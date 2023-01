Her filmer tyvene seg selv med stjålet kamerautstyr

TV-TYV: Her poserer den ene tyven foran kameraet han og kameraten stjal fra TV 2s reportasjebil. Foto: Tyven

Denne noe spesielle nyhetshendelsen fant sted i Trondheim i romjula. Torsdag ble det oppdaget flere innbrudd i boder i bygget der TV 2 har sitt avdelingskontor sammen med produksjonsselskapet Screen Story, som leverer fototjenester til TV 2.

KNUST RUTE: Kamerautstyr for flere hundre tusen ble stjålet fra denne reportasjebilen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2.

– Vi fikk også beskjed om at noen hadde observert at vinduet på TV 2s reportasjebil var knust. Men før vi rakk å sjekke dette nærmere, ringte politiet og ga beskjed om at de satt på tyvgods som de mente måtte være vårt. Det kaller jeg ekstremt effektivt politiarbeid, sier teamleder Tommy Andersen hos Screen Story til TV 2.

Tabbetyver

Men denne historien fikk en ny omdreining da TV 2s fotograf hentet det stjålne utstyret på politistasjonen i Trondheim. Da innholdet på minnekortet ble sjekket, viste det seg at tyvene hadde laget et lite nyhetsinnslag der de gjør videoopptak av seg selv.

Her kan du se tyvenes egen video:

Tydelig fornøyd med den kriminelle fangsten opptrer den ene tyven som fotograf, mens kameraten viser frem de kostbare mikrofonene som er stjålet.

– Det er bare så spinnvilt. Det er penger dette her, ja, sier «reporteren».

KAMERAEIER: Tommy Andersen i Screen Story er glad for å ha fått tilbake det stjålne kamerautstyret - og det før han oppdaget tyveriet. Foto: Frank Lervik/TV 2.

Verdifullt

Om de to tyvene hadde tenkt å gå TV 2 i næringa, vites ikke. Samtidig som de filmet selv og ga politiet bevismateriale på sølvfat, forsøkte de også å skjule spor.

TV 2-MIKROFON: Tyvene forsøkte å skrape vekk logoen til TV 2 fra mikrofonhetta. Foto: Stein Roar Leite/TV 2.

– De gutta der hadde tenkt å være lure og forsøkte å fjerne TV 2-logoen fra flere av mikrofonhettene, forteller Tommy Andersen.

I tillegg til kamera for nyhets- og sportsproduksjon, ble det også stjålet et stillkamera og flere linser.

– Dette er jo kostbart utstyr verdt flere hundre tusen kroner. Alt er jo forsikret, men jeg er utrolig glad for at det kom raskt til rette uten skader. Dette er spesialutstyr med veldig lang leveringstid, opplyser Tommy Andersen i Screen Story.

Oppvakt patrulje

Politiet i Trondheim bekrefter at to menn er siktet for heleri av det aktuelle kamerautstyret.

– Vi kan foreløpig ikke bevise at de også står bak selve tyveriet, men vi har jo våre mistanker. Når det gjelder besittelse av tyvgodset, så er bevisene «gulle gode» gjennom opptakene på kameraet, sier politifaglig etterforskningsleder Kjell Steinar Wibe ved allmennavsnittet ved Trondheim politistasjon.

Politiet kom på sporet av de to personene da en patrulje fikk mistanke om at noen oppholdt seg ulovlig på en adresse i Trondheim. Patruljen fikk nøkler av huseier og fant de to mennene med store mengder tjuvgods på stedet. Video- og fotoutstyret tilhørende Screen Story var blant dette.

– Dermed kunne vi ringe tilbake og melde om tyvgodset før innbruddet i TV 2-bilen var oppdaget. Det er jo kjekt at sånne ting skjer i politi-Norge også, sier Wibe med et smil.

De to mennene ble pågrepet, men nektet å la seg avhøre i saken. Politiet har ikke anledning til å kommentere om de to er såkalte «kjenninger».