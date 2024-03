– Her har det regnet Sahara-sand

Påskeaften la et rosa slør seg over satellittbildene til Meteorologisk institutt. De kunne melde at sand fra Sahara var på vei nordover og at det kunne resultere i «blodregn» da sandpartiklene blander seg i skyene.

Selv om meteorologen kunne fortelle at det var liten sjanse for at fenomenet skulle nå Norge, var det størst sannsynlighet for at det kunne skje helt øst i Østlandet.

Nå kan det se ut som den røde Sahara-sanden har nådd Norge, skal man tro bilder TV 2 har fått sendt inn fra en tipser.

– Her er det tydelig at det har regnet Sahara-sand på Tjøme, skriver tipseren.



SAND: Sanden har nådd Tjøme, skriver tipseren. Foto: TV 2-tipser

På bildene er det en bil med det som ser ut som rød sand som har lagt seg på den hvite lakken.

Den hvite bilen på Tjøme er ikke den eneste som trenger en vask etter at Sahara-sanden har kommet på besøk:

FRA AFRIKA TIL ØSTFOLD: Sahara-sand i Råde. Foto: TV 2-tipser Les mer PORSGRUNN: Også i Porsgrunn har det regnet rødt. Foto: TV 2-tipser Les mer

– Skjer som regel om våren

Statsmeteorolog Leonidas Tsopouridis i Meteorologisk institutt sier det har vært noen tilfeller av rød sand i Norge det siste døgnet.

– De fleste er på Østlandet. Dette skjer som regel om våren, sier han.

Tsopouridis forklarer at dette er et naturlig resultat av vær og vind.

– Det er ikke så ofte dette skjer i Norge, men det er heller ikke veldig sjelden. Det er et tegn på at vi er i gang med våren.

ROSA: Slik ser «blodregnet» ut på satellittbildene. Foto: Meteorologisk institutt

Han forklarer at vinden på denne tiden av året svekkes fra vest, mens vinden fra sør tar mer over, som kan gi transport av Sahara-sand.

– Det har kommet mest sand i Sverige og Danmark. Det kommer til å bevege seg østover de nærmeste dagene, sier meteorologen.