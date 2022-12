Her jakter hun utro nordmenn: – Har ofte hjertet i halsen

Romjulen er høysesong for utroskapsspaning, ifølge privatetterforsker. TV 2 ble med en spaner på jakten etter utro nordmenn.

MISTENKSOMME: Både menn og kvinner leier inn privatetterforsker for å finne ut om partneren har en elsker eller er utro på byen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Adventsstaken i kjøkkenvinduet lyser opp en ellers grå romjulsdag i et hus på Østlandet.

Et steinkast unna boligen står det en bil. Med jevne mellomrom kjører den sakte forbi huset, for å forsikre seg om at «objektet» ikke har forlatt bopelen sin.

I bilen sitter spaneren. En dame i 50-årene, som i denne saken har bedt om å få være anonym.

HEMMELIG: Spaneren holder deltidsjobben hemmelig for venner og bekjente. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun har memorert registreringsnummeret til begge bilene til det eldre ekteparet, som bor i huset.

Av kona har spaneren fått i oppdrag å følge etter mannen når han forlater huset, for å finne ut om han har en elsker på si.

– Full kontroll

Spaneren flekker opp notater på mobilen. Den er fylt med tidspunkter for når og hvor «objektet» har vært den samme formiddagen.

– Så fort en av bilene forlater huset, tar jeg bilder og følger etter vedkommende. Mellom klokken 12 og 18 i fire dager har jeg full kontroll på hvor han oppholder seg og hva han driver med, forteller hun.

I oppdragsbeskrivelsen står det følgende:

« Finn ut om han møter en elskerinne eller om han snakker i telefonen, og hva han sier, hvis mulig. »

NERVØS: Spaner legger ikke skjul på at hun ofte er nervøs på jobb. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg tenker mye på hvordan det må være å leve i et forhold hvor man er så usikker at man ser seg nødt til å leie inn en privatetterforsker, sier spaneren.

Hun anslår at kona har brukt mellom 25.000 og 30.000 kroner på dette oppdraget.

Spaneren har jobbet med utroskapsetterforskning i omtrent ett år. Firmaet hun jobber for utfører omtrent 150 slike oppdrag i året.

– Det er en spesiell jobb. Da jeg startet tok jeg et selvforsvarskurs for å være på den sikre siden. Jeg får ofte hjertet i halsen, men har blitt litt tøffere med tiden. Det er utrolig hvor lite folk egentlig legger merke til. De bryr seg mest om seg selv.

Dekkhistorier og flere luer

Hun gjemmer håret sitt i en stor svart boblejakke og trekker hetta over hodet.

– Jeg må passe på å være så ugjenkjennelig som mulig. Jeg har alltid med meg luer i ulike farger så jeg kan bytte litt på.

Spaneren forteller at hun alltid forbereder seg godt før et oppdrag.

– Man kan finne ut mye om en person på sosiale medier, så jeg passer alltid på å danne meg et bilde av vedkommende før jeg starter.

Ulike dekkhistorier har hun også på lur.

– Noen ganger tar jeg med meg hunden på luftetur, eller ser meg ut et hus i området som er til salgs og later som jeg er interessert.

Høysesong

Mannen bak Etterforsker1 Gruppen, Thomas Mathiesen, forteller at de har over 65 spanere over hele landet som jobber med å avdekke utroskap.

MANGE ETTERFORSKERE: Mannen bak Etterforsker1 Gruppen, Thomas Mathiesen, forteller at de har 65 spanere som jobber med å avdekke utroskap. Foto: Paul Skajem Thürmer

I romjulen har det på ingen måte vært mangel på henvendelser fra bekymrede nordmenn som er redde for at partneren skal slå seg løs, ifølge Mathiesen.

– Romjulen ble booket fullt med oppdrag flere uker før jul. Vi får mange henvendelser hele året, men i julen og i august og september er trykket desidert størst.

– Dette samsvarer faktisk med når flest skiller seg, så det kan tyde på at mange også mistenker utroskap i disse periodene, sier han.

Oppdragene Mathiesen har fått i år skiller seg noe ut fra oppdragene han fikk da koronatiltakene la en demper på utelivet.

FESTSESONG: Mange mistenker at partneren et utro på byen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Mesteparten av spaningen vi gjør nå er knyttet til fest og uteliv. Da det var pandemi hadde vi en overvekt av oppdrag hvor den ene parten i forholdet hadde et forhold på si. Spaningen var dermed i større grad i boligstrøk og ved private adresser.

Av de 150 oppdragene Etterforskning1 tar på seg i løpet av et år ender spanerne opp med å bevise utroskap eller løgn i omtrent 70 prosent av sakene.

– I de resterende 30 prosentene kan det også være snakk om utroskap, men kanskje har vi ikke blitt leid inn på rett tidspunkt, slik at vi klarer å hente inn tilstrekkelig med bevis.

Kundegruppen til Mathiesen er variert, men særlig én aldersgruppe skiller seg ut.

– Vi mottar flest betalte oppdrag fra personer over 35 år. Det er nok de som har penger å bruke på sånt. Vi får også henvendelser fra personer i 20-årene, men ikke alle i denne aldersgruppen har økonomi til å leie inn en privatetterforsker, sier han.

Satt GPS på kona

Spaneren, som står parkert i veikanten like ved huset til det eldre ekteparet på Østlandet, har ventet i rundt to timer.

– Det er mye venting i denne jobben. Akkurat i dette tilfelle har jeg ikke oppdaget noe mistenksomt, forteller hun.

Det har likevel ikke vært mangel på action under tidligere oppdrag.

LATER SOM: Spaneren later som hun sitter i telefonen når hun skal filme objektet hun spaner på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg har sneket meg inn i kontorlokaler, opplevd at menn har satt GPS-trackere på konene sine og fulgt etter folk på gata.

Men det har ikke bare vært utroskap hun har spanet på.

– Jeg har også fått i oppdrag å avdekke forhold som kan være avgjørende i barnefordelingssaker. Da leier en av partene inn en privatetterforsker for å bevise at de er best egnet til å få foreldrerett.

Hun forteller at alt av materiale og bilder hun samler inn blir videreformidlet til klienten etter fullført oppdrag.

– Jeg føler at jeg hjelper folk som står i en vanskelig situasjon, men det er jo en ekstrem ting å gjøre i et forhold, sier hun.

Fem grunner til utroskap

For samlivsterapaut Frode Thuen er det forståelige at noen velger å dra den så langt som å leie inn en privatetterforsker til å spane på sin kjære.

– Det er vanskelig dette med utroskap. Hva gjør man om man har sterk mistanke, men det ikke hjelper å snakke med partneren? Jo, mange ser nok på privatetterforskerne som et siste forsøk på å få klarhet.

Har man mistanke om at partneren er utro, har Thuen ett klart råd.

FEM GRUNNER: Psykolog og samlivsterapaut Frode Thuen sier det er særlig fem grunner til at folk er utro. Foto: Pål S. Schaathun

– Still deg selv spørsmålet: har jeg god grunn til å være mistenksom nå, eller handler dette om min egen utrygghet?

– Mange er utrygge av natur og kan tillegge partneren motiv som han eller hun ikke har. Andre ganger er det god grunn til å skeptisk og mistenksom, og da handler det om å ha flest mulig konkrete bevis.

Dersom man konkluderer med at mistanken mot partneren ikke slipper, mener Thuen det aller viktigste er å snakke sammen.

– I mange tilfeller vil slike ting løse seg når man kommuniserer godt. Er partneren utro, eller nekter for det, er det derimot en annen sak, sier han.

Ifølge Thuen er det særlig fem grunner til utroskap: