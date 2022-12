Her feirer Viggo Kristiansen med faren og brødrene

– Ja vel, da! Dere får ta noen bilder, sier Viggo Kristiansen med et kjempesmil.

Det er under en time siden han endelig og formelt ble frikjent for drapene i Baneheia.

Fremdeles ønsker ikke Kristiansen å gi noe intervju til pressen – utover et åpent brev.

Sammen med overlykkelige brødre og pappa Svein Kristiansen slår han likevel av en prat med TV 2, som han ikke ønsker referert.

SMAKEN AV FRIHET: Viggo Kristiansen (43) og brødrene feiret med kaffe og en matbit før hjemreisen til Kristiansand. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Litt før klokken 13.30 begynte advokatene Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin sin pressekonferanse sammen med Kristiansens nære støttespillere Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen.

Helt frem til minuttene før pressekonferansen, var det uklart om Kristiansen selv skulle bli med.

Valget falt til slutt på svart kaffe og et rundstykke på Baker Nordby på C.J. Hambros plass.

FAMILIEN: Mens Viggo Kristiansen spiste et rundstykke, unnet pappa Svein Kristiansen seg en muffin. Brødrene nøyde seg med svart kaffe. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Stemningen i Kristiansen-familien var svært god.

Helt nytt utfall

Den 13. februar 2002 avsa Agder lagmannsrett rettskraftig dom i Baneheia-saken.

Kristiansens familie måtte innse at den unge mannen var dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring.

Torsdag satt de igjen i lagmannsretten for å høre en dommer lese opp sin beslutning. Denne gangen var utfallet diametralt motsatt:

Kristiansen er å anse som uskyldig for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), den 19. mai i år 2000.

RØRT: En tydelig preget familie etter at retten var hevet på torsdag. En 22 år lang kamp er over. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Lang kamp

For Kristiansens familie, som hele tiden har trodd ham, har det vært en kamp som har strukket seg over svært mange år, og det har vært mange faser.

Det har kostet dem mye, både økonomisk og følelsesmessig.

Da de første begjæringene om gjenopptakelse ble overlevert til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, betalte familien selv for å engasjere nye sakkyndige til å vurdere det mye omtalte DNA-beviset.

PREGET: Det var sterke scener i rettssal 11 i Borgarting lagmannsrett på torsdag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ekspertene var allerede i 2009 helt tydelige på at det ikke var grunnlag for å slå fast at den mye omtalte prøve C-25 var nok til å slå fast at det må ha vært to gjerningsmenn på åstedet.

Likevel, til familiens store fortvilelse, ble gjenopptakelsesbegjæringene avslått igjen og igjen.

Først 18. februar i fjor, på forsøk nummer fem, fikk de gjennomslag. Nettopp ekspertuttalelsene familien bidro til å fremskaffe, ble sentralt for utfallet.

Siden da har pendelen snudd.

Føler med de etterlatte

Nå som Viggo Kristiansen er formelt frikjent, håper familien på ro. Målet er å begynne på et nytt liv, der Baneheia-saken ikke er en del av hverdagen.

De ønsker ikke å uttale seg til pressen på nåværende tidspunkt, men Kristiansen har skrevet et åpent brev som hans advokater har gjengitt.

– Den 19. mai 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet, og deres etterlatte har siden måttet leve med en sorg og smerte som har vært mye større enn den krenkelsen og påkjenningen det har vært for meg å sone 21 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk, sier Kristiansen i brevet.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år, som følge av feilvurderinger av politiet, domstolen og gjenopptakelseskommisjonen, sier han.

PRATER, MEN ER TAUS: Viggo Kristiansen (43) ønsker ikke å gi noe intervju etter frifinnelsen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kristiansen takker også sine støttespillere til å få saken gjenåpnet.

– Det har i stor grad vært privatpersoner og engasjerte advokaters støtte og bistand som har ledet fram til gjenåpningen av saken, og jeg er de alle evig takknemlig.

Han avslutter brevet med å uttrykke at han er lettet over frifinnelsen og be om ro.

– Nå ber jeg om fred og ro i forsøket på å stable på beina et liv som jeg har fått utsatt i 22 år. I dag starter resten av livet mitt, skriver han.

Ubesvarte spørsmål

På tross av frifinnelsen, er det fremdeles ubesvarte spørsmål som gjør at Baneheia-saken ikke kan anses som endelig avsluttet.

Kristiansens advokater skal i gang med et omfattende erstatningssøksmål, som vil beløpe seg på titalls millioner.

I tillegg betyr torsdagens utfall at det ene offeret, Lena Sløgedal Paulsen, står uten kjent gjerningsmann.

Riksadvokaten har bedt om at Oslo statsadvokatembeter skal komme med en innstilling rundt hvorvidt saken skal gjenåpnes til ugunst for Jan Helge Andersens vedkommende.

Han står fast ved sin forklaring om at de var to i Baneheia i 2000, men han risikerer likevel å bli straffeforfulgt.

Det er ikke kjent når statsadvokatenes tilråding vil være klar.