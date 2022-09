Her gjør politiet seg klare til å «pågripe»

Det er snart ett år siden fem drapene på Kongsberg. Torsdag var politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten samlet for å øve på «pågående livstruende vold» i samme by.

.– Hva er trusselen og hva slags våpen har gjerningsmannen? Er det skytevåpen, eller stikkvåpen?

– De beskjedene må vi få ut i nåtid til alle nødetatene. Det er det som er krevende, sier Hans-Christian Johansen, politioverbetjent i Sør-Øst Norge.

Denne gangen er det bare en øvelse.

Torsdag trente politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten på hvordan de samhandler når PLIVO-alarmen går, i byen der fem personer for snart et år siden ble drept av Espen Andersen Bråthen.

«PLIVO» står for «Pågående Livstruende Vold», og utløser full utrykning hos alle nødetatene. Når alarmen går, er det alvor.

– Det er ekstremt viktig for oss å være så klare som mulig. Vi vil alltid kunne bli bedre, det er derfor vi øver. Vi må hele tiden utvikle oss, sier Johansen.

MARKØRER: Nødetatene fikk god hjelp av personer som var med på øvelsen. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Han er glad for at de nå har en skikkelig øvelse med brannvesenet og ambulansetjenesten igjen. Det har de ikke hatt siden før koronapandermien.

Drapene i Hyttegata i fjor, er friskt i minne.

– Det er et alvorlig bakteppe, sier Johansen.

Forbedringspotensial

I politiets evaluering av egen innsats, konkluderte de med at de gjorde det som kunne forventes av dem, men at det lå et forbedringspotensial i samhandlingen mellom nødetatene.

– Det viktigste for oss her i dag er å trene på samhandling med Politiet. Det at vi har en felles situasjonsforståelse og legger en felles plan når vi har hendelser med potensielt mange døde og skadde. Det kan være uoversiktlig og derfor er det viktig at nødetatene klarer å samhandle og prioritere riktig, sier Lillian Solbakken, stedfortredende ambulansesjef.

Brannvesenet bærer en markør bort fra området, så snart politiet mener de har nok oversikt. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

I løpet av dagen hadde nødetatene fire øvelser, der de trente på forskjellige scenarier. Også ut fra hvilken nødetat som først kom til stedet.

– Vi må samhandle slik at de tre nødetatene er trente på hva hver enkelt etats spesifikke oppgaver er i en slik situasjon, og faktisk sette det sammen i et system, sier Johansen.

FULLT UTSTYR: Politibetjentene var utstyrt for å kunne takle en gjerningsperson med skytevåpen. Foto: SImen Grimstad Øksnes / TV 2

Målet for utbytte av dagen var klart:

– Det er jo å få en mestringsfølelse på at dette her kan vi klare å stå i og skape en trygghet. Sånn at vi ved neste hendelse har handlekraft, sier Johansen.