Her kan du bli din egen fyrvokter

Øya heter Skalmen og ligger sju kilometer vest av Smøla på Nordmøre. Neste nabo i vest er Island. Nå kan du kjøpe hele øya på 40.000 kvadratmeter og en fyrstasjon fra 1907 i heller dårlig forfatning.

Det er Kystverket som skal selge denne spesielle eiendommen. Her bodde det folk frem til 2002 mens selve fyret ble lagt ned i 2008.

– Her må det full oppgradering til. Bygningene er svært preget av vær og vind. Det ser ikke ut til at det har bodd folk her på minst 50 år, sier eiendomsmegler Morten Boxaspen Høvik i Eiendomsmegler 1 i Kristiansund til TV 2.



TOTALRENOVERING: Fyret fra 1907 og bygningsmassen trenger full oppgradering. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Slipper naboen

Hans oldefar var faktisk fyrvokter på Skolmen og megleren har selv vært dere flere ganger.

– På de rette dagene er dette en idyll ute i havet. Men det er nærmest mulig å komme seg dit med båt når det er dårlig vær. Da er helikopter eneste mulighet, forteller Morten Boxaspen Høvik.



I tillegg til båt eller helikopter, må du legge 500.000 kroner på bordet for å skaffe deg et sted du garantert ikke blir plaget av naboen.

Sunnmørsposten skriver at den første fyrvokteren på Skalmen var førstestyrmann Anton Lund. Han var med på Gjøa-ekspedisjonen til Roald Amundsen. Lund hadde med seg en sledehund fra denne ekspedisjonen ut på fyret, og det påstås at det ennå er spor etter hunden i sementen på fyret.

Før du vurderer et kjøp er det greit å minne om en viktig opplysning i salgsoppgaven: Skalmen ligger i et naturreservat med rikt fugleliv og all ferdsel på øya er forbud fra 1. mai og i tre måneder.

ISLAND NESTE: Du blir ikke plaget av andre naboer enn et rikt fugleliv på Skalmen. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Betenkt fyrforening

Men til tross for behov for omfattende oppgradering og restriksjoner på bruken, er Boxaspen Høvik optimistisk.

– Jeg tror det skal være mulig å få solgt denne eiendommen til noen som ønsker å ta vare på fyret og historien, sier megleren.



Høsten 2022 ble Bjørnøy fyr utenfor Bodø solgt for den nette sum av 6,5 millioner kroner. Det var hele fem millioner kroner over takst.

Norsk Fyrforening uttalte til TV 2 den gangen at de er betenkt og bekymret over at fyrstasjoner selges til private.

– Det er trist at fyret er blitt solgt. Kulturminner kan gå tapt, når historiske bygninger som Bjørnøy fyr blir solgt fra det offentlige til private, fortalte styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening til Bodø Nu.