Her kan det bli flomkaos

NVE advarer om at det ligger tre ganger mer snø i fjelltraktene i Valdres og Jotunheimen enn vanlig for årstiden. Men kjølig vær utsetter en eventuell flom til neste uke.

FLOM: En låve like ved Kvitfjell omringet av vann under flommen i Gudbrandsdalslågen i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– En får noe personlig erfaring da. Å føle på den hjelpeløsheten når dette skjer, det har jeg fått, sier fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) i Innlandet om da hun selv ble rammet av flom i Bismo i 2018.

Nå speider hun bekymret mot snømengdene som fortsatt ligger i lavlandet rundt Lillehammer, og ber flomutsatte kommuner om å forberede seg.

– For hver dag som går nå, uten at det minker noe særlig i fjellet, jo mer i alarmberedskap bør vi være. Her er det værgudene som bestemmer, rett og slett. Men vi må jo være forberedt.

FORTVILET: Fylkesvaraordfører i Innlandet, Aud Hove, fikk selv oppleve maktesløsheten da vannmassene tok seg inn i huset hennes under høstflommen i 2018. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Flommen lar vente på seg

Og nå får de som frykter storflom hjelp av været, i alle fall på kort sikt.

– Det er meldt en kald og gufsen 17. mai i Sør-Norge, forteller vakthavende hydrolog Elin Langsholt i NVE.

– Det er veldig bra med tanke på flommen. Det bremser jo veldig opp. Snøsmeltingen er veldig følsom for temperaturen. Så det er en veldig effektiv brems på det.

VARSLER FLOM: Vakthavende hydrolog, Elin Langsholt i flomvarslingen i NVE, mener flommen tar pause til etter 17. mai. Foto: NVE

Hun forteller at det blir kjølig vær i Sør-Norge de kommende dagene med minusgrader i fjellet om natten. Da bremser snøsmeltingen opp.

Mindre snøsmelting 17. mai

– Vi får en liten flomtopp i dag og så går det nedover igjen, i hvert fall her i Sør-Norge, sier Langsholt.

– De nærmeste dagene ser det veldig gunstig ut med tanke på at ting kulminerer og roer seg før det stiger igjen mot helgen. Da er det meldt varmere vær igjen fra helgen og ut i neste uke.

BRØYTEKANTER: Hytteeier Magne Kaspersen på Sjusjøen kan ikke huske å ha sett så mye snø på fjellet så langt ut på våren siden før storflommen i 1995. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Men det blir såpass lenge til at usikkerheten i de prognosene er for stor til at vi lager noe flomvarsel på bakgrunn av det.

Lengst øst i Sør-Norge, i områdene rundt Østerdalen og i Trysilvassdraget, har det den siste tiden vært stor avsmelting, uten at det er blitt mer vårflom enn normalt.

– Når det gjelder Glomma-området, så begynner snømagasinene nå å virkelig minke, sier hydrologen.

– Det har gått såpass rolig for seg siden det har ikke kommet regn samtidig.

Tre ganger mer snø enn normalt

Men i de høyereliggende fjellområdene lenger vest, i Jotunheimen, Valdres og Telemark, ligger det flere steder opptil tre ganger så mye snø som normalt for årstiden.

– I de høyereliggende fjellområdene er det fortsatt mye snø, så der blir det veldig spennende å se hva som skjer nå mot helgen og utover i neste uke. Da ser det ut til å bli ordentlig deilig og varmt. Da vil det ta seg opp igjen med snøsmeltinga oppi der.

MYE SNØ: I Øyerfjellet ved Lillehammer er det fortsatt godt skiføre. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Hydrologen er spent på om det blir noe regn samtidig.

– Det vil vi helst ikke ha. Men det er det litt tidlig å snakke om nå.

Disse områdene er utsatt

Det er hvis det kommer regn sammen med varmen at det virkelig kan bli problemer.

– I de høyereliggende områdene, oppover langs Gudbrandsdalslågen og Langfjella, der er det absolutt ingen grunn til å avlyse flommen.

Elin Langsholt advarer om at de mest utsatte områdene der flomvannet kan gjøre skade framover er i Gudbrandsdalslågen, Mjøsa og videre nedover Glomma fra Vormsund nord for Lillestrøm.

VENTER: 16. mai er bare tre av åtte flomluker åpne i demningen ved Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Utsatt er også Drammensvassdraget og innsjøene Sperillen, Krøderen, Randsfjorden ogTyrifjorden.

– Der er det alltid litt spennende hvor høyt de går. Det bor mye folk rundt disse sjøene og der er det ofte mye trøbbel når vannstanden i de sjøene blir for høy, sier Langsholt.

FLOMUTSATT: I Gudbrandsdalen, Lillestrøm og Skiens- og Drammensvassdraget er det fortsatt fare for flom, melder NVE. Foto: Helge Knudsen og Magnus Midthun / TV 2

Hun er også spent på hvordan det vil gå i Numedalslågen og Skiensvassdraget.

– I Telemark er det også mye snø. Men der er det også veldig mye reguleringer med mye plass i magasinene. Det tar jo unna en del av flomfaren.

Frykter regn og varme samtidig

Hans Christian Udnæs i Hafslund har ansvaret for å styre flomlukene, slik at flommen blir minst mulig i Gudbrandsdalen og Glommavassdraget.

– Det verste er jo om vi får varme og regn på en gang, sier Udnæs. Han sier det er tre faktorer som må slå til.

– Det er at du har nok snø, nok varme og nok regn. Og det vi vet i år er at vi har nok snø.

ATYRER LUKENE: Hans Christian Udnæs i Hafslund har ansvaret for å styre flomlukene slik at flommen blir minst mulig i Gudbrandsdalen og Glommavassdraget. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Han sier det som er spesielt i år med de store snømengdene og de store arealene som er dekket av snø, er at vi ikke må ha ekstremt mye regn eller ekstremt høy temperatur for å få en stor flom.

– Vi kan få ganske stor flom på moderat varme og moderate nedbørmengder, sier han.

Flom på gult nivå i Nord

– Det ligger et varsel fra kyststrøkene fra Vesterålen og nordover mot Finnmark, der ligger det ganske høyt, sier hydrolog Elin Langsholt.

– Men det er rundt gult nivå. Det er ikke noen dramatikk.

I tillegg ligger det et flomvarsel for Tana-vassdraget som stiger nå i dag og i morgen.

– Der er prognosene at det skal holde seg varmt også tirsdag og onsdag, sier Langsholt.

– Der er det også gult nivå, det er ikke noe dramatikk der heller.