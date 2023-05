Her heiser de brua på plass

Denne uka heises de siste delene av den midlertidige brua på Tretten på plass. Arbeidet fører til at E6 blir stengt i to uker.

TUNGT SVEV: Det første av de fire siste bruelementene heises på plass i den midlertidige brua over E6 og Gudbrandsdalslågen på Tretten. Denne drageren veier ca 27 tonn. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Bruberedskapen til Statens vegvesen er snart ferdig med den 124 meter lange brua på Tretten. Mesteparten av den er blitt skjøvet ut fra vestsiden av Gudbrandsdalslågen.



Brua er en midlertidig erstatning for trebrua som kollapset 15. august i fjor.

KOLLAPSET: En privatbilist og en lastebilsjåfør slapp fra det med skrekken da Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset 15. august i fjor. Trebrua som gikk over Gudbrandsdalslågen fikk stå i 10 år før den brøt sammen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Tirsdag startet riggingen for å montere de siste 24 meterne av den midlertidige brua på østsiden av elva og over E6. Onsdag ble de to første av de fire 27 tonn tunge bruelementene heist på plass..

MIDLERTIDIG: Fire bruelementer på 27 tonn skal dekke det siste spranget på 24 meter over E6 og Gudbrandsdalslågen på Tretten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Aldri gjort før

Den midlertidige brua på fylkesveg 254 består av to ulike bruer. Delen som skal gå over E6 er av en annen brutype enn den som har blitt montert over Lågen fra vestsida.

– Den østlige delen av brua må tilpasses de lengste kjøretøyene, slik at de klarer å svinge inn på fylkesvegen, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

– Mens denne delen av brua blir heist på plass, må vi stenge E6 for å plassere krana og en del bygningsmaterialer der

NØYAKTIG: Monteringen av bruelementene på Tretten krever nøyaktighet på millimeternivå. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Brua på Tretten er mer komplisert enn beredskapsbruene som Vegvesenet normalt monterer. Den blir rundt 145 meter lang, noe som er mye lenger enn de bruene bruberedskapen vanligvis monterer.

– Vi må bruke to forskjellige brusystemer og koble dem sammen. Det har vi aldri gjort før, sier byggeleder Petter Husby i Statens vegvesen.

BYGGELEDER: Dette har vi aldri gjort før, sier byggeleder i vegvesenets bruberedskap, Petter Husby til TV 2. Han sikter til å kombinere to forskjellige brusystemer i en bru. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Åpner siste halvdel av juni

Hvis alt går etter planen kan brua åpne for trafikk i siste halvdel av juni. Den får trafikk i ett kjørefelt, regulert med trafikklys, og kan tåle vogntog inntil 60 tonn.



Mens E6 er stengt, går all trafikk gjennom Tretten sentrum.