Mandag morgen fikk Forsvaret Operative Hovedkvarter (FOH) beskjed om at en svensk rakett var landet i Norge, men fortsatt har ikke UD fått noen formell beskjed eller beklagelse fra svenske myndigheter.

NEDFALL: Her ligger raketten i Målselv. Den landet heldigvis ikke nær folk. Foto: Benny Norendahl / SSC

Det var mandag morgen at en ni meter lang og 1,6 tonn tung svensk forskningsrakett havnet på fjellet Likkafjellet i Målselv kommune i Troms ved en feil.

Raketten ble skutt opp ved Esrange Space Center (SSC) i Kiruna i Sverige klokken 07.20.

Planen var å gjennomføre et eksperiment om vektløshet, men så gikk det fryktelig galt.

Raketten, som er av typen Texus 58, landet 40 kilometer nordvest for det planlagte landingspunktet.

At den havnet i Norge fikk Utenriksdepartementet til å reagere:

– Et nedfall av en slik rakett er en veldig alvorlig hendelse som kan medføre stor skade. Når en slik grensekrenkelse skjer, er det avgjørende at de ansvarlige umiddelbart informerer relevante norske myndigheter gjennom de rette kanalene, sa pressetalsperson Ragnhild Haland Simenstad i UD til TV 2 tirsdag.

SOLID SYLINDER: Raketten veier 1,6 tonn. Foto: Benny Norendahl / SSC

FOH fikk beskjed

Nå bekrefter Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) at de ble varslet om at raketten var havnet i Norge.

– Vi ble varslet før selve oppskytingen, og vi ble varslet etter at det gikk galt, bekrefter Thomas Gjesdal, fungerende kommunikasjonssjef ved FOH.

– Hvilke tiltak gjorde dere da?

– Vi bare bekreftet at informasjonen var mottatt. Dette er en sivil anliggende, og vi setter pris på at vi blir varslet, sier Gjesdal.

– Hvor raskt ble dere varslet?

– Vi kan bekrefte at vi fikk beskjed klokken 07.45 mandag morgen om at raketten hadde landet i Norge. Det er normal prosedyre at vi blir informert, sier Gjesdal.

BLE VARSLET: – Forsvaret Operative Hovedkvarter fikk melding klokken 07.45 mandag morgen om at raketten hadde havnet på i Norge, sier Thomas Gjesdal, fungerende kommunikasjonssjef ved FOH. Foto: Forsvaret

Raketten tok en lengre og mer vestlig bane en beregnet.

– Vi hadde kontakt med raketten under hele flyvningen og kunne følge raketten til den plassen den landet med fallskjerm, forteller Philip Ohlson, kommunikasjonssjef i Swedish Space Corporation til TV 2 i dag.

Han bekrefter at varslingsrutinene ble fulgt når noe slikt skjer.

– Våre rutiner er at vi alltid kontakter norske og svenske myndigheter både før og etter rakettoppskytninger. Det skjedde også denne gangen, bekrefter Ohlson.

ETTERFORSKES: Hvorfor den svenske raketten havnet i Norge skal nå undersøkes. Foto: Esrange Space Center, Kiruna

Landet i ubebodd område

– I Norge reagerer myndighetene på at det ikke er kommet noen beklagelse fra dere?

– Vi har fulgt de rutinene som Sverige og Norge har kommet til enighet om når det gjelder kommunikasjon i samband med denne typer hendelser, sier Ohlson.

– Var det fare for at raketten skulle treffe bebyggelse?

Området der rakettens nyttelast landet med fallskjerm og der de utbrente rakettsteget landet, består av ubebodd område og fjell. Nærmeste befolket område er rundt 10 kilometer unna, sier Ohlson.

Savner motor på 750 kilo

Bilder av stedet hvor raketten landet ble senere frigitt av Esrange Space Center (SCC), men én relativt stor ting mangler fremdeles å lokalisere - motoren på 750 kilo.

– Raketten har separert seg i flere deler, slik den skal. Vi har forsøkt å lete etter motoren, men det er blitt dårlig vær i fjellet og snø. Det er ikke ideelle forhold, sier kommunikasjonsmedarbeider Mattias Forsberg ved SSC til Avisa Nordlys.

Svenskene ønsker gjerne motoren tilbake, og frykter det kan ta tid å finne den.

– Vi tror den har landet omtrent i samme område som nyttelasten. Vi har lyst å finne den så fort som mulig, men innser at det kan bli vanskelig og at den kan bli liggende til snøen går, legger Forsberg til.Nyttelasten på 387 kilo ble funnet på rundt 1000 meters høyde.



– Ser alvorlig på uautorisert aktivitet

Kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, Anders Liland, vil i dag ikke kommentere noe av omstendighetene rundt den svenske raketten.

Han vil heller ikke kommentere om tilsynet ble varslet av SSC.

BLE VARSLET: – Alle varslingsrutiner er blitt fulgt ovenfor norske og svenske myndigheter, bekrefter Philip Ohlson, kommunikasjonssjef i Swedish Space Corporation FOTO: Esrange Space Center

I går sa derimot Luftfartstilsynet til Folkebladet at de ser alvorlig på hendelsen, som de tirsdag ennå ikke hadde fått beskjed om.

– Generelt ser vi alvorlig på uautorisert aktivitet på norsk side av grensen og det er avgjørende at involverte parter umiddelbart underretter relevante norske myndigheter dersom uforutsette hendelser inntreffer i forbindelse med slik aktivitet, sa kommunikasjonsrådgiver Anders Liland i Luftfartstilsynet til Folkebladet.

– Det er betenkelig

Målselv kommune ble varslet på mandag, men ordføreren fikk først høre om dette tirsdag ettermiddag.

– Er det skremmende at noe slikt skjer?

– Nå kjenner ikke jeg til alle detaljene her, men det er ikke heldig at en rakett ikke klarer å lande der den skal. Det er betenkelig, men samtidig har det gått bra og det var ingen farlig situasjon, sier Bengt Magne Luneng (Sp), ordfører i Målselv kommune.

Tirsdag ble innholdet i raketten funnet i god behold, og er allerede fraktet med helikopter til basen i Kiruna.

BETENKELIG: Ordfører i Bengt Magne Luneng i Målselv kommunen er glad raketten ikke havnet i et område der det bor folk- Foto: Mattias Forsberg / SSC

Samtidig er det fra svensk siden satt ned en gruppe som skal undersøke detaljene om hvorfor raketten hadde kommet ut av den planlagt banen.

Etterforsker hendelsen

– Dette er et avvik vi tar seriøst. Vi undersøker nå hvorfor raketten havner lengre nordvest enn planlagt. Det er fortsatt for tidlig å spekulere i grunnen, og vi venter på mer informasjon fra de som etterforsker saken, sier Marko Kohberg, sjef for sonderaketter- og ballongoperasjoner ved Esrange Space Center i pressemeldingen.

Onsdag formiddager har fortsatt ikke utenriksdepartementet hørt noe fra Svenske myndigheter.

– Vi har ikke fått noen formell beskjed, eller beklagelse på nåværende tidspunkt, bekrefter Ragnhild Simenstad, pressevakt i Utenriksdepartementet.