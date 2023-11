Her innrømmer Vedum «biltyveri»

Vedum serverte en rykende fersk «tyverihistorie» med seg selv i hovedrollen da han gikk opp på podiet foran lokalbefolkningen i Vestvågøy mandag.

De var kommet til folkemøtet på Meieriet Kultursenter for å redde Nordlandssykehuset, men først fikk de en overraskende innrømmelse.

– Jeg startet dagen med å stjele en bil, fortalte Vedum.

Historien startet på Leknes lufthavn i Vestvågøy kommune i Lofoten tidlig mandag morgen. Det var småkaldt da Sps finansminister og partileder landet.

Gradestokken viste 5 minus, og Vedum var glad da bilutleiefirmaet Sixt hadde forberedt en varm velkomst for ham.

Han fikk beskjed fra en ansatt om at det stod en ferdig oppvarmet bil med motoren i gang til ham ute på parkeringsplassen.

– Han skrøt av at her er alt tillitsbasert, sier Vedum med et glimt i øyet.



TYVERI: Norges finansminister startet dagen sin med å «stjele» en bil. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Fikk ikke låst bilen

Og finansministeren og hans reisefølge statssekretær Lars Vangen fant riktig nok en bil utenfor med motoren i gang, og kjørte avgårde. De parkerte utenfor Scandic Leknes Lofoten, men da oppstod det et kinkig problem; det var ikke mulig å få låst bilen.

– Hva søren gjør vi nå, tenker Vedum.



De ser nærmere på bilnøkkelen og bilen, og det demrer for dem at nøkkelen er til en bil med et helt annet bilmerke.

– Heldigvis så var det din bil vi hadde stjælt, sier Vedum, og snur seg brått mot TV 2s tilstedeværende reporter, Roy-Arne Salater.



Og det kan Salater bekrefte.

Han kom på samme fly som Vedum, gjorde et kjapt intervju med Sp-lederen på flyplassen og gikk så til Hertz bilutleie. Der fikk han samme beskjed som Vedum; det står en oppvarmet bil til deg med motoren i gang utenfor.

STJÅLET: Bilen TV 2s reporter skulle leie var «stjålet» av finansministeren. Foto: Robin Jensen / TV 2

Vantro Salater

Men Salater fant ikke bilen, om utleiefirmaet insisterte aldri så mye på at den stod der.

– Det var da merkelig, da er bilet stjålet, konkluderte Salater vantro.



For biltyveri er ikke hvedagskost i Vestvågøy, forteller han. Men ikke lenge etter tok Vedum og Vangen kontakt, og da fikk de bekreftet mistanken om at de hadde «stjålet» bilen til TV 2.

– Ser du at det står en bil og går på parkeringsplassen til Sixt? Den må du ta med deg, var beskjeden til Salater.



Dermed var «tyveriet» oppklart, og de kunne utveksle leiebilene.



– Etter det har ting gått stort sett bedre, og det er bra. Men vi må gjøre noen sånne feil for å få en god historie, humrer Vedum.



Han håper hans krumspring ikke gjør at de slutter å ha varme biler stående klare på Leknes. For det er en service han unner andre.