Her gir turistene blaffen

STENGT: Til tross for at det er to kjettingen som stenger inngangen til Reinebringen, er det oppsiktsvekkende mange turister som tar seg forbi sperringene og advarslene nå i vinter. Foto: Ole Jakob Kvalshaug

– Tallene er oppsiktsvekkende når advarslene er så tydelige og mange. Man tenker ikke over konsekvensene. Det er bratt og farlig, advarer Lofoten Friluftsråd.

Populære Reinebringen i Lofoten er stengt nå på vinteren, men det er det mange som ikke bryr seg om i det hele tatt.

– De går der hele døgnet. Selv når det er mørkt. Vi ser til stadighet hodelykter oppe i fjellet, forteller Vibeke Ringvej, fungerende ordfører for Bygdelista i Moskenes kommune.



Før du skal gå opp den bratte sherpastien, er det to kjettinger som stopper deg ved foten av fjellet. Men på veien dit, er du allerede blitt advart av fem fareskilt på flere språk.

FARE: Også i vinter i fjor var det mange turstier som trosset sperringene. Her er det fem turister som kaver seg opp mot toppen. De hevdet selv at de var fjellvante da TV 2 møtte de. Foto: Robin Jensen / TV 2

Skiltene forteller deg at du er i ferd med å bevege deg inn i et område der det er stor fare for skred. Skiltene står der hele året, men spesielt nå på vinteren er budskapet spesielt viktig.

– Når så mye folk velger å ignorere dette nå, er det så skremmende at vi må si ifra, sier Ringvej.



Antallet turister som i vinter har trosset disse advarslene er overraskende høye. For et lite stykke opp i fjellet står det en teller som registrerer antall passeringer.

Den viser at fra 01. januar til 12. mars i år, mens fjellet fortsatt er stengt, har det vært 3207 passeringer.

Deler man dette på to, er det altså over 1600 personer som har trosset kjettingen og advarslene.

– Dette er store tall. Antallet som har trosset advarslene, er sannsynligvis langt høyere. Vi har enda ikke hentet inn tallene for april. Det har ikke vært forholdt for det, sier Peter Andresen, daglig leder i Lofoten friluftsråd.

Skredutsatt område

Telleren står i det flate partiet, ikke så veldig høyt oppe i fjellet, derfor er antall passeringer ikke nødvendigvis det samme som antall personer som har vært helt på toppen.

ADVARSLER: Får du tar første trappetrinn opp sherpatrappene mot reinebringen, passerer du hele fem slike skilt. Budskapet er ikke til å misforstå. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Telleren står i et område hvor det er rasfare. Hele turen opp er skredutsatt. Uansett viser disse tallene hvor mange det er som trosser advarslene og kjettingen som sperrer trappa, sier Andresen.

215.000 personer var på Reinebringen i 2023. Dette er på høyde med Trolltunga og Preikestolen.

Turister fra hele verden vil til toppen av Reinebringen. Høyden er «bare» 484 meter, men når du er på toppen er det en spektakulær utsikt over store deler av Lofoten.

Turen opp er bratt, men det er laget sherpatrapper til Reinebringen. På vinteren er det ofte snø som dekker til trappene.

På denne tiden av året er det mange turister i Lofoten.

– Det er spesielt mange asiatiske turister som er her nå. Jeg har møtt folk i olabukser og joggesko som er på tur opp eller ned fra fjellet. Jeg tror ikke alle skjønner helt alvoret i det å ferdens i fjellet på denne tiden av året, sier Ringvej.



VAKKERT: Over 200 tusen besøkende var på toppen av Reinebringen i fjor. Spektakulære bilder som dette lokker turister fra hele verden hit. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

Januar og februar var litt rolig, men i mars tok det av.

– Søndag 9. mars var dagen med flest passeringer. Bare på denne ene dagen ble det registrert 404 passeringer, forteller Andresen.

– Oppsiktsvekkende

Lofoten Friluftsråd er overrasket over at så mange tør å trosse sperringen og advarslene.

– Tallene er oppsiktsvekkende når informasjonene er så tydelig. Man tenker ikke over konsekvensene. Reinebringen er bratt og farlig. Det er så lett å bli lurt.

– Utfordringen er at når været er fint, virker det som om at det ikke er farlig å gå opp. De som kommer hit, vet ikke hvor utfordrende fjellet er, sier Andersen.



– Har ikke skiltene noen effekt i det hele tatt?

– Skiltene har nok noe effekt. Dessverre er det slik at turister er litt flokkdyr. Når noen passerer, så følger folk etter, sier Andersen.

Dette er en fortvilet situasjon for mange av innbyggere på Reine i Moskenes. De ser at folk tar seg opp i fjellet på vinterstid, uten å lytte til advarslene.

GÅR I KØ: Slik ser det ofte ut på toppen av Reinebringen. Til tross for at utsiktspunktet ligger på i underkant av 500 meter, er det svært bratt og ulent på veien opp og ned. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB

– Du passerer altså fem fareskilt på veien, og det før turen i det hele tatt har startet på vei opp mot Reinebringen. Det er ikke forhold i fjellet for å ferdes nå. På dagen ser det kanskje fint ut å gå, men så forsvinner sola, og det fryser på.

– Da blir trappen glatt og farlig. Det er egentlig flaks at dette går bra. Det er så skremmende at så mange ignorerer advarslene, sier Ringvej.

Allerede flere ganger i vinter har redningshelikopteret SAR Queen hentet ned turister som står fast i fjellet. Historien gjentar seg, for slik var det også i fjor.

Redningsaksjoner er gratis i Norge, men turister utsetter lokale mannskaper fra Røde Kors eller andre redningsorganisasjoner for fare.

REDNINGSAKSJON: Så seint som for noen uker siden var SAR Queen oppe i Reinebringen for å hente ned noen kinesiske turister som ikke turte å gå ned fra fjellet. Foto: Tina Terkelsen

– Vi kan ikke stenge fjellet fysisk. Friluftsloven er utdatert på punktet om at all ferdsel i naturen skjer på eget ansvar, sier Andersen.

– Uansvarlig

Politiet har heller ikke verktøy til å gjøre så veldig mye.

– De vurderingen som folk gjør, er uansvarlig. Utfordringen er å klare å stoppe dette. Det å komme med et forbud og fysisk stenge et helt fjell er umulig. Vi kan stenge en dag eller to når rasfaren er ekstrem.

– Man kan ikke ha en patrulje som står ved foten av fjellet til enhver tid hele døgnet, det er umulig. Det har vært flere dødsfall i Reinebringen. Her må turistnæringen enda mer på banene for å fortelle hvor farlig dette er på vinteren, sier Ketil Finstad-Steira, politistasjonssjef ved Vest-Lofoten politistasjon.



OMKOM: I vinter fjor måtte turister på vei opp passere flere gravlykter som var satt opp for å minnes en person som hadde omkommet i fjellet. Foto: Robin Jensen / TV 2

Line Samuelsen er reiselivssjef i Destinasjon Lofoten. Hun er også blitt informert om de nedslående tallene fra i vinter.

– Det er trist at folk risikerer sitt eget liv og andre på denne måten. Disse advarslene er ikke til å misforstå. Det virker som om enkelte turister er villige til å gjøre hva som helst, sier Samuelsen.

Allemannsretten står sterk i Norge. I juni skal bransjeforum for destinasjonsselskaper og NHO Reiseliv møtes til konferanse under Preikestolen i Rogaland.

– Steng fjellet

Et av temaene er om man bør vurdere lovendringer for å håndtere økt besøk på naturbaserte reisemål.

– Besøksstyring er noe som diskuteres flere steder. Lovverket er laget i en annen tid. I Reinebringen er det uforsvarlig til tider, og da må man kunne snakke om en regulering. Det handler om folks sikkerhet. Vi prøver også i informere i alle de kanaler vi kan, sier Samuelsen.

I Lofoten opplever man en økning av turister også på vinteren.

– Hva kan man gjøre lokalt for å forhindre at folk bryter advarslene?

– Jeg tror at overnattingsstedene må bli flinkere til å informere om faren ved å ta seg opp i fjellet. Det går ikke an fysisk å stenge fjellet, for det er flere veier opp til Reinebringen, sier Ringvej.

– Vi kan informere i lange baner, men det vil alltid være folk som bryter anbefalingene, sier Andersen.

Den daglige lederen i Lofoten Friluftsråd er klar på hva han ønsker om han får det slik han vil.

– Man må definere hva som er et turistfjell og stenge disse på vinteren. Reinebringen bør være stengt til 01. mai. De som kommer hit, vet ikke hva som er farlig eller ikke, forteller han.