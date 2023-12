Her finner du de billigste julevarene: – Vær på vakt

Priskrigen på julevarer er i full gang.



I flere uker allerede har billigkjedene kjempet om å tilby de aller billigste julevarene.

– Det er en ren gavepakke til kundene, sier matvareekspert Odd Gisholt til TV 2.



Han mener at forbrukerne kommer særlig godt ut av årets priskrig.

EKSPERT: Odd Gisholt er matvareekspert og mener årets priskrig skiller seg ut. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hvis man passer på, kan man gjøre virkelige gode tilbud.

Her er de billigste julevarene

Så hvem har de billigste julevarene nå? Vi har sjekket prisene på 12 julevarer hos Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Prissjekken er gjort torsdag formiddag. Se hele listen lenger ned i saken.

Vi gjør oppmerksom på at priskrigen er pågående, og at kjedene fortløpende kan endre sine priser.



Prissjekken viste at de tre kjedene har like priser på svært mange julevarer, men skal du for eksempel ha Edamerost fra Tine til julefrokosten, er det Rema 1000 og Kiwi som er snillest med lommeboka.

Der koster osten nemlig fem kroner mindre enn hos Extra.

Og hva med noe godt til kaffen? Da er det også Rema 1000 og Kiwi som er billigst. Der koster en Kong Haakon konfekteske fra Freia 140 kroner.

Det er 55 kroner mindre enn det Extra skal ha for den samme varen.

FORSKJELLER: Det skiller 55 kroner på en eske Kong Haakon-konfekt mellom Rema 1000 og Kiwi og Extra. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Det er Extra gir den høyeste summen på kvitteringen til slutt.



For alle 12 julevarene må man ut med 923,09 kroner.

Den laveste totalsummen fikk vi på Kiwi. Der kostet de 12 julevarene til sammen 690,6 kroner.

Over 200 kroner skiller Extra og Kiwi i denne uhøytidelige pristesten.



Hvorfor er det priskrig?

Gisholt forteller at priskrigen på julevarer kommer hvert år.



– Og det er alltid et spørsmål om hvem som starter å dumpe prisene først, og hvor lenge man skal vente, sier han.

Gisholt får støtte av markedsføringsekspert, og professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen.

– Pris er noe av det mest aggressive virkemiddelet du kan bruke for å skape en spontan etterspørsel, sier han.

JULEVARER: Marsipan hører julen til for mange. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Professoren forklarer at butikkjedene er livredde for at kundene skal løpe til en annen butikk for å kjøpe den samme varen de har, bare billigere.

– Dette er som å slåss på flat mark med pris som eneste våpen.

Gisholt forteller at kjedene jobber hardt for å være på nivå med hverandre.

– De går i hverandres butikker og sjekker prisene hele tiden, fra time til time.

Det bekrefter Kiwis kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin.

SJEKKER: Kommunikasjonssjef Kiwi Kristine Aakvaag Arvin sier at de sjekker konkurrentene ofte. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– I tillegg til å selv presse prisene, sjekker vi hver dag tusenvis av varer hos konkurrentene. Setter de ned en pris under oss, om det så bare er ti øre, justerer vi ned prisen tilsvarende eller mer, sier hun.

Ber kundene være på vakt

Ekspertene er enige om at priskrisen først og fremst er bra for folk flest.

– I en vanskelig tid for overraskende mange som sliter med renter og inflasjon, så er det kjærkomment at prisene blir rabattert, sier Andreassen ved NHH.

Gisholt ber kunder være oppmerksomme når de skal handle fremover. Mange varer blir nemlig ikke satt ned i pris i like stor grad som julevarene.

– Prisene på en rekke varer har økt med både 10, 20 og 30 prosent det siste året på grunn av prisstigningen i samfunnet, sier han.

UTVALGT: Noen varer dumpes i pris, andre økes, ifølge NHH-professor. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Andreassen tror kjedene bruker anledningen til å sette opp andre priser for å kompensere for tapet i priskrigen.

– Jeg har ikke bevis for dette, men jeg tror de driver en portefølje utredning. De tar ned prisen på noen kategorier som er heite nå i sesongen, og så løfter priser på varer som sjampo, deodoranter og bleier.

Både Kiwi og Extra avviser at de har satt opp prisene på andre varer.

– Vi har ikke satt opp prisene på noen varer for å kompensere, sier Arvin i Kiwi.

Rema 1000 har ikke svart på dette spørsmålet.

Andreassen oppfordrer samtidig kundene til ikke å kjøpe over evne til tross for de gode tilbudene.



– Hvis du begynner å finansiere julen med kredittkortet, bør du dra i nødbremsen.

JULEVARE: Edamerosten kommer i butikkhyllene hver jul. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Billigere enn i fjor

De to første dagene denne uken kuttet Extra prisene 878 ganger, ifølge dem selv.

Kjededirektør Håvard Jensen forteller til TV 2 at mange populære julevarer, som pinnekjøtt, ribbe, lutefisk og julebrus er billigere i år enn på samme tid i fjor og i 2021.

– Julen er en høytid som for mange er kostbar, særlig i år, og derfor er det viktigere enn noen gang tidligere at Extra bidrar til å holde prisene lavest mulig, sier Jensen.



Av konkurransehensyn vil ingen av matvarekjedene svare på spørsmål om de kommer til å sette prisene videre ned fremover.

Rema 1000 forteller at de i år startet priskrigen med å halvere momsen på over 100 viktige julevarer.

– Dette har vi gjort i tillegg til våre vanlige kampanjer og priskutt. Vi har for eksempel også kuttet prisen på en rekke andre varer som vaskemiddel, te, ost og sjokolade, sier salgs og markedsdirektør Pia Mellbye.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Prima pinnekjøtt kostet 276,60 kroner. Den riktige prisen er 165 kroner per kilo. Rettelsen ble gjort kl. 20.35 7. desember.