Her har de forhåndsstemt mest og minst

STOR PÅGANG. SV-leder Kirsti Bergstø vokste opp i kommunen Nesseby i Finnmark. I den kommunen har svært mange forhåndsstemt. Foto: Per Haugen / TV 2

I en av landets kommuner har over halvparten av innbyggerne forhåndsstemt, mens i noen kommuner er oppmøtet labert.

Pågangen var stor i stemmelokaler landet rundt på fredag. Dette var siste sjanse til å forhåndsstemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg, og 155.510 velgere registrerte sin stemme før de tok helg. Det viser tall fra Valgdirektoratet.

Til sammen i år har 1.278.849 personer forhåndsstemt, med andre ord 29,7 prosent av alle som har stemmerett her i landet.

Over halvparten har stemt

Det er svært stor forskjell på oppmøtet i de ulike kommunene. På toppen av statistikken ligger den lille finnmarkskommunen Nesseby. Der har 51,1 prosent av de stemmeberettigede forhåndsstemt.

Kommunen har totalt 704 innbyggere med stemmerett. SV-leder Kirsti Bergstø vokste opp i Nesseby.

Det er flere kommuner med få innbyggere som ligger høyt på forhåndsstemme-statistikken, men også noen store. Allerede på fjerde plass finner vi den første kommunen med over 100.000 stemmeberettigede - Bærum.

I kommunen like vest for Oslo har 43,5 prosent av de stemmeberettigede forhåndsstemt. Bærum er hjemkommunen til både Høyre-nestleder Henrik Asheim og hans partikollega Jan Tore Sanner.

11 norske kommuner har et oppmøte på over 40 prosent av de stemmeberettigede. Hele topplisten finner du i boksen under.

Kommunene med størst andel forhåndsstemmer Nesseby (Finnmark) - 51,1 % Træna (Nordland) - 47,8 % Utsira (Rogaland) - 46,5 % Bærum (Akershus) - 43,5 % Røyrvik (Trøndelag) - 43,3 % Skjåk (Innlandet) - 41,8 % Fedje (Vestland) - 41,7 % Gratangen (Troms) - 41,5 % Sirdal (Agder) - 41,4 % Masfjorden (Vestland) - 40,4 % Steigen (Nordland) - 40,4 % Kilde: Valgdirektoratet

Minst pågang i stemmelokalene

Så beveger vi oss til motsatt ende av tabellen, til kommunene som har lavest andel forhåndsstemmer.

Helt nederst ligger Østfold-kommunen Rakkestad. 13,3 prosent av de 6821 stemmeberettigede innbyggerne har gått til stemmelokalene den siste måneden. Med andre ord er det nesten 9 av 10 rakstinger som ennå ikke har stemt.

Blant listen med kjente navn fra Rakkestad, finner vi blant andre komiker Martin Beyer-Olsen og TV 2s egen nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Det er ikke kun i Rakkestad det har vært god plass i stemmelokalene. I 28 norske kommuner er andelen som har forhåndsstemt, under 20 prosent. Se hele listen under.

Kommunene med lavest andel forhåndsstemmer Rakkestad (Østfold) - 13,3 % Hjartdal (Telemark) - 13,6 % Balsfjord (Troms) - 14,2 % Enebakk (Akershus) - 14,3 % Aremark (Østfold) - 14,3 % Sigdal (Buskerud) - 14,8 % Målselv (Troms) - 15,4 % Nore og Uvdal (Buskerud) - 15, 8 % Vestre Toten (Innlandet) - 16,1 % Lurøy (Nordland) - 16,6 % Sør-Aurdal (Innlandet) - 16,6 % Nannestad (Akershus) - 16,7 % Sør-Fron (Innlandet) - 16,8 % Tolga (Innlandet) - 16,9 % Kvæfjord (Troms) - 16,9 % Kåfjord (Troms) - 17,5 % Kviteseid (Telemark) - 17,6 % Vindafjord (Rogaland) - 17,6 % Flakstad (Nordland) - 17,8 % Drangedal (Telemark) - 17,9 % Tokke (Telemark) - 18,0 % Iveland (Agder) - 18,1 % Våler (Østfold) - 18,2 % Østre Toten (Innlandet) - 18,6 % Midtre Gauldal (Trøndelag) - 18,6 % Hattfjelldal (Nordland) - 18,7 % Hemnes (Nordland) - 19,4 % Stange (Innlandet) - 19,5 %

Mener dette kan forklare forskjellen

TV 2s valganalytiker Terje Sørensen tror det kan være flere grunner til at tallene spriker så mye mellom kommunene, men trekker fram ett hovedpunkt:

TALLKNUSER. TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Det kan hende tilgjengeligheten er veldig forskjellig. Det er også tydelig at urbane kommuner ofte har ganske mange forhåndsstemmelokaler sammenlignet med en del småkommuner. Mindre kommuner har gjerne få eller bare ett stemmelokale, sier Sørensen.

– Tror du folk vil møte opp på selve valgdagen i kommunene med lavest andel forhåndsstemmer?

– Ja, de vil nok møte opp, men det kan hende valgdeltakelsen i disse kommunene blir lavere totalt sett fordi de har færre forhåndsstemmer. Det ser jeg ikke bort ifra, svarer tallknuseren.