Her fotfølges ungdommene for å hindre kriminalitet

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BELASTET OMRÅDE: Nørrebro i København har i lang tid vært et område preget av utfordringer, nå har danskene tatt grep. Foto: Elias Engevik / TV 2

KØBENHAVN (TV 2): Danskene har tatt grep, men i Norge skyter kriminaliteten i været. For én uke siden ble en 14-åring siktet for drap.

– Disse guttene hadde en skyhøy risiko for å bli rekruttert til gjengkriminalitet. De bare hang rundt i gatene.

Christian Leth vokste selv opp i den belastede bydelen Nørrebro i København. Nå «fotfølger» sosialpedagogen en gruppe vanskeligstilte gutter fra eget nabolag.

Flere av guttene har brødre som er gjengmedlemmer, de skulket skolen, var kjenninger av politiet, voldelige og havnet stadig i bråk.

– Vi var svært redde for at disse barna

ville ende i en kriminell løpebane.

Men hvordan forebygger man ungdomskriminelle?

– Vi gir dem rett og slett ikke tid til å skape bråk, sier Leth.

Lei av fotball? Prøv igjen

I 2016 startet København kommune et prosjekt som fikk i oppdrag å følge en gruppe håndplukkende ungdommer de mente hadde stor risiko for å bli rekruttert til kriminelle nettverk.

Ett av tiltakene var at nær all fritid guttene hadde skulle fylles med konstruktiv aktivitet.

INGEN NÅDE: Vi aktiviserte ungdommene. Det skulle aldri gå mer enn en time fra skoleslutt til trening, sier sosialpedagogen i det kommunale initiativet «Aktiv drenge». Foto: Elias Engevik / TV 2

– Dersom noen prøver å slutte på fotballtrening, svarer vi: «Ok. Du har til i morgen å finne deg en ny aktivitet», sier Leth.



Slik fikk det kommunale prosjektet «Aktiv drenge» de mest utsatte ungdommene bort fra gata.

– I perioder har nok noen av dem syntes at vi har vært en skikkelig plage, ja, sier sosialpedagogen.

Drept av mindreårig

Mye tyder på at det hjelper å være en plage. Danmark har nemlig – stikk i strid med sine naboland – klart å snu trenden.

Siden 2006 har tallet på mistenkte eller siktede mellom 10–17 år blitt halvert. Og i 2022 registrert danskene 2450 færre lovbrudd utført av ungdom, enn året før.

Og mens voldsbølgene slår inn over Sverige, med stadig yngre offer og voldsutøvere, har også ungdomskriminaliteten i Norge økt.

Den 22. desember ble Farid Rahmani (26) knivstukket og drept i Bærum. En gutt på 14 år er siktet for drapet.

En krangel skal ha utløst knivstikkingen.



14-åringen meldte seg til politiet først da han fikk vite at mannen var død.

– Dette er en ung gutt som har gjort noe alvorlig, som han kanskje ikke skjønner omfanget av, sier guttens forsvarer, Thor Bache-Wiig, til TV 2.

40 flere skoleklasser

I Norge gikk ungdomskriminaliteten opp med 2463 saker fra 2022 til 2023, ifølge helt ferske tall fra Politidirektoratet.

Riktignok var deler av 2022 noe preget av pandemi, men tallene øker også sammenlignet med normalåret 2019.

Størst er økningen av gjerningspersoner under 15 år. Sammenlignet med 2019 har antall barn som blir mistenkt, siktet eller domfelt økt med 1207 unike gjerningspersoner.

Det er 40 flere skoleklasser med lovbrytere, på bare fire år.

KNIVSTUKKET: I starten av november ble en tenåring sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned av en gruppe flere ungdommer på Grorud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KNIVSTUKKET: I starten av november ble en tenåring sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned av en gruppe flere ungdommer på Grorud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KNIVSTUKKET: I starten av november ble en tenåring sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned av en gruppe flere ungdommer på Grorud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KNIVSTUKKET: I starten av november ble en tenåring sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned av en gruppe flere ungdommer på Grorud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KNIVSTUKKET: I starten av november ble en tenåring sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned av en gruppe flere ungdommer på Grorud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Mer vold, mer våpen

Selv om antall gjerningspersoner under 15 år øker mest, øker det også blant 15-, 16- og 17-åringene.

Likt for begge grupper er at vold- og vinningskriminalitet øker mest, og at nesten hele økningen innen voldslovbrudd fra i fjor til i år, handler om kroppskrenkelser og trusler.

Det merkes spesielt godt i landets største byer, som i Oslo, hvor tallet på ungdom tatt med våpen doblet seg siden 2022.

SER TIL DANMARK: – Vi har ikke vært flinke nok å forebygge at ungdom blir rekruttert inn i kriminalitet, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi har hatt en sterk økning i vold blant ungdom. Det er urovekkende.

Det sier høyrepolitiker og byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

– Vi ser flere tegn til at de kriminelle gjengene blir sterkere, samtidig som vi får rapporter om at svenske kriminelle rekrutterer i Norge. Oslo kommune må forebygge og hindre at barn og unge havner i klørne på kriminelle, sier Solberg.

Hovedstadens byråd mener politikerne ikke har vært flinke nok å forebygge ungdomskriminalitet.

Men nå har han alle muligheter.

Etter valget satt Høyre igjen med makten i landets største byer, og i desember tok høyretoppene en litt annerledes førjulstur til København – for å lære om bekjempelse av gjeng- og ungdomskriminalitet.

SAMARBEID: København har i over 40 år hatt et tett samarbeid mellom skole, sosialforvaltning og politi. Høyretoppene Eirik Lae Solberg Sissel Knutsen Hegdal og Christine Meyer noterte flittig.

Hovedstadsøkning

For i motsetning til Oslo – hvor ungdomskriminaliteten har økt med 50 prosent siden i fjor – er København en av politikretsene i Danmark med størst fall i ungdomskriminalitet.

Og selv om København har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Oslo, har Oslo langt flere unge gjerningspersoner.

– Ungdomskriminaliteten her er lav, og det er en liten gruppe ungdom som står for det aller meste av kriminaliteten.

Det sier Riad Tolba, leder for SSP København, et kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom sosialtjeneste, skole og politi.

Opphevet taushetsplikt

Den fallende ungdomskriminaliteten har ført til at det kommunale kontoret i København rennes ned av utenlandske kommuner som ønsker å lære.

På nyåret skal de blant annet ta imot en delegasjon fra Australia.

TRYGGERE: I bydelen Nørrebro og Bispeberget har København kommune tatt en rekke grep. Det har gitt resultater. Foto: Elias Engevik / TV 2

Alle får servert den samme løsningen:

– Vi tror suksessen ligger i en lovendring som gir oss muligheten til å oppheve taushetsplikten mellom politi og kommune, sier Tolba.

Slik deler politi, skole og barnevern bekymringene sine knyttet til et barn eller en ungdom.

– Uten dette kunne vi ikke spilt hverandre like gode.

– For ungdommene handler det om

at vi er tett på med tidlig innsats.

Strenge straffer

– Vi blir ofte spurt om Danmarks strenge straffer er årsaken til at vi har ungdomskriminaliteten under kontroll. Det er det ikke, sier politibetjent David Fog-Petersen.

Nylig innførte Folketinget i Danmark en ny gjengpakke med tiltak i kampen mot gjengkriminelle. Doble straffer, mer politi og nedbygging av «gettoer» var blant de svært inngripende tiltakene.

Politibetjent Fog-Petersen er tydelig på gjengpakkene er et viktig redskap mot voksen gjengkriminalitet, men ikke for ungdommene.

Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi må huske på hvorfor ungdom roter seg bort i kriminalitet, sier han.

– Vår jobb er å være tett på og spørre hvorfor de involverer seg i kriminalitet. Og når vi vet hvorfor, må vi gi de et bedre alternativ.

Tidlig innsats



Og det var nettopp det København kommune gjorde. Om få timer skal lokalet til «Gadepulsen» – som står bak prosjektet «Aktiv drenge» – fylles av gutter som for få år sidene drev gatelangs og skapte uro.

NÆRMILJØET: På ungdomsklubben henger bilder av guttene på utflukter, sykkelturer og på tivoli. Mange av ungdommene hadde aldri vært utenfor bydelen da kommunen kom i kontakt med dem. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer DANSK SUKSESS: Stavangerordfører, Sissel Knutsen Hegdal, byråd i Bergen, Christine Meyer, byråd i Oslo, Eirik Lae Solberg og nestleder i Høyre, Henrik Asheim, på plass i København for å lære av danskene. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer VIL INNFØRE: Høyre har nå makten i landets største byer. De vil alle kopiere den danske kommunale suksessen «Aktiv drenge» til sine byer. Byråd i Bergen, Christine Meyer, og byråd i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer VIL INNFØRE: Høyre har nå makten i landets største byer. De vil alle kopiere den danske kommunale suksessen «Aktiv drenge» til sine byer. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer VIL INNFØRE: Høyre har nå makten i landets største byer. De vil alle kopiere den danske kommunale suksessen «Aktiv drenge» til sine byer. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer

Kommunen anslår at «Aktiv drenge» – som krever både tid, tålmodighet og systematisk innsats – koster rundt seks millioner i året.

De høyrestyrte byene Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo vil nå innføre lignende prosjekt.

Og danskene har ett råd: Dette er ikke partipolitikk man vinner valg på. Tålmodigheten, knyttet til en håndfull ungdommer, må strekke seg lengre enn en fireårsperiode.

Foto: Elias Engevik / TV 2

– Dette skal vi finne både enighet og penger til. Jeg tror det blir mye dyrere hvis vi ikke gjør dette, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.



– Dersom mange barn mister fremtiden sin til kriminalitet, vil det også gå ut hardt ut over samfunnet vårt.