Her lages dødsdopet

Både politi og helsemyndigheter er bekymret over spredningen av det nye, livsfarlige narkotiske stoffet protonitazen.

To personer har til nå tatt overdose på dette stoffet.

I midten av oktober døde en 20 år gammel mann fra Nedre Romerike, etter han tok en overdose med protonitazen.

Midt i Trondheim sentrum, inni en anonym teglsteinsbygning, ligger et laboratorium som produserer dette livsfarlige dopet.

FARLIG: Protonitazen er rundt 1000 ganger sterkere enn morfin. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Stoffet er ekstremt potent. Det er rundt 1000 ganger sterkere enn morfin, så det er helt klart farlig.

Det sier Jon Eigill Johansen som er administrerende direktør for det kjemiske selskapet Chiron.

Tips etter mange dødsfall

Laboratoriet produserer dopet til forskningsformål, slik at politi og helsepersonell har et referanseprodukt når de analyserer prøver.

– Når to personer på kort tid har tatt overdose med dette stoffet, hvorav en døde, er det viktig at man har et referanseprodukt for å kunne analysere og finne ut hvorfor brukere dør. Det er referanseproduktet vi produserer, sier Johansen.

På laboratoriet i Trondheim har de forsket på og produsert det narkotiske stoffet siden 2019.

Ifølge forskningssjef Huiling Liu ved Chiron ble stoffet protonitazen påvist i USA allerede i 2018.

FORSKER: Daglig leder Jon Eigill Johanse og forskningssjef Huiling Liu på protonitazen-laben i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi fikk tips om at dette stoffet førte til mange dødsfall i USA. Etter den tid har vi produsert både protonitazen, samt en hel familie med lignende stoff – såkalte syntetiske opioider, sier Liu.

– Livstruende selv med liten dose

Ekspertene er enige i at det som gjør det nye syntetiske opioidet ekstra farlig, er at brukerne aldri vet hvor kraftig det er.

– Styrken på disse stoffene er heftig. Selv en liten dose kan være livstruende, sier Johansen.

Protonitazen gir lignende effekt som morfin og heroin. Men i motsetning til de to sistnevnte stoffene, er protonitazen veldig mye sterkere.

– Vår erfaring er at protonitazen er 1000 ganger mer potent enn morfin og 500 ganger sterkere enn heroin. Tar du noen få milligram av dette stoffet, kan du risikere å dø, sier Chiron-sjefen.

Eneste i Europa

Laboratoriet i Trondheim er det eneste legale kjemiske laboratoriet i Europa som produserer dette narkotiske stoffet. Det gjør at de har politi og sykehus i hele Norge på salgsliste sin, men også kriminalpoliti over spredd rundt i hele Europa.

– Vi er de største I Europa som har legal produksjon av psykoaktive stoffer. Ved hjelp av våre produkter kan politiet identifisere ulike narkotiske stoff og vurdere renheten av det, sier Johansen.

LIVSFARLIG: Jon Eigill Johansen sier at 1-2 gram av dette stoffet kan ta livet av deg. Foto: Frank Lervik / TV 2

Når stoffet blir solgt ulovlig på gata, er det stort sett produsert på illegale laboratorium, ofte i Kina. Da vet man aldri hva man får.

– Når man kjøper protonitazen på gata, er det blandet med heroin eller morfin. Det skumle da er at du har absolutt ingen kontroll på hva du kjøper og hvor mye stoff du får i deg, sier Johansen.

Kjemikerne i Trondheim synes det er viktig å presisere at de nye psykoaktive stoffene aldri har blitt testet på mennesker, man vet derfor ikke noe om verken langtids- eller korttidseffekten.

– Jeg vil advare på det sterkeste å bruke dette, sier forskningssjefen.

Advarer

På Helsebiblioteket sine nettsider står det at selv en svært liten dose protonitazen kan gi alvorlige livstruende forgiftninger med CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon og hjertestans.

Fakta om protonitazen i Norge Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt.

Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans.

Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder.

Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig.

Brukere bør ikke innta stoff alene, men være sammen med noen.

Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose, det vil si at man først tar en dose og etter kort tid en til. Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

– Det ble utviklet som et mulig legemiddel, men det ble aldri tatt i bruk, sier overlege Hortemo, og legger til at Legemiddelverket fraråder bruken på det sterkeste.

Det farlige stoffet selges derfor illegalt i Norge, enten over internett fra utlandet eller gjennom gatesalg.

Også Oslo Universitetssykehus advarte nylig mot protonitazen og varslet Nasjonal behandlingstjeneste da de ønsker at nordmenn må være oppmerksomme på det farlige stoffet.

– Det er snakk om livstruende hendelser, skriver senteret.

Det ekstremt potente opioidet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder.