Her går turistene på kanten av stupet

Det er satt opp gjerde rundt hele området for å hindre at folk skal gå ned på kanten av stupet, men dette reisefølget valgte å trosse både fysiske sperringer og advarsler som er satt opp ved Flydalsjuvet i Geiranger.

I flere minutter gikk turistene helt ut på kanten for å la seg fotografere av andre i reisefølget.

RASTEPAUSE: En kvinne i reisefølget sitter seg ned helt på kanten av stupet. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Alle bør skjønne at den aktiviteten der er farlig. Det er kastevinder i området og man kan lett snuble utfor kanten, sier reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Det har gjennom årene vært en rekke alvorlige ulykker i Geiranger der turister har falt utfor stup og havnet i fosser. Sommeren 2020 mistet et lite barn livet etter å ha falt i den flomstore elva i den berømte turistbygda. I 2002 mistet en polsk turist livet etter å ha falt i Storseterfossen.

Stor fare

Reiselivssjefen blir oppgitt når han ser TV 2s-bilder fra Geiranger som er tatt midt på dagen i går.

SPERRINGER: Reisefølget klatret over gjerdene og beveget seg helt på kanten av stupet. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Det er veldig uheldig at dette skjer nok en gang. Turistene utsetter seg selv og andre for stor fare. Skjer det en ulykke der oppe må andre rykke ut for å hjelpe i det som er et svært krevende område å drive redningsarbeid i, sier Skrede.



Han er kritisk til at turistene ønsker å bryte den barrieren som gjerdene er.

– Gjerdene er jo satt opp nettopp for å hindre at folk skal ut på på kanten. Du må fysisk klatre for å komme deg ut på kanten. Jeg forstår ikke motivet for å gjøre dette. Det blir spesielt dumt fordi det er så godt tilrettelagt for å gå ut på kanten der det faktisk er sikret med gjerde, mener reiselivssjefen.



OPPGITT: Reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Han oppfordrer folk til å bruke hodet når de er ute for å oppleve vill og vakker norsk natur.

– Vi er opptatt av å sikre utsatte steder der det ferdes mye folk. Oppe ved Flydalsjuvet har det blitt gjort en kjempejobb og man får fantastiske bilder selv om du står bak et gjerde, sier Tom Anker Skrede til TV 2.