Her går det med over én million watt i maks fart

– Det er lite støy, du har ingen motorlyd og du får kreftene momentant, akkurat som i en elbil, sier Einar Neteland, kaptein på hurtigbåten MS «Medstraum» til TV 2.

Båten glir stille gjennom sjøen på vei ut byfjorden ved Fiskepiren i Stavanger. Det eneste man hører er måkeskrik og støy fra bykjernen.

Fartøyet av denne typen er den eneste av sitt slag i verden, den første helelektriske hurtigbåt for passasjerer.

– Det er veldig spennende å få være med på dette prosjektet, gøy å se utviklingen og hvordan det går fremover, sier kapteinen.

OVERSIKT: Kaptein Einar Neteland studerer instrumentene ombord. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Unik

– Vi er svært glade for endelig å ha fått levert det nye flaggskipet i verden når det kommer til hurtigbåter, sier direktør i Kolumbus, Edith Nøkling.

Dersom teknologien overføres til alle tilsvarende fartøy i Norge, vil utslippene reduseres med 500 000 tonn CO2 per år.

KRAFT: 192 batteripakker er fordelt på to rom i båten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kolumbus er stolt over den nye båten sin. Tidligere i år fikk den pris for «Ship of the year».

– Kolumbus har et mål om å være langt framme i å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Innovasjon er avgjørende for at vi skal lykkes med oppdraget vårt, sier Nøkling.

Kollektivselskapet har i dag ti hurtigbåter, noen ferjer og 450 busser i drift.

Dåp

Hurtigbåten er bygget ved Fjellstrand verft som ligger på Omastrand i Hardangerfjorden, og ble fraktet ned til Stavanger tidligere i år.

KRAFT: Båten har en toppfart på 27 knop og kan lade med en kapasitet på 2300 kw/t. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Torsdag skal båten offisielt døpes med markering ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak.

– Dette er en del av en stor omstilling av hele flåten av hurtigbåter i Rogaland, hvor vi nå planlegger elektrifisering og etablering av ladeinfrastruktur flere steder. Totalt betyr det mangfoldige tusen tonn CO2 i besparelser, og det gjør meg veldig stolt å få være en del av dette viktige arbeidet, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Båten skal snart skal settes i drift på pendlerruten mellom Stavanger, Byøyene og Hommersåk i Rogaland.

Prislappen for båten er 110 millioner kroner. EU bidrar med 35 millioner kroner gjennom Horizon-programmet.

– Dette prosjektet har vært mulig på grunn av modige fylkespolitikere som turte å satse, og hadde ikke vært mulig å realisere uten betydelig finansiering gjennom EUs Horisont 2020-prosjekt. Det er første gang vi som fylkeskommune går inn som eier, og det var nødvendig for å få bygget denne hurtigbåten, sier fylkesordføreren.

Ny hverdag

Den nye farkosten har en passasjerkapasitet på 147, og vil ha en marsjfart på 23 knop mellom øyene utenfor Stavanger.

Kaptein Neteland er spent på den nye arbeidsdagen sin i den helelektriske hurtigbåten.

– Jeg gikk jo over til elbil og ble overrasket, så jeg får håpe jeg får samme oppfatning her, sier kapteinen.