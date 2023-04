Her kan de bare stemme på Ap og SV

HEFTIG OG BEGEISTRET I 2011: 27 av innbyggerne i Berlevåg hilser "Hurtigruten minutt for minutt". Siden den gangen har folketallet falt en del. Foto: Junge, Heiko

Fredag før påske satt Siv Efraimsen og ventet på rådhuset i Berlevåg. Som kontorsjef i finnmarkskommunen var det hennes jobb å registrere alle partier som ville stille liste ved kommunevalget til høsten.

Fristen skulle gå ut klokken 12 og så langt hadde bare Arbeiderpartiet levert sin liste. De hadde vært ute i god tid.

Med bare timer igjen stod Berlevåg i fare for å bli landets eneste ettpartikommune.

BESKYTTET SENTRUM: Flesteparten av de rundt 900 innbyggerne i Berlevåg bor i sentrum, beskyttet av moloer bestående av firearmede betongelementer. Foto: Steinar Myhr

Men så kom listen fra SV.

– Den kom fredag 31. mars klokken 08.47, leser Efraimsen opp over telefonen til TV 2.

Hun håpet selvfølgelig at flere partier skulle melde seg før fristen.

– Det kom ingen, sier hun.

Dermed ender Berlevåg opp på en voksende liste over norske kommuner der bare to partier stiller til valg.

Det spesielle i Berlevåg er kombinasjonen av Ap og SV.

– I mange småkommuner representerer Senterpartiet, felles- og bygdelister gjerne de borgerlige stemmene. Her står 45 prosent av velgerne fra stortingsvalget uten noe parti å stemme på, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Vanskelig å engasjere folk

Rådmann Jørgen Holten Jørgensen i Berlevåg erkjenner at det er blitt krevende å engasjere folk politisk i en liten kommune.

– Vi er en liten kommune der alt er konsentrert i selve tettstedet Berlevåg. Vi har ingen store politiske debatter om lokalisering og distriktspolitikk, sier han.

Han poengterer også at kommunen sliter med dårlig råd og høy gjeld. Det gjør det kjedelig å være politiker.

– Det er i alle fall lite politisk handlingsrom, sier Jørgensen.

– Det er vanskelig å bevilge penger til alle slags gode formål.

Også for fire år siden var det krise for det politiske engasjementet i Berlevåg. Den gangen gikk ordfører og rådmann ut offentlig og advarte befolkningen.

VIL IKKE SLÅ SEG SAMMEN: Det er over 1 time å kjøre mellom naboene Båtsfjord og Berlevåg. Foto: Steinar Myhr

– Vi gikk aktivt ut og sa at nå må dere engasjere dere. Vi er nødt til å ha engasjement, ellers er ikke demokratiet liv laga.

Advarselen virket. Berlevåg endte med fire partier i kommunestyret.

– Hvorfor gikk dere ikke ut på samme måten i år?

– Denne gangen var vi ganske trygge på at det kom til å bli i alle fall to lister, sier rådmannen.

Hvor ble det av Høyre?

Høyre og Senterpartiet stilte liste sist, men klarte aldri å stille denne gangen.

– Hva skjedde?

– Det kan du si, vi hadde medlemmer nok, men ingen som ønsket å stå på liste, sier Ingrid Oline Hafstad Mikalsen fra Høyre.

Hun forteller om fire turbulente år der særlig den såkalte havnestriden skapte vondt blod.

FIKK NOK: Ingrid Hafstad Mikalsen i Berlevåg Høyre Foto: Høyre

– Varaordføreren fra Høyre flyttet jo. Det var mye styr. Dette er en liten plass og hvis det blir konflikter så kjenner alle alle, sier Mikalsen.

Hun har selv mistet venner og fått nye venner underveis. Men nå trenger hun en pause.

– Det er ille når folk ikke hilser på hverandre, sier Mikalsen, før hun avslutter.

– Vi beklager, men vi legger oss ikke ned. Vi tar en pause i fire år.

– Trasig for lokaldemokratiet

– Det er veldig trasig for lokaldemokratiet at det bare ble to parti. Det sier Trygve Daldorff i Senterpartiet. Han ønsket seg en fellesliste mellom Høyre, SV og Senterpartiet, men det var en idé som ikke landet.

Daldorff er enig med Mikalsen i at det politiske klimaet ble for tøft.

– Det har vært knallharde tak de siste årene politisk. Det var ikke noe rom for oss denne gangen.

Daldorff retter et spark til Ap-ordfører Rolf Laupstad.

– De ønsket flere partier velkommen sist. De inviterte til tverrpolitisk samarbeid. Realiteten er at vi har følt oss motarbeidet.

– Arbeiderpartiet vil kjøre løpet selv, sier Daldorff.

Færre som kan engasjere seg

Ordfører Rolf Laupstad fra Ap kjenner seg ikke igjen i kritikken og understreker at han aldri har invitert til tverrpolitisk samarbeid. Han og rådmannen tok til orde for at flere partier skulle stille til valg.

SUVEREN ORDFØRER: Rolf Laupstad får bare konkurranse fra SV i valget til høsten. Foto: Privat/Facebook

Laupstad poengterer også at Berlevåg har vært gjennom en periode med to partier tidligere. Høyre og Ap var alene i kommunestyret mellom 2015 og 2019.

– Men nå er det jo to partier på venstresiden som står alene?

– Ganske mange av vedtakene er enstemmige i Berlevåg, lokalpolitikken er ikke som rikspolitikken, sier Laupstad.

– Vi er enige om stort sett det meste.

– Hva med havnestriden?

- Det er ekstra vanskelig når man først blir uenig, det er klart. Det er et lite samfunn. Det å være kommuneopolitiker, det er ikke alle som vil ha det trøkket til enhver tid, sier Laupstad.

For arbeiderpartiordfører Laupstad var det ikke vanskelig å få folk til å stille liste. Han og partiet hadde papirene klare i god tid.

Men også Laupstad har fått meg seg at det er vanskelig å holde trøkket oppe når folketallet faller.

De siste 10 årene er antallet innbyggere i Berlevåg redusert fra rundt 1000 til 908 mennesker.

- Det har en del å si at vi blir fysisk færre som kan engasjere seg. Det gjelder også foreninger og frivillighet, sier Laupstad.

Sammenslåing?

Når folketallet blir så lite at det ikke er nok folk til å fylle valglistene, blir sammenslåing fort et tema.

Men i Berlevåg har det vært flertall mot større enheter. Faktisk endte Finnmark bare opp med én sammenslåing i den forrige runden, da Kvalsund gikk sammen med Hammerfest.

– Det handler selvfølgelig om store avstander. Som gjør at det er vanskelig å slå sammen Berlevåg med nabokommuner der du verken har felles arbeids- eller boområder, sier Laupsa.

Arbeiderpartimannen har et hjertesukk til slutt:

– Det er bra at det ble to lister, da.