Her kan du gå på nakenkino

I nyoppussede lokaler på Lillestrøm bibliotek er det onsdag kveld duket for nakenkino i regi av Oslo naturistforening.

Helle Linne Eriksen, leder i foreningen, sier at hun gleder seg veldig.



– Jeg er kjempespent og synes det er veldig morsomt at vi får arrangere noe som ikke er gjort før i Norge.

NATURISMEN VIKTIG: Eriksen er leder i Oslo naturistforening og synes det er viktig at naturismen får en plass i offentligheten. Foto: Privat.

Filmvisningen er ett at 60 arrangementer for å feire at foreningen fyller 60 år.

Håper det dukker opp nye fjes

Eriksen forteller at det er frivillig om man har på seg klær eller ikke på kveldens filmvisning.

– Meningen med naturismen er at man kan være naken når det føles naturlig for hver og en. Jeg er spent på om det kommer folk som ikke er nudister fra før av, som kanskje har lyst til å se en film uten klær i kveld, sier Eriksen.

Psykolog Benjamin Silseth sier det er forfriskende å høre om kveldens arrangement på Lillestrøm.

– De fleste av oss er ikke vant til å være nakne, og vi vokser opp med å lære at vi skal dekke oss til.

Lite rom for nakenhet

Silseth sier at nakenhet er noe veldig privat for de aller fleste.

POSITIV: Benjamin Baarli Silseth sier kropp og nakenhet er helt naturlig, og ikke noe man skal skjule. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Dette med at vi skal være tildekt er tillært, barn bryr seg for eksempel ikke om nakenhet. Kropp og nakenhet er noe helt naturlig og ikke noe man skal trenge å skjule, sier psykologen.

– Hvordan er nordmenn sitt forhold til å være naken i forhold til folk andre land?

– Norge er ett av de landene hvor vi kanskje tenker mest på at vi ikke skal være nakne eller vise oss fram. Det er få settinger hvor vi er nakne, i motsetning til andre land, hvor det er mer vanlig å sole seg toppløse eller være naken på kurbad.

– Så i Norge er vi litt trange på den måten, derfor er det bra med slike arrangementer, avslutter Silseth.

Det er for øvrig den belgiske naturist-dramakomedien «De Patrick» fra 2019 som vises. Lillestrøm bibliotek anmoder også nakne kinogjengere om å ha med seg noe å sitte på. Filmen begynner kl. 19.