjonen. Wang forteller at det har vært viktig for de involverte å ikke gjøre varig skade på terrenget.

– Vi har ikke gravd noe sted, men det har naturligvis blitt en viss slitasje på det øverste dekket. Vi har hatt en tett og god dialog med Statsforvalterens miljøavdeling gjennom hele prosessen, sier Wang.