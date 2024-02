Her kan det bli bråk i lønnsoppgjøret

Tirsdag denne uken vedtar LOs representantskap sine krav foran vårens hovedoppgjør. LO kommer til å gå inn for et forbundsvist oppgjør, der det såkalte frontfaget, representert ved Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO,) er først ut.



Rammen for lønnstillegg disse to blir enige om skal være retningsgivende for alle andre oppgjør som kommer etterpå.

Høye forventninger

At de konkurranseutsatte eksportbedriftene er først ute, er godt nytt for alle andre lønnstakere. For sentrale deler av eksportindustrien har det siste året har hatt store overskudd, ikke minst på grunn av den svake kronekursen. Dermed ligger det mye penger i forhandlingspotten.

Det kommer godt med siden reallønna for de fleste lønnstakergrupper har stått stille de ti siste årene, og til og med gått ned i de to siste oppgjørene.

I år er det derfor høye forventninger om reallønnsforbedring.

Og der det finnes penger, finnes det gjerne også mulighet for en løsning.

Frontfagsoppgjøret blir neppe det vanskeligste denne gangen. Det konkrete lønnskravet vil ikke bli presentert før i slutten av forhandlingene. Kanskje må vi vente helt til meklingen er avsluttet før vi får vite hva det endelige tillegget blir i kroner, øre og prosent.

Men selv om partene skulle bli enige i frontfaget, kan flere av de påfølgende tarifforhandlingene ende i konflikt og bråk.

Her er noen av dem:

Staten

Oppgjøret i statssektoren kan bli det aller vanskeligste. Etter at hovedsammenslutningen Unio, som organiserer undervisningspersonell, politi, sykepleiere og andre sentrale grupper i staten gikk sammen med Akademikerne i staten, er utdanningsgruppene til sammen større enn LO og YS.

Disse utdanningsgruppene vil ha minst mulig sentrale tillegg, og heller forhandle lokalt. LO og YS vil nøyaktig det motsatte.

Dersom Unio får gjennomslag for at deres grupper skal få mer enn frontfaget også i år, vil det umiddelbart sette full fyr på LOs medlemmer og tillitsvalgte.



I fjor ble de statsansatte lønnsvinnere, med 6,4 prosent lønnsøkning i gjennomsnitt. Industriarbeiderne hadde til sammenligning 5,0 prosent, som var 0,3 prosent lavere enn prisstigningen.

LO legger mye av skylden for at det sprakk i staten på arbeidsgiverne, og at det nå er to ulike lønnsavtaler i staten – en for YS/LO og en for Unio/Akademikerne. De mistenker også at enkelte virksomheter kan ha brukt penger som skal gå til drift på å ansette kjernepersonell og å øke lønningene lokalt.

Den endelige rapporten fra TBU som kommer i april vil vise hvordan pengene ble fordelt i staten i fjor, og eventuelt bekrefte eller avsanne LOs frykt for at arbeidsgiversiden har mistet kontroll med lønnsdannelsen i staten.

Lavlønn og etterutdanning

Fjorårets mellomoppgjør endte med streik i LO. Hovedkravet var å løfte dem med lavest lønn. Foran årets oppgjør mener LO at de lyktes i fjor, og at streiken dermed var nødvendig og vellykket.

Lavlønn kan bli et tema som utløser konflikt også i år. I sin tariffuttalelse pleier LO tradisjonelt å kreve ekstra tillegg til de med lavest lønn og ekstra tillegg for å sikre kvinnegruppene. Det er mye lettere å få forståelse for streik på dette grunnlaget, enn å streike for høye lønnskrav generelt.

STREIKET I FJOR: For første gang i moderne tid et mellomoppgjør gikk LO til streik i fjor. Men det ga likevel ikke reallønnsforbedring for medlemmene. Prisstigningen ble høyere enn forhandlingsresultatet på 5,2 prosent. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Foran oppgjøret i år har LO dessuten lagt vekt på å få gjennomført en kompetanse og etterutdannignsreform i norsk arbeidsliv – en prisippiell sak som det er gode muligheter å få allmenn aksept for å gå til arbeidskamp for, også utenfor forhandlingsrommet.

Kamp i kommunene

I kommunal sektor blir forhandlingene som vanlig minst like harde mellom arbeidstakerorganisasjonene, som kampen mot arbeidsgiver. I fjor ble konflikt unngått ved at kommuneoppgjøret fikk mer enn frontfaget. Den gang endte oppgjøret på 5,6 prosent. Noe av dette skyldes etterbetaling til lærerne, som streiket for to år siden. Men likevel fikk kommunalt ansatte mer enn frontfaget i fjor, men ikke langt fra målet på 5,4 prosent.

I år krever Unio ekstra tillegg på toppen av frontfagsrammen for sine utdanningsgrupper. LO, derimot, krever mest til de med lavest lønn: Helsefagarbeidere og andre med kortere utdannelse i kommunal sektor.

Arbeidsgivermotparten, kommunenes interesseorganisasjon KS, peker på at mange kommuner sliter med dårlig økonomi, og dermed ikke tåler høye lønnstillegg.

– Den bitre realiteten er at hvis vi får et for høyt lønnsoppgjør, så kan det isolert sett føre til reduserte leveranser av velferdstjenester i kommunene, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø til TV 2.

KAN BLI DYRT: Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS frykter høye lønnstillegg kan føre til redusert tjenestetilbud i kommunene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Samtidig uttrykker han forståelse for at slik prisene og rentene har utviklet seg, vil det være forventninger om reallønnsvekst i årets tariffoppgjør, også i kommunene.

To av de tre siste oppgjørene i kommunesektoren har endt med konflikt.

I Utdanningsforbundet har Geir Røsvoll overtatt som leder etter Steffen Handal. Røsvoll er også blitt Unios forhandlingsleder for kommunesektoren. Slike lederskifter har tradisjonelt vist seg å øke både forventninger og konfliktnivå i påfølgende tariffoppgjør.

NYKOMMER: Nyvalgt leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll er Unios forhandlingsleder i kommunesektoren. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Bygg og anlegg

Allerede sist mandag, da regjeringen møtte partene i arbeidslivet foran lønnsoppgjøret, påpekte NHO-sjef Ole Erik Almlid at selv om de råvarebaserte eksportbedriftene tjener gode penger, er det nærmest krise i bygg- og anleggsbransjen. Høye tillegg i frontfaget vil true enda flere utsatte arbeidsplasser og virksomheter i denne næringen, advarte Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik fulgte opp på LOs tariffseminar senere samme uke med å vise til at kapitaleierne i fjor hadde sikret seg en rekordhøy andel av bedriftenes overskudd. Den såkalte lønnskostnadsandelen, som de siste tjue årene har ligget på ca 80 prosent av bedriftenes inntekter, falt i fjor til 71,6 prosent.

– LO vil selvsagt kreve vår andel av bedriftenes overskudd, sa LO-lederen til TV 2 under tariffseminaret, og hun uderstreket at lønn kommer til å bli hovedsaken i år, og i år vil LO ha reallønnsøkning, ikke bare på papiret, men også når fasiten er klar.

Siden det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, regner med en prisstigning på 4,1 prosent i år, betyr det at LO må ha minst 4,1 prosent i ramme for lønnsoppgjøret. Men TBU har bommet på prisanslaget i tre år på rad.

Dermed vil LO mest sannsynlig legge seg betraktelig høyere i sitt endelige lønnskrav. Trolig godt over fem prosent.

Sykehusene

Ansatte på sykehusene fikk 5,8 prosent lønnsøkning i fjor. Men deler av dette skyldes at det ble ansatt flere leger med høy lønn.

– Sykepleiere og mange andre grupper kjenner seg ikke igjen i disse tallene, sa lederen i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen under Unios tariffseminar i forrige uke.

Hun viste til den store mangelen på sykepleiere, særlig i nord, og varslet friske lønnskrav over frontfagsrammen for sine grupper i år.

Varehandelen

De som i følge TBU var taperne i fjor, jobber i butikk. I Virke-bedriftene i varehandelen økte lønna med bare 3,9 prosent.

Christopher Beckham, har siden han overtok som leder av LO-forbundet Handel og Kontor, vært kritisk både til gjennomføringen av de lokale forhandlingene i dagligvarebransjen og til tallene fra TBU.

Han mener de som jobber i butikkene tjener enda mindre enn hva gjennomsnittstallene viser.

– Ansatte i varehandelen ikke har fått en reallønnsøkning på flere år, tordner Beckham til sitt eget fagblad, og varsler krav om «store sentrale lønnstillegg» for sine medlemmer i år.

Årets Lønnsoppgjør starter 15. mars. Dersom partene ikke blir enige, går frontfaget til mekling, med frist lørdag 6. april. En eventuell konflikt kan tidligst starte mandag 8. april.

Dersom partene kommer til enighet, er det klart for resten av årets oppgjør, i privat sektor, Spekter-området kommunene og staten.