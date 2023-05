Her jakter de sosial dumping på fire hjul

Når Statens vegvesen og politiet har samkontroll på E39 langs Kvivsvegen i Volda kommune, står et par andre offentlige etater litt mer diskret i bakgrunnen.

Folka fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV har verken fokus på fart, promille eller teknisk standard.

De jobber for å avdekke alvorlig arbeidslivskriminalitet gjennom slike kontroller.

ALLE SJEKKET: Samtlige kjøretøy ble vinklet inn og kontrollert under samkontrollen mellom en rekke statlige etater ved Hjartåbergtunnelen sør for Volda, på jakt etter blant annet sosial dumping. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Gjennom disse kontrollene kan vi avdekke organiserte kriminelle eller kriminelle nettverk fordi de opererer på hjul rundt om i landet, sier avsnittsleder Alf Christian Grøtteland i politiet i Møre og Romsdal til TV 2.

Store summer

Han er leder av A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal.

Blant annet jobber de med å avdekke sosial dumping som svart arbeid, trygdebedrageri, brudd på arbeidsmiljøloven, manglende innbetaling av skatt og avgifter, manglende arbeids- og oppholdstillatelse og useriøse aktører som mangler gyldige løyver.

SJEF: Alf Christian Grøtteland er leder for A-krim samarbeidet i Møre og Romsdal. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

– Vi finner alltid noe under disse kontrollene. Bare under aksjonen i Volda har Arbeidstilsynet opprettet 8-10 saker som det jobbes aktivt med i bakkant, sier Grøtteland.

Aktørene i disse samkontrollene som også inkluderer Tolletaten, kan gjøre store funn bare på én kontroll:

Bare under én kontroll i Oslo fant kontrollørene at både private og firma hadde utestående cirka 6,5 millioner kroner i moms og 11,5 millioner kroner i skatt. 292 kjøretøy ble stanset i denne kontrollen.

Ifølge en rapport publisert i mars i år fra A-krimsenteret i Oslo gjorde de oppsiktsvekkende funn etter omfattende kontroller av varebilbransjen.

SAMARBEID: Skatteetaten og Arbeidstilsynet i arbeid under kontrollen i Volda kommune. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

E 24 skriver at de blant annet avdekket:



29 prosent av kontrollene indikerte svart arbeid.

Selskapene skyldte 28,6 millioner kroner til staten.

29,2 prosent av kontrollene indikerte brudd på arbeidsmiljøloven.

6,2 prosent av kontrollene indikerte trygdesvindel.

Utnyttelse av sårbare arbeidstagere. Forebyggende A-krimsenteret i Oslo er ett av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De øvrige a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold. Sjåfører TV 2 snakket med under kontrollen sør for Volda setter pris på den omfattende sjekken av alle kjøretøy.

– Det er veldig bra at de har disse kontrollene. Det er bare å fortsette å vinke inn slik at det blir tryggest mulig for vi som ferdes på veiene, sier Are Årdal.



Han fikk fortsette etter sjekk av både førerkort og promille. Ifølge trafikkoordinator og kontrolleder Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt, var samtlige edru.

KONTROLLSJEF: Steven Blindheim er trafikkoordinator i Møre og Romsdal politidistrikt, og ledet samkontrollen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Vi jobber godt sammen under disse kontrollene. Det er viktig å være ute på veiene og vi tror det har stor forebyggende effekt, sier Steven Blindheim.