Her har 700 stemt – og hatt mulighet til å ta en dusj

MOBILE: Denne gjengen har kjørt rundt til flere bygder i Senja for å få flere til å stemme ved årets lokalvalg. Foto: Senja kommune

Senja kommune tok et uvanlig grep for å nå ut til kommunens mange innbyggere.

Bor du i en av distriktskommunene i landet har du kanskje kjent på at det er langt å komme seg til valglokalene.

Dette har Senja kommune tatt tak i. Under årets periode for forhåndsstemming har flere stemmemottakere kjørt rundt til de ulike bygdene i en spesiell bobil.

I løpet av en periode på cirka tre uker, har rundt 700 personer vært innom for å avgi stemmen sin i bobilens soverom. Det tilsvarer rundt 25 prosent av alle forhåndsstemmene i kommunen.

– Hadde ikke stemt uten

Ifølge kommunens valgansvarlig, Kaja Risto Godtlibsen, har tiltaket blitt mottatt med åpne armer.

– Vi ville gjøre det lettere for folk å stemme ved årets valg. Senja er jo en stor kommune med store avstander, så da falt valget på en bobil.

Det var Senja247 som skrev om det noe uvanlige stemmelokalet først.

ANSVARLG: Kaja Risto Godtlibsen forteller at tilbakemeldingene på bobilen har vært svært god. Foto: Kari H. Slaatelid / Senja kommune

I tillegg til å gjøre det lett for innbyggerne, har det heller ikke vært en stor jobb å få gjort om bobilen til et valglokale. Godtlibsen forteller at firmaet som har leid ut bobilen har vært behjelpelig med å sette på logoer på utsiden og til å tilpasse bordet inne i avlukket.

For å nå ut til flest mulig folk har bobilen blitt kjørt rundt til de mange bygdebutikkene og store samlingsområder i kommunen.

Og tilbakemeldingene på tiltaket har vært utelukkende gode.

– Folk sier det har vært både snopt og enkelt å stemme her. Det er også noen som sier de ikke hadde stemt om bobilen ikke hadde kjørt rundt.

– Må bare hylle de

At det har vært mulig å avgi stemmen sin i bobilen, får valgeksperten Johan Randulf Petter Giertsen til å skrattle.

Ekspert: Johan Randulf Petter Giertsen er professor ved juridisk fakultet på UiB. Foto: Universitetet i Bergen

Professoren ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er klar på at dette er et knallgodt tilbud fra kommunen.

– Det er jo bare fabelaktig. Det er bare å hylle Senja for å ordne Norges mest kreative stemmelokale, sier Giertsen.

Han forteller at under valget i 2019 var det hele 2100 personer i Senja kommune som forhåndsstemte. Dermed tror han andelen med forhåndsstemmer har økt, ettersom det på selve valgdagen er 700 registrerte forhåndsstemmer i kommunen, bare fra bobilen.

– Vi forstår jo ikke hvor enormt store avstander det er i nord her nede i sør. Senja er enormt stort og det er mye grisgrendte strøk, så at kommunen nå tar grep er bare fabelaktig.

STEMME: Tradisjonen tro stemmer statsminister Jonas Gahr Støre på valgdagen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå både tror og håper han at vi ved fremtidige valg vil se flere lignende valglokaler.

– Det er en kjempegod idé, så all ære til kommunen!

Lite populær dusj

Selv om bobiler ikke akkurat er kjent for å være lett å bevege seg rundt i, forteller Godtlibsen at det har gått knirkefritt. Det har vært folk med både krykker og stokk innom bobilen.

Og skulle det vise seg at noen ikke kom seg inn, har de hatt med flere sett med stemmesedler. Dette har gjort det mulig for folk å avgi stemme, uten å gå inn i bobilen.

VALG: Mange strømmer i dag til valglokalene for å avgi stemmen sin. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– De dyktige stemmemottakerne mine som har kjørt rundt med bobilen har sagt at dette var veldig gøy å gjøre. Jeg har selv vært mye med å kjøre, og vi har jo møtt så mange fine folk rundt omkring, sier Godtlibsen.

Og dersom det skulle bli for lenge i bobilen, er det en fullt fungerende bobil, noe som gjør det mulig å bruke dusjen som er plassert rett ved siden av avlukket.

Men dette har ikke vært et like populært tilbud, ifølge Godtlibsen.

– Ingen har brukt dusjen nei, avslører hun.