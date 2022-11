Her kan årets Farmen-hytte havne

Søndag ble det klart at Henrik Eijsink (26) ble årets vinner av TV 2s reality-konkurranse «Farmen».

Hovedpremien er en bil og en hytte, som Eijsink nå må finne den rette beliggenheten for.

Store planer

– Nå kan jeg endelig snakke om hvor jeg skal kjøpe tomt. Det blir utrolig gøy, sier Eijsink til TV 2.

Den unge vinneren, som selv er fra flatbygda på Ås i Viken fylke, har store planer for hyttebyggingen.

– Det er en viss ordfører i Lyngen, som har sagt at han kanskje kan hjelpe til med å finne tomt, sier Eijsink.

FISKEMULIGHETER: Ordfører og Farmen-deltaker Dan-Håvard Johnsen har gode muligheter for laks- og ørret ved hytta. Foto: Privat

Ordføreren er ingen ringere enn Farmen-deltaker Dan-Håvard Johnsen (Sp), som har utmerket seg med sin oppførsel på gården.

Ikke alle har satt like stor pris på oppførselen til den 55 år gamle Troms-mannen – men Johnsen og Eijsink ble godt kjent under Farmen-oppholdet.

– Han er en sterk og intelligent kar, og vi kom veldig godt overens, sier Johnsen om den 29 år yngre kompisen.

– Du skal bygge hytte så du kan henge med Dan?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke bestemt meg enda, sier den nyslåtte Farmen-vinneren.

– Men Dan-Håvard har reklamert bra for Lyngen. Det er det ingen tvil om, sier han.

Spektakulært

Hyttetomta som Eijsink nå skal vurdere, ligger på Elvejord på østsiden av Lyngenhalvøya – en liten mil nord for kommunesenteret Lyngseidet.

Området er internasjonalt kjent for sine alpine fjell og mulighetene for spektakulær skikjøring, og hver vinter strømmer både norske og utenlandske skiturister til området.

Her har Dan-Håvard Johnsen allerede en hytte – og her står det en ledig tomt på familieeiendommen, som Johnsen sier de har hatt i «hundrevis av år».

– Den ligger usjenert til, og er en av de fineste hyttetomtene i hele Lyngen, sier ordføreren til TV 2.

FAMILIEEIENDOM: Bildet viser Dan-Håvard Johnsens egen hytte. Her kan også Henrik Eijsink få sette opp hytta han har vunnet på Farmen. Foto: Privat

God reklame

Ifølge Johnsen kan det bli aktuelt for de to å etablere et felles utleiefirma for Farmen-hytta.

– Vi har ikke funnet noen modell enda. Men det blir aktuelt å ha et selskap sammen, og dele på overskuddet, sier Johnsen.

Fristende tilbud til tross: Eijsink har altså ikke har gjort noen endelig beslutning.

– Det skal jo bygges og kjøpes tomt. Men jeg synes det hadde vært veldig gøy å sette opp hytta, og hvorfor ikke i Lyngen? Lyngen er jo fantastisk, sier 26-åringen.

– Det er sikkert fint for deg som er orienteringsløper. Men er det ikke kaldt?

– Nei. På vinteren kan man gå toppturer på ski, så jeg tror Lyngen hadde vært midt i blinken.

Han forteller at han var der en gang som liten, og kaller det et naturparadis «uten like».

– Det hadde vært «full circle» på en måte, å sette opp hytta der, sier han.