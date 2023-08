Her kjempes de viktigste kampene nå

Natt til mandag ble tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odesa, ifølge guvernøren.

Den siste tiden har det også vært flere droneangrep mot Moskva, og den ukrainske motoffensiven – som har gått sakte – skal nylig ha blitt trappet opp.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, mener nattens angrep mot Odesa er en fortsettelse av Russlands plan etter at de stanset kornavtalen i sommer.

– Russland begynte da å angripe havner og annen infrastruktur for eksport fra Odesa og andre havnebyer, sier Ydstebø til TV 2.

FULL FYR: Det tok fyr i et supermarked etter angrepet mot Odesa natt til mandag. Foto: Forsvarsstyrkene i Sør-Ukraina / Handout via Reuters / NTB

– Harde kamper

På bakkeplan forteller Ydstebø at frontlinjene stort sett går som de har gjort det siste halvåret.

– Det er harde kamper rundt Bakhmut, og rundt flere av aksene i Zaporizjzja fylke, sier Ydstebø.

– Det er der mesteparten av det som skjer på bakken skjer.

Mandag hevder Ukrainas forsvarsdepartement at ukrainske styrker frigjorde tre kvadratkilometer med territorium Bakhmut forrige uke.



SKYTTERGRAVSKRIG: Oberstløytnant Palle Ydstebø mener krigen i Ukraina har vært en skyttergravskrig lenge. Foto: Lage Ask / TV 2

Ydstebø mener krigen kan klassifiseres som en skyttergravskrig.

– Det har det vært lenge, vil jeg si. Russerne begynte for alvor å grave seg ned i oktober i fjor, og har også lagt skyttergraver i fronten. Ukraina har også befestet sine områder, sier han.

Avgjørende tid

Ydstebø mener krigen vil endre karakter når det etter hvert blir høst i Ukraina.

– Problemet er høstregnet, og når det blir gjørme i september-oktober. Da er det spesielt krevende å manøvrere, sier Ydstebø.

Dersom det blir en kald vinter med tele i bakken, mener han imidlertid at det kan åpne seg nye muligheter for den som håndterer det best.

Åpne strender

I kontrast til angrepene mot byen, har Ukraina nylig gjenåpnet badestrender i Odesa, etter at de har vært stengt i frykt for miner.

– Det er kontraster, og det har det vært ganske tidlig i denne fasen av krigen, sier Ydstebø.

KONTRASTER: Badestrendene langs Svartehavet i Odesa er gjenåpnet. Foto: Serhii Smolientsev / Reuters / NTB

Han mener det er viktig for Ukraina å kunne holde fasiliteter som badestrender, t-baner og liknende åpne.

– Det virker som en del av den ukrainske «trassen» på å ta normaliteten og hverdagen tilbake igjen, og å la folk få mulighet til å leve og koble av, til tross for krigen.

Bruker sjødroner

Den siste tiden har Ukraina i større grad brukt sjødroner til å ramme russiske skip.

Ydstebø mener det er et viktig psykologisk grep.

– De har brukt sjødroner litt sporadisk tidligere, men nå har det kommet et tydelig angrep mot et russisk marinefartøy i russisk havn, og en russisk tankbåt i Kertsj-området, sier Ydstebø.

– Med det begynner de å gjøre hele nordre Svartehavet utrygt for russisk shipping og den russiske marinen.

Ydstebø trekker frem at Ukraina også er opptatt av å «markedsføre» disse angrepene, ved at de filmer dem og legger ut på internett.