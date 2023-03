Her lander de terrorsiktede Bærum-søstrene

Søstrene landet natt til onsdag på Gardermoen etter at de ble hentet ut av den beryktede al-Roj leiren i Syria.

GARDERMOEN: De to søstrene og barna deres landet på Gardermoen natt til onsdag. Foto: Erik Edland / TV 2

Mens snøen lavet ned over Oslo lufthavn natt til onsdag, satte to søstre beina på norsk jord klokken 00:40 for første gang på ti år.

De to hadde med barna sine til Norge.

I 2013 dro de fra Bærum til Syria. Da var de bare 16 og 19 år.

Nå er søstrene 25 og 29, og siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

FRAKTES VEKK: Søstrene ble raskt pågrepet av PST Foto: Erik Edland / TV 2

– De vil bli pågrepet ved ankomst, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Kvinnene ble pågrepet av PST ved ankomst til Oslo lufthavn natt til onsdag. Det bekrefter PST på Twitter.

– De er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), jamfør straffeloven paragraf 136 a, sier kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til NTB.

På Twitter bekrefter PST og at barnevernet er involvert med hensyn til barna til de to kvinnene.

De to kvinnene har selv bedt norske myndigheter om hjelp til å returnere, sammen med sine tre mindreårige barn.

Operasjonen med å få kvinnene og barna ut fra interneringsleiren al-Roj i Syria, har pågått siden desember i fjor.

Barn rekrutteres til terror

Utenriksministeren sier at de to kvinnene og deres barn hentes hjem blant annet på grunn av de farlige levekårene i al-Roj-leiren.

– Beslutningen om å innvilge konsulær bistand er gjort av hensyn til barnas liv og helse, på bakgrunn av konkret helseinformasjon som er gjennomgått av medisinsk ekspertise i Norge, sier Huitfeldt.

BEGRUNNELSE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen. Foto: Rodrigo Freitas/ NTB

I tillegg sier Huitfeldt at det er sikkerhetsutfordringer i området, og at det foregår mye radikalisering i leiren. Barn og unge kan rekrutteres til terrororganisasjoner.

Tilgangen til mat og faren for sykdommer er også blitt verre i leirene.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politiet og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

Kvinnenes advokat, Geir Lippestad, sier han ikke har noen kommentar før han har snakket med kvinnene selv.

Dro som tenåringer

Søstrene fra Bærum skal ha vært gift med hver sin IS-kriger, hvorav én var norsk statsborger som trolig ble drept i Syria.

Kvinnene dukket opp i en interneringsleir nordøst i Syria i 2019.

Familien forsøkte å få dem til Somaliland, der de var født, uten hell.

De to ble fengslet i Syria i desember 2021, og deretter løslatt i april.

De tre barna til de terrorsiktede kvinnene har rett på norsk statsborgerskap gjennom sine mødre.

De to søstrene fikk stor oppmerksomhet etter at journalist og forfatter Åsne Seierstad ga ut boken «To søstre» i 2016, om de to kvinnene.

Boka solgte over 100.000 eksemplarer, og vant Brageprisen.