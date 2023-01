Her flyktet Wagner-avhopperen over til Norge

PASVIK (TV 2): Politimesteren i Finnmark vil ha et helikopter for å styrke grenseovervåkingen.

KOM OVER ISEN: Den russiske avhopperen Andrej Medvedev tok seg over til Norge over Pasvikelva. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Jeg kastet fra meg telefonen inn i skogen, så begynte jeg å løpe over isen i retning lysene fra noen hus på den andre siden, har Wagner-leiesoldaten Andrej Medvedev fortalt om flukten over til Norge.

13. januar klokken 1:58 ble han pågrepet av en norsk grensepatrulje i Pasvik.

Varslet av russisk side

En kvinne som hadde fått mannen på døra, hadde varslet norske myndigheter.

Samtidig hadde også russiske grensemyndigheter meldt fra om den ulovlige grensekryssingen.

– Det er ikke uvanlig at man får meldinger via den russiske grensekommissæren, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i FInnmark politidistrikt til TV 2.

Pågripelsen var udramatisk, legger han til.

TYDELIG MERKET: På norsk side er grenseområdet tydelig merket. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Før Medvedev kom seg over til norsk side av grensen, måtte han forsere piggtrådgjerder og flere hindringer i et svært godt bevoktet område.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg mener det er nesten umulig å komme seg over grensen hvor Wagner-avhopperen hevder han har krysset.

På norsk og russisk side er derimot det islagte vannspeilet der selve grensekryssingen skjedde et åpent område, med god utsikt.

Vil ha politihelikopter

Hendelsen med den russiske leiesoldaten som tok seg over Pasvikelva, gjør at politiet i Finnmark ønsker fornyet tilstedeværelse av et politihelikopter ved grensen.

– Det vi gjerne skulle hatt, er et helikopter som vi kan bruke til overvåking av grenselinja. Vi anser helikopter som en veldig viktig kapasitet her, sier politimester Ellen Kathrine Hætta i Finnmark til TV 2.

SJEF: Ellen Kathrine Hætta er politimester i Finnmark. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

I fjor høst ble et politihelikopter sendt fra Oslo for å midlertidig styrke grenseovervåkingen. Helikopteret skulle bidra til at grensekrysserne ble oppdaget, fortalte stabssjef Tellefsen i Finnmark-politiet.

– Vi har i utgangspunktet god beredskap, men når situasjonen endrer seg og vi har den eneste Schengen-yttergrensen og Nato-yttergrensen, kan det påvirke beredskapssituasjonen og -behovet, sier Hætta.

Hun mener at grenseovervåkingen må styrkes på grunn av Russlands angrepskrig i Ukraina.

– Vi har stått i denne situasjonen siden februar i fjor. Situasjonen som Europa opplever i dag, påvirker oss. Det betyr at vi er forpliktet til å gjøre grepene som vi mener er nødvendige, sier Ellen Kathrine Hætta.

I motsetning til Russland og Finland, har ikke Norge en grensesone som er begrenset for lokalbefolkningen, forklarer hun.

Viktig ressurs

– Vi har faktisk fri tilgang til grenselinja. Det gjør at folk beveger seg ut i terrenget og helt inn til grenselinja, sier politimesteren.

På norsk side er det 198 kilometer som veldig grisgrendt, noe som skaper utfordringer for de som har i oppdrag å passe på. Et politihelikopter vil være en viktig ressurs, sier hun.

– Du kan oppdage personer i terrenget mye fortere enn det du gjør med en patrulje. Selv om patruljene fra grensevakten og politiet er veldig godt utrustet, vil du likevel med helikopter få et bedre blikk på situasjonen, sier politimesteren i Finnmark.

Politiet i Finnmark har veldig gode erfaringer med politihelikopteret som var i Øst-Finnmark i høst.

– Vi fikk brukt helikopteret for å avklare flere situasjoner, og vi fikk også muligheten til å øve sammen med helikopteret, sier Hætta til TV 2.

– Få ulovlige grensepasseringer

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun har klart inntrykk av at man har god kontroll på grensen.

– Det har vært få tilfeller av ulovlige grensepasseringer siden krigen brøt ut. Vi har hele tiden vært oppmerksomme på at vi må følge godt med. Derfor har vi blant annet hatt perioder med politihelikopter på grensen, sier Mehl.

STATSRÅD: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er opp til Finnmark politidistrikt å anmode om politihelikopter. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun påpeker at det er politidirektoratet som vurderer hvordan politiets helikopterressurser skal disponeres, en vurdering hun ikke vil gå inn i.

– Vi har nasjonale beredskapsressurser som blant annet innebærer politihelikopter, og disse skal komme alle politidistrikter til gode. Hvis Finnmarks politidistrikt ser behov for et politihelikopter, kan de anmode om det for et kortere eller lengre tidsrom.